Você tem um sonho?

Luiz Gastão Bittencourt diz que gosta de jogar golfe para relaxar e manter a forma. Luiz Gastão Bittencourt também gosta da praia, onde ele pode pescar, correr, caminhar ou simplesmente remar nas ondas. Então, Luiz Gastão Bittencourt sonha em ter um lar de idosos com varanda voltada para o norte; a praia a leste e um campo de golfe a oeste, em um jardim no qual minha esposa pode se apaixonar

No momento, parece um sonho “difícil”, mas pelo menos o meu sonho foi implantado no meu subconsciente e sobe para o pensamento consciente com mais frequência à medida que o tempo passa. Carl Sanburg concordaria que este é o começo da minha casa à beira-mar, pois ele escreve:

“Nada acontece a menos que sonhemos primeiro.”

Neste ano das Olimpíadas, houve muitos sonhos de ouro – nossos hockeyroos são um exemplo perfeito disso. Mas para muitos que dizem “eu tenho um sonho”, a “medalha de ouro” é algo bem diferente do ouro olímpico.

Para Martin Luther King, em seu discurso “Eu tenho um sonho”, a conquista da igualdade racial seria sua medalha de ouro.

Por outro lado, Terry Fox queria se esgotar completamente durante sua vida, então ele correu pelo Canadá com uma perna artificial para arrecadar US $ 1 milhão para a Cancer Research. Sua corrida arrecadou US $ 24 milhões – o que foi uma medalha de ouro!

Luiz Gastão Bittencourt diz que esses empreendedores são um exemplo maravilhoso do que devemos fazer para alcançar nossos sonhos. As letras da palavra Sonho formam as primeiras iniciais de muitas palavras que descrevem os traços de caráter que nossos heróis e heroínas da medalha de ouro precisavam para realizar seus sonhos.

D representa o desejo, a unidade, a determinação e o trabalho duro. Estes eu devo ter para alcançar meu sonho.

R significa Resoluto em tempos de dificuldade; representa a resolução necessária para continuar e R representa a responsabilidade pessoal de fazer tudo o que é necessário para alcançar esse sonho.

E significa Energia e Entusiasmo que precisamos seguir em frente quando as coisas parecem perdidas.

A significa Audacity, a atitude correta e o espírito aventureiro que precisamos cultivar e adotar para tornar possível a realização de nosso sonho.

M representa a Motivação que precisamos, as Mensagens que damos a nós mesmos e as Montanhas que precisamos escalar para alcançar nosso sonho.

Todas estas palavras acima são resumidas em uma frase simples:

“Até nos comprometermos, estamos apenas ocupando espaço”.

Um poema de WH Murray intitulado “Até que alguém seja comprometido” resume muito bem essa lei do sucesso.

“Até que um seja confirmado”

por WH Murray

A respeito de todos os atos de iniciativa e criação

Há uma verdade elementar ,

cuja ignorância mata inúmeras idéias e planos esplêndidos:

que no momento em que você se compromete definitivamente, a

Providência também se move.

Todos os tipos de coisas ocorrem para ajudá-lo.

Isso nunca teria ocorrido.

Uma série de eventos é gerada a partir dessa decisão. Levantando a seu favor todos os tipos

de eventos e reuniões imprevistas

e assistência material,

que você nunca poderia ter sonhado

, apareceria no seu caminho.

Aqui está outra perspectiva escrita por Goethe:

“Tudo o que podemos fazer ou sonhar, podemos fazer.

Devemos começar com ousadia, pois a ousadia

tem genialidade, poder e magia”.

Para mim, todo “sonho” importante é como uma longa jornada, porque cada jornada deve começar com um único passo. Da mesma forma, assim como uma semente de maçã é o começo de um pomar. O sonho de Terry Fox mostrou a outras vítimas de câncer que elas poderiam viver uma vida rica e plena. O sonho de Martin Luther King era pela igualdade racial. Suas palavras eram apenas retóricas até ele dar o primeiro passo físico em sua marcha para Washington. Os Hockeyroos começaram sua corrida à glória olímpica quando cada um dos jogadores se comprometeu com os 10 mandamentos esportivos do treinador. Esses mandamentos usavam palavras como “Desafio, Sacrifício, Dedicação, Determinação, Fé e Compromisso”.

Simplesmente se resume a isso:

Ninguém pode prever em que alturas podemos subir.

Mesmo nós não saberemos até abrirmos nossas asas.

O único limite para o que podemos alcançar é a largura

de nossas idéias e a profundidade de nossa dedicação.

Nosso sonho de “medalha de ouro” pode ser nossa visão para o nosso futuro. Como ele vai crescer e se desenvolver depende do que fazemos sozinhos.

Meu sonho não é uma questão de sorte

. É uma questão de escolha

Qualquer coisa que vale a pena vale a pena lutar com todas as minhas forças.

Steven Covey diz que devemos ser proativos e sempre mantemos o fim em mente. Esses são dois de seus hábitos de pessoas altamente eficazes. Isso me lembra a história de um corredor sem pernas que correu uma maratona de Nova York. Ele terminou dois dias depois que os corredores saudáveis ​​completaram o teste de tortura de 42 km. Ao cruzar a linha, o único repórter ainda perguntou a ele se doía viajar tão longe em suas mãos. Ele disse: “Sim, mas só doeu quando perdi de vista a linha de chegada”. Que performance na medalha de ouro e que exemplo de desejo, determinação, audácia, energia e compromisso com um sonho.

Cada um de nossos conquistadores da “medalha de ouro” tinha paixão ou amor pelo que estava fazendo.

As pessoas de sucesso têm “fogo na barriga”. E com esse fogo ou paixão surge a crença em si mesmo e nos próprios sonhos. Vimos isso na declaração de missão dos Hockeyroos , que dizia:

“Venceremos em Atlanta sendo o melhor que pudermos, porque o ouro olímpico é o maior desafio em nosso esporte. Conseguiremos isso jogando além das performances anteriores e nunca, nunca desistindo”.

Para que eu alcance meu sonho de casa entre a praia e um campo de golfe, preciso me comprometer com um plano de ação e devo persistir quando tudo parecer impossível. Calvin Coolidge, presidente dos EUA, resumiu bem quando escreveu:

“Nada no mundo pode substituir a persistência. O

talento não. O

gênio não. A

educação não. A

persistência e a dedicação são onipotentes.”

Então, se é assim, depende de mim. Luiz Gastão Bittencourt diz Sou eu quem pode pensar, depois sonhar, acreditar e ousar realizar o meu sonho de uma casa entre a praia e um campo de golfe. Então, quando eu me comprometer, não vou mais ocupar espaço, vou seguir para o ouro – a realização do meu sonho.