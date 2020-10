Luiz Henrique Mandetta é entrevistado no Roda Viva nesta segunda-feira (12/10)

Estão na bancada do programa, o biólogo Atila Iamarino e a microbiologista Natalia Pasternak ao lado dos jornalistas Claudia Collucci, Eduardo Carvalho e Luiz Megale

Para falar sobre os bastidores da luta contra o Coronavírus, no período em que foi Ministro da Saúde, de suas divergências com o presidente Jair Bolsonaro, além de outros assuntos, o médico Luiz Henrique Mandetta estará no centro do Roda Viva, na próxima segunda-feira (12/10). Com apresentação de Vera Magalhães, o programa vai ao ar, a partir das 22h, pela TV Cultura, Rádios Cultura FM e Brasil, site da emissora, Twitter,Facebook, YouTube e LinkedIn.

O ex-ministro acaba de lançar o livro Um Paciente Chamado Brasil, em que narra, entre outras coisas, as disputas travadas com o presidente Jair Bolsonaro. Mandetta defendia um isolamento social rigoroso, contrariando o presidente que, desde o início, insistia em tratar a pandemia como um mal passageiro. Outro ponto de discórdia entre eles era a questão da cloroquina, remédio de eficácia não comprovada que Bolsonaro pretendia distribuir em ampla escala.

Luiz Henrique Mandetta foi Ministro da Saúde entre janeiro de 2019 e abril de 2020, quando foi demitido. Há quem atribua seu afastamento também à popularidade que vinha desfrutando, o que teria despertado ciúmes no presidente e entre seus filhos.

Formado em Medicina pela Universidade Gama Filho, do Rio de Janeiro, Mandetta especializou-se em Ortopedia na Universidade Federal do Mato Grosso e também no Scottish Rite Hospital, em Atlanta, nos Estados Unidos. Ele foi secretário de Saúde em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Em 2010, foi eleito deputado federal pelo DEM, sendo reeleito em 2014, cargo que ocupava quando foi convidado por Bolsonaro para assumir o Ministério da Saúde.

O Roda Viva conta com uma bancada de entrevistadores formada por Natalia Pasternak, microbiologista e presidente do Instituto Questão de Ciência; Atila Iamarino, doutor em microbiologia e divulgador científico; Claudia Collucci, jornalista de saúde do jornal Folha de S. Paulo; Eduardo Carvalho, jornalista, e Luiz Megale, âncora da rádio BandNews FM. Há ainda a participação do cartunista Paulo Caruso.

