Luiz Gastão Bittencourt – Uma boa idéia não é suficiente

Esteja você construindo um negócio ou uma catedral, a execução é tudo. Perguntamos a artistas, cientistas e inventores como eles transformaram as idéias em realidade. E descobrimos por que é tão difícil para um grupo fazer as coisas – e o que você pode fazer sobre isso. (Ep. 4 da série “Como ser criativo” . )

Jessica O. MATTHEWS: Então, estou em Harvard, graduação, acho que é o fim do meu segundo ano, e estou fazendo este curso chamado “Tradução de ideias: Efetuando mudanças através da arte e da ciência”.

Luiz Gastão Bittencourt : Essa é Jessica O. Matthews . E essa aula voltou em 2008.

MATTHEWS: E eu ouvi das pessoas que eles lhe deram dinheiro para fazer coisas legais e que, ao contrário da maioria das universidades, eles não seriam os donos das coisas legais que você fez. E eu fiquei tipo, “Ok, eu gosto de fazer coisas legais e gosto de inventar, vamos ver o que acontece.

Luiz Gastão Bittencourt : Mas devemos dizer que você não era um engenheiro ou um engenheiro aspirante.

MATTHEWS: Bem, eu estava estudando psicologia e economia. Eu cresci querendo ser um inventor. Meu pai é um homem de negócios. Minha irmã, que estava em Harvard há dois anos antes de mim, estava estudando cinema, mas disse a meu pai, meu pai nigeriano, que estava estudando economia.

Luiz Gastão Bittencourt : Eu não a culpo.

MATTHEWS: Então, dois anos se passam, ela se forma e ouvimos “estudos visuais e ambientais” e meu pai quase teve um ataque cardíaco no estádio de formatura. E eu estou sentado lá, tipo, “Tudo bem pai, vou acrescentar economia.” Então, eu estou fazendo este curso e lembrei de pensar quando eu tinha 17 anos, quando eu estava na Nigéria e estava na minha casamento da tia. E, como esperado, perdemos energia. Como esperado, trouxemos um gerador a diesel. E os vapores eram tão ruins. E meus primos, que tinham 20 anos na época, diziam: “Não se preocupe, você vai se acostumar.”

E foi isso que me abalou. Eu era como, “Não se preocupe, eu vou me acostumar com isso?” E eu era como, “Ok, isso é um problema para as pessoas da minha família, isso é um problema para as pessoas do mundo.” Você tem 1,3 bilhões de pessoas em todo o mundo que ainda hoje não têm acesso confiável à eletricidade. Quando o sol se põe, geralmente é o fim do dia. E isso é uma farsa.

Luiz Gastão Bittencourt : Então, Matthews, confrontado com uma tarefa em sala de aula para inventar algo que “efetivaria a mudança através da arte e da ciência” – ela pensou sobre esse problema e uma maneira criativa de abordá-lo.

MATEUS: E observei meus primos demonstrando paixão e entusiasmo quando jogavam futebol, certo? Então é aqui que entra a psicologia. E os mesmos primos que diziam: “Não se preocupe, você se acostuma”, tinham todas essas idéias ilusórias e absurdas sobre o que podiam fazer no campo de futebol que simplesmente não conseguiam. faça. Eles não eram tão bons quanto Pelé de uma maneira única, mas diriam que eram. E é assim que você precisa estar atacando a vida. Quero inventar algo, não algo que resolva o problema de energia, mas que o resolva de uma maneira que inspire as pessoas a fazer parte do movimento para resolvê-lo.

Luiz Gastão Bittencourt : A invenção que ela inventou foi engenhosa: uma bola de futebol que capta a energia cinética que se acumula ao ser chutada e a transforma em energia elétrica suficiente para alimentar uma luz de leitura. Ela chamou sua bola de futebol elétrico de Soccket . Ganhou alguns fãs em lugares muito altos:

Barack OBAMA : Alguns de vocês viram o Soccket , a bola de futebol em que estávamos chutando, que gera eletricidade quando é chutada. Não quero ser muito técnico, mas achei bem legal.

Luiz Gastão Bittencourt : Depois do Soccket, surgiu uma corda de pular que usava a mesma tecnologia. Matthews terminou sua graduação e obteve um MBA, também em Harvard. E ela abriu uma empresa, com sede no Harlem, chamada Uncharted Power. A bola de futebol e a corda de pular não eram duráveis o suficiente. Mas Matthews levantou US $ 7 milhões em capital de risco e está pressionando sua empresa a trabalhar em uma escala maior: a própria rede elétrica.

MATTHEWS: Nossa plataforma se chama MAIS. Significa “energia renovável fora da rede baseada em movimento”. E é uma plataforma que basicamente aproveita nossas inovações em geração de energia, transmissão de energia e armazenamento de energia para oferecer o que gostamos de chamar de energia conveniente.

Luiz Gastão Bittencourt : Uma vantagem da “energia conveniente”, pelo menos teoricamente, é que ela é descentralizada e, portanto, não exigiria os enormes investimentos de capital que as usinas de energia tradicionalmente precisam. Quão bem a idéia de Jessica Matthews realmente funcionará? É difícil dizer – e Matthews não entraria em detalhes da tecnologia e implementação da Uncharted Power. Então, por que estou lhe contando essa história? Porque é uma história sobre o poder de uma boa ideia – e acho que você concorda que transformar energia cinética que é divertida de gerar em eletricidade é uma boa ideia. Mas, na verdade, o motivo pelo qual estou contando essa história é apontar que uma boa ideia não vale nada sem uma grande execução. É aí que Jessica Matthews está agora, e ela sabe disso.

MATTHEWS: Eu acho que as idéias são ótimas. Mas, de uma maneira estranha, é quase como se eles não tivessem sentido se realmente não fizessem diferença em nossas vidas. Então, eu tive que descobrir a execução, porque como posso ir para meus primos e ficar tipo: “Oh, eu tenho essa ideia legal para uma bola de futebol geradora de energia” e, duas semanas depois, eles ficam tipo: “Ei, como vai? ? “Eu sou como,” Oh, eu só tenho mais idéias. “Eles seriam como,” O quê? Cale-se. Pare de vir aqui e nos contar coisas idiotas, Jessica. ” Então eu tive que voltar e ficar tipo,“ Aqui está o protótipo. O que você acha? ”Todo mundo vai ser motivado por coisas diferentes, mas eu sou o tipo de inventor que procura melhorar a quantidade de tempo que temos neste mundo. E assim a execução sempre fez parte disso.

* * *

Walter Isaacson escreveu biografias de algumas das pessoas mais criativas da história: Leonardo da Vinci , Benjamin Franklin , Albert Einstein – e Steve Jobs –

Walter ISAACSON: Quem, em sua primeira passagem pela Apple, foi tão perfeccionista que continua vendendo o Macintosh original porque acha que a placa de circuito interna não é suficiente. Mesmo que ninguém nunca o veja. E depois de um tempo, ele é demitido da Apple porque é um perfeccionista. E ele dizia: “Bem, artistas de verdade assinam seu trabalho”, o que significa que eles precisam esperar até ficarem perfeitos antes de embarcar. Quando ele volta para a Apple no final dos anos 90, eles dão a ele um novo lema, que é: ” Artistas de verdade “.

Luiz Gastão Bittencourt : Mas como você envia seu trabalho? Como artistas, cientistas, inventores e outras pessoas criativas transformam as faíscas que voam em suas cabeças em algo que podem compartilhar com o mundo?

Margaret GELLER: Bem, uma das coisas difíceis, é claro, é avançar nos projetos. Há uma grande diferença entre a ideia e a execução.

Luiz Gastão Bittencourt : Essa é a astrofísica pioneira Margaret Geller .

GELLER: E às vezes, você sabe, começa a fazer algo, e a natureza simplesmente não se conforma. E você quer saber, por que eu? E depois do fato, é divertido, mas não é tão divertido enquanto você faz isso. Muitas vezes é muito lento, que leva um longo tempo, um lote de que é trabalho penoso. Não é como se você tivesse uma ideia e, amanhã, escreva um artigo e o envie ao diário, e pronto. E eu acho que é o mesmo com arte e com a escrita.

Luiz Gastão Bittencourt : Agora, há exceções para provar todas as regras. O escritor Michael Lewis , por exemplo. Entre seus livros estão The Big Short , Moneyball , e O Projeto Undoing . Mesmo quando ele escreve sobre tópicos complicados, a escrita de Lewis é extraordinariamente agradável e fácil de ler. Então, uma vez perguntei a Lewis – não pode ser tão agradável e fácil de escrever, pode?

Michael LEWIS : Sim. É agradável e fácil. Eu odeio estragar a sua frase de efeito , mas na verdade o que é difícil para mim é descobrir no começo o que eu quero dizer. Passo muito tempo coletando material e organizando o material antes de me sentar para escrever. Eu diria que três quartos das vezes é isso. Quando a escrita começa, é para mim divertido. É apenas divertido. Quero dizer, é divertido e difícil, mas se é difícil, é difícil de uma maneira divertida. E pessoas como minha esposa, que me encontrou enquanto escrevo – escrevo com fones de ouvido que reproduz em loop a mesma lista de reprodução que eu criei para qualquer livro que escrevo. E deixo de ouvir qualquer coisa no mundo fora do que estou fazendo. E, aparentemente, eu estou sentado lá rindo o tempo todo. E acho que basicamente o que estou fazendo é rir de minhas próprias piadas, mas eu nem sabia disso. Mas pessoas como meus filhos e minha esposa dizem isso: “Você está sentado à sua mesa rindo o tempo todo”.

Luiz Gastão Bittencourt : Ok, então vamos deixar Michael Lewis de lado. Ele é sua própria categoria: o artista não atormentado . Vejamos um projeto que foi tão difícil de executar que seu criador não o concluiu durante sua vida. E que ainda está sendo trabalhado hoje, quase um século após sua morte. Se você já esteve em Barcelona, já sabe do que estou falando: a igreja da Sagrada Família , projetada por Antoni Gaudi , entre os arquitetos mais conhecidos do mundo hoje. Quem, durante sua vida, foi um causador de problemas.

Gijs Van HENSBERGEN: Ele era alguém que detestava seguir o tipo de livro didático, de maneira padrão.

Luiz Gastão Bittencourt : Gijs van Hensbergen é um historiador de arte holandês que escreveu uma biografia de Gaudi. Ele também é, curiosamente, um especialista certificado em leitão.

VAN HENSBERGEN: Sim. Na verdade, treinei para escrever um livro de culinária. E usando comida como uma maneira de entender uma cultura diferente. Então fui treinar em Segóvia, no centro da Espanha, ao norte de Madri, como chef de leitão.

Luiz Gastão Bittencourt : Tudo bem, vamos voltar para Gaudi, o homem por trás da obra inacabada de Barcelona.

VAN HENSBERGEN: Ele era alguém que estava preparado para não seguir a rota ortodoxa do que seus professores estavam dizendo. E, de fato, uma vez que alguém lhe perguntou quem mais o influenciou, ele disse: “Bem, provavelmente aprendi mais vendo meu pai fazendo caldeiras do que jamais aprendi na escola de arquitetura”.

Luiz Gastão Bittencourt : Ele nasceu em 1852 e cresceu em uma área rural fora de Barcelona.

VAN HENSBERGEN: Quando criança, ele sofreu muito com uma versão jovem da artrite. E assim, quando criança, ele nem sempre podia ir à escola, e seu pai – que era caldeireiro por fazer as fotos para destilar conhaque – o levava para a oficina, no país.

Luiz Gastão Bittencourt : Ele ficou encantado com a aparência exótica de edifícios ao redor do mundo.

VAN HENSBERGEN: Foi também para sua geração, a primeira geração que podia apenas olhar para fotografias e ver fotografias de edifícios em todo o mundo. E ele passou todo o seu tempo livre na biblioteca apenas folheando revistas e olhando fotografias de edifícios.

Luiz Gastão Bittencourt : Ele também estava fascinado pela natureza.

VAN HENSBERGEN: Os pequenos detalhes das conchas, a maneira como o vento soprava, a maneira como as árvores crescem, o tipo de sequência mágica de Fibonacci que aparece nas cabeças dos girassóis. E todas essas coisas, ele percebe instintivamente, mas muito empiricamente, e reapareceria em seus prédios e técnicas de construção mais tarde.

Luiz Gastão Bittencourt : Gaudi estudou arquitetura formalmente em Barcelona, mas não se impressionou com a ortodoxia de seus professores. Isso o entediava. Quando ele começou a receber comissões – para casas, prédios de apartamentos e parques -, ele foi incansavelmente experimental. Seus elementos tradicionais eram exóticos, seus elementos modernos, fantasmagóricos. Gaudi também era um excêntrico: um eremita, um celibatário e uma espécie de déspota. Ele aparecia em um canteiro de obras pela manhã e ordenava que os empreiteiros demolissem o que haviam construído no dia anterior, para que ele pudesse redesenha-lo. Enquanto isso, na zona rural da Catalunha, onde crescera, havia uma enorme perturbação econômica causada pela filoxera , uma doença que arruinava as videiras que eram a fonte da renda de muitos agricultores.

VAN HENSBERGEN: Quando as videiras começaram a ser atacadas, e as pessoas perderam suas videiras e perderam seus meios de subsistência, vieram inundar as cidades. E isso significava que havia uma pressão social massiva e massiva de uma classe trabalhadora predominantemente analfabeta, que encheria as fábricas. E superlotação maciça , e as classes trabalhadoras sentiram que estavam sendo abusadas. Mas particularmente com a Igreja, eles sentiram que, às vezes, a Igreja usava mal sua chamada caridade, cuidando deles, mas na verdade controlando-os.

Luiz Gastão Bittencourt : A Igreja Católica estava procurando reabilitar seu relacionamento com esses paroquianos recém-urbanos. Por isso, decidiu construir uma enorme igreja em uma parte da classe trabalhadora de Barcelona. Seria dedicado à Sagrada Família – a Sagrada Família – porque, afinal, Joseph era carpinteiro.

VAN HENSBERGEN: A Sagrada Família poderia agir como um modelo, de que o trabalhador – seu artesanato ou o que quer que seja – deveria ser algo respeitado.

Luiz Gastão Bittencourt : o próprio Gaudi era um católico muito conservador; seus sentimentos pela Igreja e por Jesus eram profundos e puros.

VAN HENSBERGEN: Bem no coração de seu sistema de crenças, estava essa ideia de que o sofrimento de Cristo é algo que entendemos apenas através de nosso próprio sofrimento, e que sua generosidade final, é claro, morreria por nós.

Luiz Gastão Bittencourt : Quando Gaudi recebeu a comissão para construir a Sagrada Família , depois que o arquiteto original renunciou ao projeto, ele tinha apenas trinta e poucos anos.

VAN HENSBERGEN: E eu acho que Gaudí sentiu que seu dever como arquiteto, e certamente com a Sagrada Família , era que um edifício refletisse a glória de Deus e que Deus estivesse trabalhando através dele.

Luiz Gastão Bittencourt : O conceito de Gaudi para a igreja era enorme, extraordinariamente detalhado, uma mistura de todos os estilos arquitetônicos sob o sol, mas como nada que alguém já tivesse visto. Incluía esculturas realistas de histórias bíblicas – ênfase no real.

VAN HENSBERGEN: Então, quando, na Sagrada Família , você tem o voo para o Egito, ele queria um burro, tinha que ser em tamanho real, ele envia um de seus trabalhadores para procurar um burro que poderia parecer Ele caminhou 40 dias pelo deserto, e ele encontra o burro do homem de pano e osso, e o pega, coloca-o em um arnês, cloroforma o burro, depois o coloca em gesso e faz moldes. Ele faz isso com frango, com gansos. Um dos momentos mais dramáticos é, na verdade, o massacre dos inocentes, onde os bebês são abatidos por esse centurião romano gigante, tipo de cena brutal, esse bebê está com a cabeça esmagada no chão. E Gaudi realmente pegou crianças natimortas, as lançou e usou esses modelos para as esculturas que seriam então na face de seu prédio.

Luiz Gastão Bittencourt : A balança, exterior e interior, era muito maior do que a vida, projetada para inspirar admiração. Os pilares interiores lembram uma floresta de grandes árvores.

VAN HENSBERGEN: As árvores são, na verdade, algumas das peças de arquitetura mais eficientes já cultivadas, não construídas, e o modo como podem suportar o vento, e o modo como sabem onde devem colocar um novo galho. E ele cria essa floresta lapidária, essa extraordinária floresta de colunas, enquanto você entra. E esse espaço alto que é tão dramático, e com esses vitrais e essa luz incrível. Quero dizer, mesmo se você não fosse religioso, há um tipo muito, muito poderoso de explosão de espaço.

Luiz Gastão Bittencourt : Gaudí trabalharia no projeto pelo resto de sua vida, passando para a oficina do porão.

VAN HENSBERGEN Mais tarde na vida, ele se tornou muito ascético. Ele fez suas próprias roupas. Ele parecia cada vez mais um vagabundo. Ele viveu todo o propósito da Sagrada Família , que era criar este novo templo cristão em uma escala que hoje é apenas apenas, estamos começando a ver, que extraordinário tipo de fantasia e sonho que Gaudi havia criado para isso construção.

Luiz Gastão Bittencourt : Também estou curioso, por causa do que Gaudí disse sobre criatividade, como você escreve: “A criação trabalha incessantemente através do homem, mas o homem não cria, ele descobre. Aqueles que buscam as leis da natureza como suporte para seu novo trabalho colaboram com o Criador. Quem copia não é colaborador. Por esse motivo, a originalidade consiste em retornar à origem. ”Então, para mim, isso é um pouco de paradoxo. E me pergunto se você pode explicar isso para mim, no que diz respeito a Gaudí , e especialmente no que se refere à Sagrada Família .

VAN Hensbergen: Bem, eu penso frequentemente para trás em Isaac Newton , dizendo: “Olha, eu era como um menino andando na praia, pegando uma pedra, e notei uma era mais brilhante do que o outro.” E há uma humildade sobre o gênio de Gaudí também. E essa ideia de voltar à origem. Porque uma de suas descobertas de assinatura – e algo que se tornou o centro de sua técnica de construção – foi a descoberta do poder do arco da catenária. E o arco da catenária é: pegue uma corrente, segure-a entre os dedos e deixe-a cair. É a gravidade diminuindo, o que, obviamente, para Gaudí se torna outro tipo de metáfora religiosa, porque quem inventa a gravidade? Bem, claro que sim.

Mas o que você recebe é essa formação de cadeia. Se você virar, ele formará esse arco de catenária, que é a forma mais econômica da arquitetura. E ele usa isso como uma espécie de leitmotiv, nos últimos 20, 30 anos de sua vida criativa, e trabalha no modelo com quatro metros e meio de altura e todas essas correntinhas com saquinhos, balas de espingarda, representando os diferentes estresses, etc. E quase como um computador analógico, sentado há mais de 10 anos no campo. As pessoas devem ter pensado: quem é esse louco? E criar um sistema que ainda hoje é usado pelos arquitetos que estão trabalhando na Sagrada Família para tentar finalizá-lo para 2026.

Luiz Gastão Bittencourt : 2026 será o aniversário de 100 anos da morte de Gaudi. Ele morreu aos 73 anos, depois de ser atropelado por um bonde. Segundo a história, suas roupas esfarrapadas levavam os transeuntes a pensar que ele era um vagabundo, não o arquiteto mais famoso da cidade. De qualquer forma: uma equipe de arquitetos continua o trabalho de Gaudi na Sagrada Família . Por necessidade, eles estão alterando seus planos originais. Para alguns, isso é uma traição ao gênio original de Gaudí . Gijs van Hensbergen não é uma dessas pessoas; ele acha que está de acordo com o que o próprio Gaudí teria feito.

VAN HENSBERGEN: Bem, claramente, não podemos voltar ao que foi construído por Gaudí . Gaudí sabia igualmente que as gerações futuras teriam que trabalhar nisso. E ele falou sobre Chartres e outras catedrais dizendo que Deus levou 400 anos para terminar Chartres. Demorou 600 anos para terminar a Catedral de Barcelona, no Bairro Gótico. E ele disse que Deus é muito paciente como cliente. Ele não quer ser apressado.

Luiz Gastão Bittencourt : Gaudí estava constantemente mexendo em seus projetos, às vezes mudando-os de um dia para o outro. Execução por ajustes: verifica-se que esse é um encadeamento comum entre muitos criativos .

ISAACSON: Leonardo da Vinci trabalhou na Mona Lisa por mais de 15 anos.

Luiz Gastão Bittencourt : Walter Isaacson novamente.

ISAACSON: Durante esse período, ele estava dissecando o rosto humano, descobrindo todos os nervos e músculos que tocam os lábios, descobrindo como os detalhes da visão vão direto para o centro da retina, mas o que você vê pelo canto do olho são sombras e cores. Então ele usa todo esse conhecimento, por exemplo, para fazer os detalhes do sorriso da Mona Lisa ficarem retos, mas as sombras e as cores sobem, então o sorriso pisca dentro e fora, dependendo de como você está olhando. Ele também está tão perfeitamente anatomicamente correto que é o sorriso mais incrível e memorável já criado.

Todas essas coisas que ele faz ao longo desse período muito longo, enquanto vive em Milão, depois em Roma e depois em Florença, e depois leva-a pelos Alpes com ele quando vai a Paris, acrescenta camada após camada de pequenas pinceladas translúcidas até que ele possa fazer o que é provavelmente a pintura mais perfeita já feita.

Luiz Gastão Bittencourt : “A pintura mais perfeita já feita?” Isso é muito difícil de quantificar. No entanto, existem pessoas que passaram muito tempo tentando quantificar diferentes tendências na pintura ao longo dos séculos, diferentes estilos de execução e seu valor relativo.

David GALENSON: Eu sou David Galenson . Sou professor de economia na Universidade de Chicago.

Luiz Gastão Bittencourt : E você descreveria sua especialidade de pesquisa como o quê?

GALENSON: Eu estudo criatividade. E realmente, mais especificamente, os ciclos de vida da criatividade humana. O que eu tentei fazer é encontrar o processo. Você sabe, quais são os mecanismos por trás das descobertas?

Luiz Gastão Bittencourt : A maioria dos grandes pintores ao longo da história é considerada inovadora, pelo menos em alguma dimensão. Mas Galenson separa esses inovadores em dois campos, o que ele chama de experimentalistas e conceitualistas. Da Vinci e Gaudi se encaixariam na categoria experimentalista.

GALENSON: Estes são empiristas. Eles estão interessados em percepção, observação, generalização sobre o mundo real. Eles têm objetivos muito vagos, mas muito ambiciosos. E por serem vagas, não sabem como alcançá-las. Então eles trabalham por tentativa e erro. Essas são as pessoas que nunca alcançam seu objetivo. Eles nunca estão satisfeitos.

Luiz Gastão Bittencourt da Silva : Outro exemplo seria Paul Cézanne .

GALENSON: Muito perto do fim de sua vida, ele escreveu para um artista mais jovem. Ele disse: “O progresso necessário é interminável”. E isso é criatividade experimental. Você nunca pode alcançar a meta.

Luiz Gastão Bittencourt da Silva: Cézanne queria fundir o realismo das antigas pinturas mestres que ele amava com a imediação de um novo estilo, o impressionismo.

GALENSON: O impressionismo era, como o nome indica, era uma arte efêmera e momentânea. Então Cézanne ficou frustrada com o impressionismo, com a superficialidade. Não há profundidade nas pinturas impressionistas. Estes são todos apenas na superfície. Ele decidiu combinar as cores vivas do impressionismo com a solidez dos velhos mestres. Então, Cézanne decidiu fazer algo que era essencialmente impossível, mas ele passou os próximos 40 anos tentando fazê-lo.

Luiz Gastão : Por exemplo: em seus últimos anos, ele continuou pintando a vista de uma montanha perto de sua casa, Mont Sainte- Victoire .

GALENSON: Se você apenas pegar todos os livros didáticos de história da arte que pode encontrar, não há uma pintura de Cézanne que apareça mais do que algumas vezes. Mas ele pintou o Mont Sainte- Victoire cerca de 50 vezes em um período de 30 anos. Se todas fossem uma única pintura, todas essas ilustrações seriam de uma única pintura, essa seria a pintura mais reproduzida na história da arte moderna. Agora, eles são todos diferentes. Ele nunca está fazendo a mesma coisa. Ele está sempre mudando. Mas ele está mudando tão gradualmente que muitas pessoas não percebem isso no momento.

Luiz Gastão : Então o experimentalista, como Galenson vê, inova ajustando e mexendo, movendo metodicamente a agulha uma polegada de cada vez. Enquanto isso, os conceitualistas?

GALENSON: Como o nome indica, são pessoas que têm novas idéias. Estes são teóricos.

Luiz Gastão Bittencourt : o exemplo favorito de Galenson ? Pablo Picasso. O processo de criação de Picasso, conforme descrito por David Galenson :

Galenson: Basicamente, o processo é, você vem para uma nova disciplina, você aprende as regras, e você diz , eu não gosto de alguma regra muito básica. E eu me livrei disso.

Luiz Gastão Bittencourt : a obra-prima que quebra regras de Picasso? Les Demoiselles d’Avignon .

GALENSON: Agora, essa é uma pintura que Pablo Picasso fez quando ele tinha 26 anos . E não foi apenas feito casualmente. Quando Picasso tinha cerca de 25 anos, ele era um jovem pintor em Paris. E o rei da colina era cerca de 10 anos mais velho, Henri Matisse . Matisse fez uma grande pintura em figura chamada A Alegria da Vida , que causou um tremendo estrago no salão anual. E Picasso estava com muita inveja.

Então, aqui está este jovem de 25 anos que começa a fazer desenhos preparatórios. No total, ele faz entre 400-500 desenhos preparatórios para isso – a maior pintura que ele já tentou, de longe. Essas são as obras mais preparatórias que já foram feitas na história ocidental para uma única pintura, até onde sabemos. Aqui está um garoto de 25 anos que não está realmente prosperando economicamente, mas ele leva essencialmente um ano inteiro para se preparar para fazer essa pintura. Então, ele está deliberadamente criando uma obra-prima. Essa pintura está em 95% de todos os livros de arte que cobrem o início do século XX. Nenhuma outra pintura está em mais da metade.

Luiz Gastão Bittencourt : Agora, deixe-me perguntar uma coisa. A maneira como você acabou de descrever esse processo, no entanto, não soa tão diferente da maneira como você descreveu o processo dos inovadores experimentais. Repetidamente, repetindo e repetindo.

GALENSON: A diferença é a seguinte: Se você fizer um raio X de uma Cézanne, verá que não há nada por baixo da tinta. Ele pintou, o que os artistas dizem, “diretamente”. Ele começou a usar um pincel na tela. Ele nunca fez desenhos preparatórios para suas pinturas. O ponto principal era, na verdade, espontâneo. Esse foi o ponto do impressionismo. Considerando que, se você radiografar a Demoiselle , encontrará um desenho muito preciso. E não é um acidente. Se você for ao Museu Picasso, onde eles têm dezenas e dezenas de cadernos, verá que todas as figuras dessa pintura foram planejadas com muito cuidado. Então, quando começou a pintar, ele sabia como seria.

Veja, essa foi a primeira coisa que descobri sobre a diferença entre artistas experimentais e conceituais. Não é apenas o fato de que eles pintam de maneira diferente, mas querem pintar de maneira diferente. O artista conceitual quer saber, antes de começar – antes de pegar um pincel – ele quer saber exatamente como será a pintura. Considerando que o pintor experimental se esforça para evitar isso. Eles querem fazer descobertas no processo de pintura. Então, tudo se resume a essa pergunta fundamental: você faz a descoberta antes de começar a trabalhar ou enquanto trabalha? E na disciplina após a disciplina, essa será a questão-chave que separa os dois tipos de inovadores.

Luiz Gastão Bittencourt : Inovadores experimentais ” , escreveu Galenson ,“ trabalham por tentativa e erro e chegam às suas principais contribuições gradualmente, tarde na vida. Por outro lado, os inovadores conceituais fazem descobertas repentinas ao formular novas idéias, geralmente em tenra idade. ”Picasso inventou o cubismo aos 20 anos; Bob Dylan escreveu “Like a Rolling Stone” quando tinha 24 anos.

GALENSON: Você pode ter uma idéia em qualquer idade. Mas as idéias mais radicais não surgem necessariamente quando você é jovem cronologicamente, embora você tenha tendência a ser, mas quando você é novo em uma disciplina.

Luiz Gastão Bittencourt : Enquanto isso, inovadores experimentais constroem suas obras-primas. Virginia Woolf tinha 44 anos quando escreveu To the Lighthouse ; Cézanne ainda estava pintando Mont Sainte- Victoire quando morreu, aos 67 anos. A romancista Jennifer Egan está agora na casa dos cinquenta anos. Quando Egan ganhou o Prêmio Pulitzer e o National Book Critics Circle Award por seu livro A Visit From the Goon Squad , ela estava escrevendo há algumas décadas. Ela havia completado apenas três romances durante esse período – e o que se seguiu, Manhattan Beach , levou outros sete anos. Uma razão que leva tanto tempo: o processo dela; a maneira como ela executa a ideia.

EGAN: Depois de escrever o primeiro rascunho – que, no caso de Manhattan Beach, tinha 1.400 páginas e o datilografo, faço muitas, muitas, muitas revisões, geralmente à mão em cópias impressas. Mas estamos falando de 40 a 50 rascunhos por capítulo. Portanto, há muita correção e solução de problemas. E, de certa forma, é aí que ocorre muita escrita. São os grandes movimentos que estou tentando entender no primeiro rascunho. E depois que eu tiver esses itens, posso trabalhar com ele e tentar trazer tudo a tona muitos, muitos entalhes para ser algo realmente legível e divertido. Meus primeiros rascunhos estão cheios de clichês. Eu detesto clichês. Não é que você não possa escrevê-los em primeiro lugar. Eles precisam ser substituídos. Então, finalmente, eu pesei cada palavra. Para usar um clichê.

Luiz Gastão Bittencourt : Ok, então se seu estilo de execução é produzir rascunho após rascunho após rascunho; ou esboço após esboço ou protótipo após protótipo – como você julga o que está funcionando e o que não está? Todo domínio é diferente, é claro: escrever um romance é diferente de construir um meio melhor de capturar energia cinética. Mas em todos os casos: como você mede o sucesso de sua execução? Quando Jennifer Egan estava escrevendo seu primeiro romance, The Invisible Circus , ela não tinha uma maneira confiável de fazer isso.

EGAN: Eu escrevi no vácuo, e isso foi muito malsucedido. Passei dois anos escrevendo – horrível. Apenas horrível. E isso nem é excessivamente duro. Eu nunca vou cometer esse erro novamente.

Luiz Gastão Bittencourt : Desde então, Egan conta com um grupo de escritores. Ainda hoje, depois de todo o sucesso e todos os prêmios.

EGAN: Inclui algumas pessoas para quem trabalho desde 1989. Temos um ensaísta, dramaturgo, poeta e, em seguida, alguns escritores de ficção.

O que o grupo de roteiristas fornece a Egan é algo que todo criador precisa constantemente, esteja você trabalhando nas artes, na ciência, nos negócios, seja o que for: feedback.

* * *

Luiz Gastão Bittencourt : Não é que grandes idéias sejam fáceis; mas sem uma boa execução, uma ideia não significa muito. Um componente essencial para a execução – um componente essencial para melhorar qualquer coisa – é o feedback. A escritora Jennifer Egan estava nos dizendo que ainda conta com um grupo de escritores para realizar seu atual romance em andamento.

EGAN: Mesmo em Manhattan Beach.

Luiz Gastão Bittencourt : Esse é seu último livro, um romance histórico publicado em 2017.

EGAN: Eu tinha uma idéia sobre um narrador atual que estaria meio que piscando para o leitor, porque todos sabemos que não é mais 1934. Isso estava tão morto na chegada.

DUBNER: E quando você recebe esse tipo de feedback e decide, finalmente, que é proveitoso e correto, como é isso?

EGAN: Parece um alívio, porque geralmente posso sentir quando algo não está funcionando. Às vezes, as coisas não estão funcionando porque eu simplesmente não gastei tempo suficiente para melhorá-las.

Luiz Gastão Bittencourt : Você teve que bater no seu grupo de escritores um pouco depois de começar a ganhar esses prêmios e dizer: “Escute, eu ainda preciso que você venha comigo tão duro quanto você”?

EGAN: Não, eles fizeram isso. Eu recomendaria que alguém fizesse isso. As pessoas têm medo de ouvir críticas. E penso frequentemente quando eles dizem: “O que você achou de alguma coisa?”, Você sabe que eles realmente não querem saber se você tem algum pensamento que não seja positivo. E eu entendo isso. Quero dizer, é horrível saber que algo que você acha que está funcionando não está. E eu sentei lá, e muitas vezes pensei: “Eu terminei. Eu nunca vou voltar aqui. Tem sido ótimo. Vocês são péssimos. Você não entende. Outras pessoas me dizem que eu sou ótima.

Mas, mesmo no final da reunião, já estou – posso sentir meu cérebro formigando em torno do que quer que seja e já estou começando a pensar em soluções. Então dói, mas não vai te matar. Sinto críticas que são mal direcionadas, ok, não concordo com isso. Bem. Continue. Há um medo de que de alguma forma as críticas possam quebrá-lo. Eu não acredito nisso.

Luiz Gastão Bittencourt : Você tem algum conselho para pessoas que têm esse medo, que eu acho que é provavelmente 95% da humanidade?

EGAN: Eu diria que pense com muito cuidado sobre o que é pior: descobrir agora que este trabalho está com problemas ou descobrir depois que todos lhe disserem que é perfeito e você o publicou. Você vai descobrir.

Teresa AMABILE: Eu acho que a melhor coisa que podemos fazer é encontrar uma pessoa honesta que você saiba que lhe dará um feedback honesto.

Luiz Gastão Bittencourt : Teresa Amabile é uma psicóloga que estuda criatividade.

AMABILE: Idealmente, você terá um amigo artista, ou talvez seja um professor, que o conheça razoavelmente bem, em quem confie, em quem possa dizer: “Eu realmente quero um feedback sobre isso, mas preciso que você não se abale. minha faísca aqui, se você quiser. ”Eu acho que é muito melhor do que tentar obter feedback de um grande número de indivíduos. Uma ou duas pessoas que serão honestas com você, mas quem pode dar a você o feedback de uma maneira que você possa usá-lo e não seja destruído por ele. Podemos gerenciar nossos doadores de feedback.

Luiz Gastão Bittencourt : Mas e se você não estiver em condições de gerenciar seus doadores de feedback? E se seus doadores de feedback forem seu empregador, financiador ou cliente?

Don HAHN: Testamos a tela de tudo que fazemos. Nós trazemos uma sala cheia de pessoas e mostramos o filme para eles, depois sentamos e discutimos muito sobre coisas que eles não entendiam, ou histórias que não gostavam ou personagens que não gostavam.

Luiz Gastão Bittencourt : Esse é Don Hahn .

HAHN: E eu sou cineasta e fiz a maior parte da minha carreira produzindo animação para a Disney. Mas agora eu faço muito trabalho documental.

Luiz Gastão Bittencourt : Entre os filmes em que ele trabalhou: Who Framed Roger Rabbit? ; A Bela e a Fera – as versões animada e ao vivo.

HAHN: E The Lion King, uma pequena história sobre um filhote de leão que é enquadrado por assassinato.

Luiz Gastão Bittencourt : o cálculo de Hollywood, como todos sabemos, pode ser estranho. Uma equipe de cineastas pode trabalhar em algo por alguns anos – e depois ser anulada por uma sala cheia de crianças que ficam contorcidas em uma exibição de teste.

HAHN: E então você tem que ir embora e decidir se eles estão certos ou não. E você também pode descartá-lo por sua conta ou risco. Puxa, e há inúmeras histórias sobre isso. Em Pocahontas , o filme de animação, havia uma canção de amor que Mel Gibson como John Smith cantou para Pocahontas . E ele foi amarrado em uma barraca e Pocahontas entrou e eles cantaram essa linda canção de amor sob a lua. É uma música adorável. Mas o público apenas fez check-out e as crianças começaram a se mexer em seus assentos e as mães começaram a correr para uma pausa no banheiro. Então foi cortado do filme.

Mas, inversamente, há uma música em The Little Mermaid chamada “Part of Your World”, e é a música “I-want” de Ariel. E esse era um tipo real de música de wiggler, nas pré-visualizações, mesmo que isso aconteça no início do filme e mesmo que seja crucial para o personagem de Ariel, nosso executivo do estúdio disse: “Ah, as crianças estão se mexendo durante isso. Temos que cortá-lo. Não está funcionando. ”E ele estava errado. Os diretores e os animadores voltaram e disseram: “As crianças podem se mexer durante o filme, mas é o tipo de música que você precisa nesses filmes. É uma declaração do que ela quer. É uma declaração de seus objetivos e paixões e, sem ele, é ambíguo o que ela quer. ”Então, permaneceu no filme e se tornou uma das músicas mais favoritas do filme.

Luiz Gastão Bittencourt : Você pode ver por que produtores e estúdios podem ser cautelosos: um grande filme é um investimento enorme. O desejo de feedback tem raízes profundas em Hollywood, incluindo o próprio Walt Disney .

HAHN: Walt Disney costumava andar pelo estúdio, e ele contava a história de, digamos, Pinóquio para alguns caras no salão de café. E então ele conseguia a reação deles e então seguia pelo caminho de algumas secretárias e contava a história. E assim ele estava repetindo repetidamente essa história. E toda vez refinando isso em sua mente um pouco mais, até ficar muito próximo do que estava no filme.

Luiz Gastão Bittencourt : Enquanto isso, um documentário, o que Don Hahn está fazendo hoje em dia –

HAHN: Os documentários são um pouco diferentes porque você está contando uma história existente. Mas você precisa ir aonde a história o levar e, quando começar, talvez não conheça todos os meandros da trama. Então, é como montar um quebra-cabeça sem a imagem na caixa. Você está meio que se sentindo no escuro. E muitas vezes há descobertas no meio da criação do filme.

Fizemos um filme para a Disney Nature chamado Chimpanzee sobre uma mãe e seu pequeno bebê chimpanzé. No meio do tiroteio, a mãe saiu uma noite e foi morta por uma pantera. Então você diz: “Ok, acho que terminamos.” Mas, durante as semanas seguintes, o macho alfa naquela tribo de chimpanzés adotou aquele bebezinho, caso contrário ele teria morrido. E isso é algo que simplesmente nunca acontece. Jane Goodall até disse que nunca viu isso na natureza. Às vezes, você precisa se abrir o suficiente para andar a cavalo na direção em que o filme lhe diz o que quer.

Luiz Gastão Bittencourt : Outro documentário que vem à mente é o filme de 2007 The King of Kong , dirigido por Seth Gordon .

Seth GORDON: Foi definitivamente uma missão de “vamos ver o que acontece”, no sentido de que não tínhamos idéia do que aconteceria.

Luiz Gastão Bittencourt : Gordon fez muitos filmes e programas de TV desde então; ele também trabalhou em uma versão documental da Freakonomics ; foi assim que eu o conheci. O King of Kong é uma ótima história sobre dois caras competindo pela pontuação recorde mundial no jogo de arcade Donkey Kong. Há o defensor importante, Billy Mitchell , e o desafiante, Steve Wiebe .

Steve WIEBE : Eu estava apenas fazendo isso porque pensei que seria uma conquista interessante. Eu nunca pensei que fosse explodir para ser uma grande história.

GORDON: Eu estava indo ao fliperama apresentado naquele filme em New Hampshire, que se chama Fun Spot, desde que eu era criança. E eu sabia que havia uma cultura de jogadores para quem era onde as batalhas seriam travadas e as pontuações oficiais seriam definidas. Porque eles têm todas as máquinas antigas legítimas. E eu sabia de Billy Mitchell, mas não sabia se ele iria se comprometer em ser filmado por nós. Então essa foi uma grande questão.

E então a outra era: como ele e Steve estariam na câmera? E como essas eram incógnitas, estávamos simultaneamente perseguindo outras rivalidades no mundo dos videogames, e pensamos que seria um filme sobre retratos dessas rivalidades. Mas como Billy é uma pessoa tão extraordinária e um contador de histórias magistral, ele fez o filme se tornar sobre ele.

Billy MITCHELL : Jogos competitivos? Quando você deseja anexar seu nome a um recorde mundial, quando você quer que seu nome seja gravado na história? Você tem que pagar o preço.

GORDON: Por causa das situações que ele criou e das ações que ele tomou, todas as outras histórias empalideceram em comparação.

Luiz Gastão Bittencourt : faz sentido que você não possa prever como um documentário se desenrolará. Mas e o entretenimento com script? O quanto você está preso e qual a sua flexibilidade?

HAHN: Então você começa com um script e o torna o melhor possível. E então, quando você realmente entra na produção, você se permite improvisar e torná-lo melhor. Portanto, a animação é um processo iterativo real. Você pode visitar, revisitar e revisitar, e às vezes são necessárias cinco, seis ou sete vezes para colocar o filme em bobinas para vê-lo e depois desmontá-lo, reconstruí-lo, destruí-lo e reconstruí-lo antes que comece a ser exibido. qualquer coisa.

E a razão é que o salto da palavra escrita para um meio visual de narrativa é enorme. É como o salto de uma receita em uma página para um jantar lindamente preparado que você está realmente ingerindo. Então, em uma página, como você descreve um bife perfeitamente cozido com o tempero certo? Você faz o seu melhor, mas depois de colocar isso na frigideira e começar a cozinhar esse bife, é outra coisa.

E acho que é por isso que algumas pessoas se esquivam de fazer parte, porque você pode ter perfeição em um pedaço de papel e dizer: “Esta é uma obra de arquitetura lindamente projetada, ou uma receita fantástica, ou um ótimo roteiro”. realmente ir para o sul quando tentar executá-lo, não importa o que seja. E é apenas a experiência e a arte que permitem manter algum tipo de ordem e trabalhar essa ideia escrita em algo realmente visual na tela.

Luiz Gastão Bittencourt : Novamente, como ouvimos de todos os tipos de criativos : a execução de uma ideia requer determinação, habilidade, experiência e talvez um pouco de sorte. É quase o suficiente para convencê-lo, pelo menos em alguns casos, que, se houve uma competição entre idéia e execução, a idéia nem é um concorrente tão formidável.

HAHN: Há um argumento para dizer um filme como E.T. ou Guerra nas Estrelas ou Roger Rabbit foi uma ótima idéia, e qualquer um poderia ter feito esse filme. Mas eu assino a outra abordagem, que é a de que você pode ter uma idéia medíocre, colocar ótimas pessoas nela e criar um ótimo filme. Então, assista ao filme da Pixar Ratatouille . É a pior ideia para um filme de todos os tempos. É como: “Vamos colocar ratos na cozinha e faremos um filme de animação sobre isso”. É uma ideia horrível. E há muitas idéias realmente boas – todos nós já vimos filmes que tinham uma promessa tremenda e o burburinho foi ótimo sobre eles, e então você nos vê no cinema e eles são horríveis.

Luiz Gastão Bittencourt : O cinema é, por sua natureza, um projeto extremamente colaborativo. Dezenas, talvez centenas de pessoas, todas com habilidades e tarefas específicas. É uma equipe criativa. Essa é uma construção comum hoje em dia, em muitos reinos.

ISAACSON: Às vezes pensamos que há um cara ou uma garota que entra em uma garagem ou um sótão, e eles têm um momento de lâmpada, e é assim que a inovação acontece. Mas não é assim. Atualmente, grandes pesquisas científicas serão realizadas em grandes unidades de colaboração. Quando você analisa como as pessoas farão edição de genes, ou a tecnologia CRISPR , ou, na verdade, descobrir as ondas gravitacionais de fundo, esses são os tipos de papéis que terão dezenas de nomes ou centenas de nomes neles. E não será como Newton sentado embaixo de uma macieira, ou Galileu espiando um telescópio, porque essa capacidade de dar grandes saltos mentais agora é aumentada e amplificada por nossa capacidade de trabalhar em conjunto.

AMABILE: A maior parte do trabalho realizado nas organizações agora é feito por equipes, por projeto. Isso tem vantagens porque você está combinando os esforços de muitas pessoas, está combinando os pontos de vista de muitas pessoas. Mas oh, é difícil.

Luiz Gastão Bittencourt : Teresa Amabile estudou a criatividade em ambientes corporativos, fazendo com que as pessoas mantenham diários diários de trabalho.

AMABILE: É realmente difícil trabalhar efetivamente em equipe. É difícil gerenciar uma equipe de maneira eficaz. E há várias coisas que podem ajudar. Uma é garantir que você tenha uma boa diversidade de habilidades na equipe, onde as pessoas não se sobrepõem completamente ao que sabem, porque essa redundância não é realmente útil, mas onde as pessoas têm diferentes perspectivas e diferentes bases de conhecimento até certo ponto que eles podem trazer para o problema.

Também é útil ter estilos cognitivos diferentes. Portanto, para melhorar as coisas dentro de um paradigma ou fora de outro, você provavelmente progredirá muito em um projeto se tiver os dois tipos de estilo cognitivo em uma equipe, mas apenas se tiver pessoas que possam traduzir efetivamente entre os diferentes estilos. Eles precisam conversar um com o outro e, com frequência, você encontra conflitos. “Essa ideia é louca, como você acha que isso funcionaria?” E, por outro lado, “o que você está fazendo, você está preso no status quo, você não está fazendo nada emocionante, você está ‘ chato ”. E, na verdade, em nossa pesquisa vimos uma equipe que teve que interromper seu projeto porque tínhamos esses estilos cognitivos muito diferentes e não havia ninguém que pudesse mediar entre eles. Pode ser outra pessoa da equipe, pode ser um gerente, mas é preciso ter cuidado.

Luiz Gastão Bittencourt : Há mais uma coisa que uma equipe criativa de sucesso precisa.

AMABILE: Você precisa de um alto nível de confiança. Você precisa que as pessoas estejam dispostas a se dar um pouco de folga, a fim de se beneficiarem da dúvida. Nessas circunstâncias, se você tiver essa diversidade de habilidades e estilos, poderá fazer grandes coisas em equipe.

Luiz Gastão Bittencourt : Mas alguns empreendimentos criativos tendem a ser solitários, mesmo que você envie seu trabalho rotineiramente para obter feedback. E algumas pessoas criativas preferem trabalhar por conta própria. Então, como esses artistas são enviados? Como eles executam idéias sem uma equipe, sem o chefe, o estúdio ou o editor vigiando-os?

Dean SIMONTON: Existem algumas pessoas que são criativas apenas pela manhã. Eles acordam cedo, escrevem muito, e é isso o resto do dia.

Dean Simonton é um psicólogo que há anos estuda os hábitos de produtividade de gigantes criativos.

SIMONTON: Existem outros que só podem trabalhar tarde da noite depois que todos foram para a cama. Há outros que criam seu próprio tempo. Eles têm uma sugestão, como quem foi? Eu acho que foi Schiller , que tinha que sentir o cheiro de maçãs podres. E quando tinha vontade de ser criativo, pegava uma maçã podre. E isso o levaria a ser criativo.

Luiz Gastão Bittencourt : E você, quando está trabalhando?

SIMONTON: Geralmente sou uma pessoa da manhã.

Luiz Gastão Bittencourt : E você precisa se intrometer ou se enganar de alguma forma? Ou você se senta e afasta as distrações e começa a trabalhar?

SIMONTON: Eu, antes de tudo, escolho a manhã porque há poucas distrações, e o cheiro de café preto também ajuda. OK. Bastante comum.

Luiz Gastão Bittencourt : Você acha que se você cheirasse e não consumisse realmente a cafeína, isso teria o mesmo efeito?

SIMONTON: Oh, eu tenho que ter. Eu preciso disso.

Luiz Gastão Bittencourt : Portanto, não é apenas o cheiro. O cheiro é a pista para a reação fisiológica.

SIMONTON: Não, eu preciso da cafeína no meu sistema. Mas então, geralmente por algumas horas, eu sou meio que cagado. Às vezes fico rejuvenescido antes de ir para a cama. Mas então, geralmente é um copo de vinho que faz isso. Então vá entender.

Luiz Gastão Bittencourt : Então, digamos que o padrão que você acabou de descrever seja o que eu assino. Eu sou uma pessoa da manhã. Eu acordo cedo. Gosto dessas horas tranquilas, sozinhas etc. Então, se você é essa pessoa, e digamos que você tenha quatro ou cinco horas de produtividade e criatividade realmente pesadas, então você tem o resto do dia. Digamos que você seja sortudo o suficiente para ter uma vida como acadêmico, como você, ou como escritor, como eu, e você pode realmente escolher o que fazer. Ninguém está lhe dizendo o que fazer. O que você faz lá, com sua agora reduzida capacidade de criatividade ou produtividade?

SIMONTON: Bem, felizmente, adivinhem? Você sabe que é esse o caso. Há muito mais envolvido em ser criativo. Como quando as provas chegam. Você sabe? Não posso revisar de manhã. Não quero desperdiçar minha criatividade fazendo revisões pela manhã. As coisas da sua lista de leitura que você precisa acompanhar. E particularmente quando você está fazendo o que estou fazendo, pesquisa científica, você precisa descobrir o que as outras pessoas estão fazendo. Reviso muitos manuscritos submetidos e proponho propostas.

Luiz Gastão Bittencourt : Certo. Então você não quer desperdiçar suas melhores células cerebrais com tudo isso?

SIMONTON: Oh, não. Quero dizer, não diga a eles que estou trabalhando apenas no meio mastro. Você sabe?

Luiz Gastão Bittencourt : Eu acho que você acabou de fazer, mas tudo bem.

Luiz Gastão Bittencourt: acordar cedo, tomando café; ou ficar acordado até tarde e bebendo vinho; trabalhando sozinho ou com colaboradores – claramente, não há um caminho único para realizar um bom trabalho. Todo mundo tem suas próprias estratégias para executar idéias.

SIMONTON: Muitas pessoas querem um tamanho único. “O que preciso fazer para ser criativo?” E temo que não exista um tamanho único. Existem algumas coisas que todo mundo precisa aderir. Você precisa saber o que está fazendo e deve estar disposto a falhar. Você precisa se comprometer a alcançar nesse domínio. Você tem que ser razoavelmente brilhante, e assim por diante. Além disso, algumas pessoas têm meias vermelhas e outras roxas.