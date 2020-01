Luiz Gastão Bittencourt da Silva entrevista Scott Lilienfeld

Todos nós gostamos de abordar termos que descrevem o comportamento humano – “apatia dos espectadores” e “curva de aprendizado acentuada” e “com fio”. Na maioria das vezes, eles realmente não querem dizer o que pensamos que eles querem dizer. Mas não se preocupe – os especialistas também estão errando.

Luiz Gastão Bittencourt da Silva: Olá, leitores do blog. Como você se sente sobre economia comportamental? Como você está lendo uma transcrição de um episódio da Rádio Freakonomics , você provavelmente está pelo menos um pouco interessado, e nós fizemos vários episódios sobre o assunto ao longo dos anos. O homem geralmente considerado o fundador da economia comportamental é Richard Thaler , da Universidade de Chicago. Ele também apareceu em vários episódios; ele é o que você pode chamar de amigo da Freakonomics .

Scott LILIENFELD: O que nos levou a escrever este artigo foi que muitos de nós sentimos – senti – que havia muita confusão sobre a terminologia psiquiátrica e psicológica na mídia popular, na psicologia popular e também no meio acadêmico.

Luiz Gastão Bittencourt da Silva: Scott Lilienfeld é professor de psicologia na Universidade Emory.

LILIENFELD: Sou psicóloga clínica em treinamento. E também tenho um interesse real na aplicação do pensamento científico à psicologia, e também como o pensamento às vezes dá errado e pode levar até os melhores e os mais brilhantes a abraçar idéias que às vezes são questionáveis ​​- talvez até pseudo-científicas.

Luiz Gastão Bittencourt da Silva: você é autor de um artigo chamado ” Cinquenta termos psicológicos e psiquiátricos a serem evitados: uma lista de palavras e frases imprecisas, enganosas, mal utilizadas, ambíguas e logicamente confusas “. Mas você também é o autor de um livro anterior chamado Cinqüenta Grandes Mitos da Psicologia Popular . E eu tenho que dizer, este livro é incrivelmente divertido; Eu amo isso. É extremamente agradável, por um lado, mas também extremamente sério, por outro. É como olhar para um índice do New York Times nos últimos 20 anos – e quero dizer que não de forma complementar ao New York Times . Porque, basicamente, você está dizendo que todas essas coisas – todas essas idéias que as pessoas adoram abraçar, conversar e transmitir – estão em algum lugar entre falsas e superadas.

Por exemplo, aqui estão os títulos dos seus capítulos: “Tocar música de Mozart para bebês aumenta a inteligência deles”, o que você argumenta que não. “Algumas pessoas são de cérebro esquerdo, outras de cérebro direito”, o que você argumenta – e discutimos neste programa – elas não são. “Os testes de inteligência são tendenciosos contra certos grupos de pessoas”, o que você argumenta que não.

Portanto, minha pergunta é muito rude e peço seu perdão antecipadamente. Mas parece que, se a maioria da psicologia pop ou moderna que muitos de nós conhecemos são essencialmente histórias míticas ou anedóticas que você está dizendo, na maioria das vezes não são verdadeiras, e se muitos desses termos são abusados, mal utilizados ou exagerados … o que vocês são bons para?

LILIENFELD: Na verdade, essa não é uma pergunta ruim. A psicologia é uma faca de dois gumes, porque é intuitivamente interessante para todos nós. E o lado positivo é que somos todos psicólogos na vida cotidiana. Todos sabemos – ou pelo menos pensamos que sabemos – algo sobre amor e memória, amizades, sonhos e coisas assim. A desvantagem é que, porque algo parece familiar, às vezes pode parecer compreensível. Há um público muito faminto e receptivo a livros psicológicos sobre psicologia positiva, emoções, amor, relacionamentos, infidelidade. Tudo bem. Mas o perigo, penso eu, é que podemos facilmente apertar nossos botões de maravilha e apertar nossos botões de interesse usando pseudo-ciência em vez de ciência.

Luiz Gastão Bittencourt da Silva: Nós aqui na Rádio Freakonomics somos totalmente a favor das pessoas apertando seus botões maravilhosos. Mas também somos a favor da ciência real. Então, quais são algumas dessas idéias enganosas, mal utilizadas e abusadas da psicologia?

Scott Lilienfeld, da Emory, juntamente com os acadêmicos Katheryn Sauvigné , Steven Jay Lynn , Robin Cautin , Robert Latzman e Irwin Waldman , publicou um artigo na Frontiers in Psychology, listando 50 termos imprecisos, enganosos e assim por diante. Começa com uma epígrafe de Confúcio : “Se os nomes não estão corretos, a linguagem não está de acordo com a verdade das coisas”.

Luiz Gastão Bittencourt da Silva: Agora, estou curioso, quando você escreve um artigo que basicamente diz aos seus colegas e ao público: “são todas as maneiras pelas quais estamos estragando tudo”, isso o torna impopular no campo? Você é considerado uma bronca?

LILIENFELD: Eu sempre lembro aos meus colegas quando eles me dão muita dificuldade , digo a eles que provavelmente usei praticamente todos esses termos em algum momento. Sou tão culpado por muitos desses abusos quanto qualquer outra pessoa.

Luiz Gastão Bittencourt da Silva: Portanto, o resumo do artigo diz que o objetivo é “promover um pensamento claro e uma redação clara entre estudantes e professores de ciências psicológicas, reduzindo a desinformação e a confusão terminológicas”. E então você fornece 50 termos comumente usados ​​que se enquadram em cinco categorias. Eu adoraria que você me guiasse pelas categorias.

LILIENFELD: Sim, esses são: termos imprecisos ou enganosos, frequentemente mal utilizados, ambíguos, oxímoro e pleonasmo.

Luiz Gastão Bittencourt da Silva: Então, categoria um, imprecisa ou enganosa. Descreva o problema e talvez dê um exemplo.

LILIENFELD: Esses são termos que geralmente levam as pessoas a conclusões errôneas. Então, um que vem à mente é a “apatia do espectador”.

Luiz Gastão Bittencourt da Silva: Você pode nos dizer o que significa, o que representa e de onde veio?

LILIENFELD: Então, o que estamos nos referindo aqui é um fenômeno psicológico bastante bem demonstrado que, em emergências – digamos, quando as pessoas estão observando alguém sendo roubado, esfaqueado ou estuprado – o que às vezes vemos é muito peculiar e às vezes muito trágico fenômeno em que as pessoas congelam e não fazem nada. E na década de 1960, havia uma série clássica de estudos a esse respeito, inspirada por uma tragédia da vida real.

James SOLOMON: No início da manhã de 13 de março de 1964, uma mulher de 28 anos chamada Catherine “Kitty” Genovese foi brutalmente atacada em Kew Gardens, Queens, uma comunidade relativamente tranquila na cidade de Nova York.

Luiz Gastão Bittencourt da Silva: Esse é James Solomon , diretor e produtor de um documentário sobre essa tragédia da vida real.

SALOMÃO: Duas semanas depois, o The New York Times publicou uma história originada com o comissário de polícia de Nova York em uma conversa com o então editor metropolitano do The New York Times , Abe Rosenthal . O comissário de polícia mencionou que muitas testemunhas haviam assistido e ouvido o que havia acontecido e, segundo informações, não haviam chamado a polícia.

Luiz Gastão Bittencourt da Silva: O filme de Salomão se chama The Witness . Segue Bill Genovese , irmão de Kitty, enquanto ele tenta entender o assassinato muitos anos após o fato. Como tantas pessoas não conseguiram intervir?

SALOMÃO: O New York Times publicou em sua primeira página que 38 cidadãos cumpridores da lei haviam assistido por mais de meia hora quando essa mulher de 28 anos foi atacada e assassinada.

Bibb LATANÉ: Apatia. Apatia foi o slogan que Rosenthal deu à história.

Luiz Gastão Bittencourt da Silva: É Bibb Latané , psicóloga social e pesquisadora sênior do Center for Human Science.

LATANÉ: Durante anos após o assassinato e a manchete “38 assista e ninguém chama a polícia”, esse foi o assunto de diferentes filmes, muitos episódios de televisão e inúmeros artigos de revistas, livros. E acima de tudo, penso em termos de seu impacto no país, sermões.

SALOMÃO: Falou com o tempo. O presidente Kennedy havia sido assassinado. O país estava perguntando: “Quem somos nós?” Também não estamos a muitos anos do Holocausto, e foi uma história que falou com os pensamentos que muitos tinham – que havia muitas testemunhas cúmplices e silenciosas do que aconteceu em Europa nos anos 40.

LATANÉ: As pessoas pensavam que as grandes cidades faziam parte do problema, ou que a televisão fazia parte do problema, ou que todos os tipos de coisas faziam parte do problema que estava nos levando a perder nossa moral e a nos tornar quase bestiais.

Luiz Gastão Bittencourt da Silva: De fato, como as pessoas podiam simplesmente ficar de pé quando uma mulher era brutalmente atacada, por um período significativo de tempo, terminando em sua morte? É verdade que o ataque aconteceu no meio da noite. As pessoas estavam seguras dentro de suas casas, dormindo, talvez com medo de se aventurar. Alguns que ouviram a vítima gritando pensaram que era uma briga de amantes. Mas, ainda assim: isso era uma desculpa para uma apatia tão profunda, para nenhuma pessoa ligar para a polícia?

LATANÉ: Um dos resultados do assassinato de Kitty Genovese e do alvoroço causado por ele foi a adoção do sistema 9-1-1, que agora está em todo os EUA. Antes do evento, não era tão fácil assim. denunciar um crime em andamento.

Luiz Gastão Bittencourt da Silva: O assassinato de Genovese reverberou por muitos reinos da vida por muitos anos.

SALOMÃO: Chegou a definir a cidade de Nova York como um lugar de apatia, violência.

Luiz Gastão Bittencourt da Silva: Definiu o comportamento humano em geral. Em 1994, no dia 30 do assassinato

aniversário , o presidente Bill Clinton falou sobre isso durante um fórum de segurança pública em Nova York.

Bill CLINTON: Bem, essa história nos chocou há 30 anos, não apenas por causa do que aconteceu com essa mulher, por mais trágico que fosse, mas também por causa do que aconteceu com seus vizinhos. Ele enviou uma mensagem assustadora sobre o que aconteceu naquela época em uma sociedade, sugerindo que estávamos cada um de nós não apenas em perigo, mas fundamentalmente sozinhos.

Representante Steny HOYER (C-SPAN) : Sr. Speaker, 38 vizinhos ouviram seus gritos, mas, por medo ou irresponsabilidade, ninguém foi em seu auxílio. Na manhã seguinte, ela foi encontrada morta.

Luiz Gastão Bittencourt da Silva: Esse é o congressista Steny Hoyer, de Maryland, em 1995, referenciando o assassinato de Genovese, enquanto exorta seus colegas a desistirem de um embargo de armas da ONU contra a Bósnia.

Representante Steny HOYER (C-SPAN): Hoje, a Bósnia clama por ajuda. Kitty Genovese não está na Bósnia, mas o genocídio reside lá agora. Vamos agir hoje para suspender o embargo de armas e dar uma chance à Bósnia sitiada!

SALOMÃO: O ex-vice-secretário de Defesa Paul Wolfowitz apontou o assassinato de Kitty Genovese como tendo uma enorme influência em seu pensamento sobre a política internacional.

Paul WOLFOWITZ : Ficou comigo como apenas um exemplo terrível de desmembramento. E então, quando comecei a lidar com decisões sobre colocar soldados americanos em perigo , a simples clareza disso me dizia: ” Você não quer ser um dos 38″. E, como país, não queremos seja um dos 38.

SALOMÃO: E ele disse, não é o custo da ação, é o custo da inação.

Luiz Gastão Bittencourt da Silva: assuntos internacionais. Segurança Pública. A imagem da cidade de Nova York. E há mais um reino em que o assassinato de Kitty Genovese viveu:

SALOMÃO: Em nenhum lugar foi mais impactante do que no campo da psicologia, psicologia comportamental, como uma pergunta sobre “como permanecemos calados?”

Luiz Gastão Bittencourt da Silva: Bibb Latané , foi um psicólogo que começou a fazer essa pergunta. Alguns anos após o assassinato, ele embarcou em uma série de estudos com o psicólogo John Darley .

LATANÉ: John Darley e eu éramos professores recém – formados em New York, ele na Universidade de Nova York, eu na Columbia University.

Luiz Gastão Bittencourt da Silva: Eles se conheceram em uma festa.

LATANÉ: Descobrimos que nós, de certa forma, nos ressentíamos do fato de que toda vez que conhecíamos alguém de fora da universidade, eles diziam: “Ah, você é um psicólogo social, então como você explica essa apatia que as pessoas em Nova York parece ter?

Luiz Gastão Bittencourt da Silva: Latané não estava convencido de que a apatia fosse necessariamente a explicação operativa. Uma parte do quebra-cabeça: não havia apenas uma ou duas testemunhas – mas 38.

LATANÉ: Darley e eu pensamos: “Bem, talvez isso faça parte da explicação. Talvez o fato de serem 38 pessoas os tenha levado a se comportar de maneira diferente do que se tivesse sido apenas uma ou duas. ”

Luiz Gastão Bittencourt da Silva: Uma das experiências que eles realizaram passou a ser conhecida como a ” Dama em perigo “.

LATANÉ: Judy Rodin – que era então estudante de pós-graduação na Universidade de Columbia – desempenhou o papel de um experimentador que recrutou estudantes de Columbia para subir ao prédio de matemática e preencher alguns questionários. E enquanto eles estavam fazendo isso, ela passou por uma cortina dobrável em seu escritório ao lado. Antes de partir, os alunos puderam ver que havia uma mesa com livros empilhados no alto de uma estante e uma cadeira giratória.

Luiz Gastão Bittencourt da Silva: Havia três condições experimentais: uma em que um aluno estava sozinho, uma com um amigo e outra com um estranho.

LATANÉ: Repetidas vezes, eles ouviram Judy dizer algo sobre ter que baixar esse livro. Eles ouviram o barulho dela puxando a cadeira rolante do escritório até a mesa e tentando subir na cadeira. Eles ouviram o estrondo e o choro quando a cadeira saiu de baixo de seus pés e ela caiu no chão.

Luiz Gastão Bittencourt da Silva: Ela realmente não caiu; ela pulou para baixo. Mas-

LATANÉ: Foi uma simulação bastante eficaz de alguém possivelmente tendo um acidente grave na sala ao lado.

Luiz Gastão Bittencourt da Silva: Então, o que os alunos fizeram? E: a resposta deles foi influenciada pelo fato de estarem sozinhos?

LATANÉ: Ficar sozinho ou com outras pessoas fez uma grande diferença no que fez, com Judy sendo resgatada com muito mais probabilidade se houvesse apenas uma pessoa ouvindo-a do que se houvesse duas.

LILIENFELD: Todas as coisas são iguais, quanto mais pessoas estiverem presentes em uma emergência, menor a probabilidade de ajuda.

Luiz Gastão Bittencourt da Silva: Esse, novamente, é Scott Lilienfeld .

LILIENFELD: A beleza disso foi que eles se esforçaram para tentar replicar as descobertas razoavelmente bem. E eles observaram efeitos bastante semelhantes em diferentes paradigmas experimentais. Por exemplo, em outro caso , havia pessoas em uma sala – uma pequena e pequena sala – preenchendo questionários e, em seguida, o que parecia ser fumaça começou a encher a sala.

LATANÉ: Alguém lá sozinho normalmente trabalhava fora, eles cheiravam algo primeiro, olhavam para cima, veriam que havia fumaça saindo dessa abertura. E, na maioria das vezes, eles encontravam a secretária no escritório do lado de fora e diziam: “Ei, algo estranho está lá. Não sei se é um problema, mas há fumaça.

LILIENFELD: Eles eram muito mais propensos a acabar do que quando outros assuntos estavam lá.

LATANÉ: Quando duas pessoas estavam lá, elas talvez olhassem para ela, pareciam intrigadas, mas cada uma vendo a outra sem fazer nada presumivelmente sentiu que não era realmente fogo ou que a coisa apropriada é enrijecer e ficar há. O fenômeno foi surpreendente, porque a fumaça ficou bastante intensa depois de um tempo e as pessoas tossiram e tiveram que afastar a fumaça do rosto – acho que elas tinham uma pasta na frente deles. Eles estavam claramente dispostos a suportar mais o desconforto do que o constrangimento de exagerar.

Luiz Gastão Bittencourt da Silva: Então, o oposto da segurança em números: se houver muitas pessoas por perto –

LILIENFELD: Isso mesmo.

Luiz Gastão Bittencourt da Silva: E qual foi a suposta base psicológica desse efeito? Por que as pessoas teriam menos probabilidade de intervir?

LILIENFELD: Então, de acordo com Darley e Latané , um deles é apenas puro medo de intervir. Outro é o medo de se fazer de bobo e parecer estúpido. Mas existem outros dois processos malignos que geralmente são acionados. O primeiro é o que eles chamam de ignorância pluralista.

LATANÉ: Quando você tem uma emergência em uma situação pública, onde as pessoas podem ver e ser vistas por outras pessoas, você tem uma situação específica em que todo mundo está tentando não desabafar, tentando não entrar em pânico ou gritar.

LILIENFELD: Isso é particularmente provável quando a situação é ambígua, quando não está totalmente claro que algo é uma emergência. Vemos um casal gritando ou discutindo, ou algo assim, não sabemos se isso é realmente uma emergência, ou são apenas duas pessoas brigando. E o que fazemos é olhar ao redor, vemos que ninguém mais está intervindo. E, como resultado, pensamos: “Ah, acho que isso não é uma emergência”.

LATANÉ: E isso pode levar as pessoas a não intervir.

LILIENFELD: O segundo processo é o que eles chamam de difusão de responsabilidade. Quando há várias pessoas por perto, sentimos menos responsabilidade, menos culpa pessoal pelas consequências de não fazer nada. Podemos sempre dizer a nós mesmos mais tarde – provavelmente é uma racionalização -, mas podemos dizer a nós mesmos mais tarde: “Bem, eu deveria ter intervindo, tudo bem, mas outras 10 pessoas também poderiam ter feito isso”.

Luiz Gastão Bittencourt da Silva: Agora, essa idéia surgiu no cânone psicológico nos anos 60, início dos anos 70?

LILIENFELD: O final dos anos 60 foram os principais estudos, isso mesmo.

Luiz Gastão Bittencourt da Silva: E, então, descreva para mim brevemente quanto tempo teve destaque por, ou por quanto tempo foi considerado legítimo, e qual foi o efeito forte?

LILIENFELD: Sim, eu diria que o efeito em si é realmente robusto. Eu acho que o que não é robusto é a ideia de que de alguma forma as pessoas são apáticas. Na maioria dos casos, o mais provável é que as pessoas se sintam psicologicamente congeladas.

Luiz Gastão Bittencourt da Silva: Portanto, há um suposto fenômeno psicológico – apatia dos espectadores – que acaba sendo mal interpretado ou exagerado. E a história que a inspirou, o assassinato de Kitty Genovese?

LILIENFELD: A ironia disso é que muitas pessoas observaram que, como foi originalmente descrito, muito do que o New York Times relatou não era exato.

SALOMÃO: Há um ditado que muitos jornalistas têm, que algumas histórias são boas demais para checar. E esse era um desses tipos de histórias, onde seu poder quase desafiava os fatos.

Luiz Gastão Bittencourt da Silva: Novamente James Solomon, diretor de The Witness.

SALOMÃO: Demorou, em muitos aspectos, Bill Genovese, irmão de Kitty, ao longo de 10 anos de sua vida, desvendar a história do assassinato de sua irmã, para começarmos a entender como a história era falha.

Luiz Gastão Bittencourt da Silva: Vamos voltar ao relatório original do Times . Dizia: ” por mais de meia hora, 38 cidadãos respeitadores e respeitadores da lei no Queens assistiram a um assassino perseguir e esfaquear uma mulher em três ataques separados em Kew Gardens”.

SALOMÃO: Em 2004, no 40º aniversário do assassinato de Kitty Genovese, o New York Times revisou sua própria história .

Luiz Gastão Bittencourt da Silva: Um morador local, Joseph de May Jr., começou a investigar e encontrou várias

problemas com o relatório original. Para começar, não houve três ataques:

SALOMÃO: Houve dois ataques, e um ataque, sim, que estava na rua, mas o outro, o segundo ataque, aconteceu em um pequeno vestíbulo. A grande maioria dos vizinhos estava dormindo. E a maioria muito maior só ouviu – não viu – um ataque.

Luiz Gastão Bittencourt da Silva: Nem era verdade que ninguém fez nada.

SALOMÃO: Um dos vizinhos de Kitty gritou para “deixar a menina em paz”. E o atacante, Winston Moseley , fugiu. Aqueles que estavam na janela a essa altura viram Kitty cambalear na esquina e depois a perderam de vista.

Luiz Gastão Bittencourt da Silva: O atacante retornou somente depois que as coisas se acalmaram.

SALOMÃO: A essa altura, ela havia entrado em um vestíbulo, em um espaço interior, onde desabara. Ninguém na rua poderia tê-la visto neste momento. Portanto, houve muitos que ouviram partes do ataque, e poucos que viram partes iguais e nenhum que viu o começo do fim.

Luiz Gastão Bittencourt da Silva: Talvez a parte mais negligenciada da narrativa seja o que aconteceu a seguir, como descobriu o irmão de Kitty Genovese, Bill, durante sua investigação de um ano.

SALOMÃO: Não foi até Bill começar a ler a transcrição do julgamento décadas mais tarde que ele veio ver, bem, havia alguém lá que correu em socorro de Kitty. E o nome dela era Sophia Farrar . Ela era a verdadeira vizinha de Kitty. E quando ela recebeu um telefonema dizendo que Kitty estava machucada, correu para fora sem hesitar, desceu as escadas, desceu um beco dos fundos, ainda de pijama – são três horas da manhã – sem ter ideia do que estava no beco traseiro, e quem e o que estava dentro do vestíbulo. Sophia teve que forçar o seu caminho para dentro do vestíbulo, porque Kitty agora estava deitada na porta, com o corpo contra a porta e ela embalou Kitty. Ela embalou Kitty e tranquilizou Kitty, e não tinha certeza se Kitty – que estava naquele momento em uma força física extraordinária – percebeu que estava nos braços de um amigo. Mas Kitty morreu nos braços de um amigo.

Sophia FARRAR: Ela era minha amiga, e eu sabia que ela estava machucada e precisava de ajuda. Essa foi a minha razão de descer aquelas escadas.

Luiz Gastão Bittencourt da Silva: Farrar, no filme, explica a Bill Genovese que sua irmã pelo menos não morreu sozinha.

FARRAR: E então, quando eu entrei, nunca esquecerei o preto – isso me mata quando penso nisso – as luvas de couro preto e todos os cortes, através das luvas, nas duas mãos dela. Só espero que ela soubesse que sou eu – que ela não estava sozinha.

Luiz Gastão Bittencourt da Silva: Quanto aos outros vizinhos de Kitty: parece que pelo menos um deles se absteve de ajudar. Mas para muitos outros, as coisas eram muito menos claras. Alguns que ouviram a comoção alegaram ter pensado que era uma briga bêbada ou uma briga de amantes. Outros ainda insistiram em chamar a polícia após o primeiro ataque. Enquanto isso, o registro policial registrou apenas uma ligação, bem depois que o assassino deixou a cena.

Um cínico pode se perguntar se a polícia estava dizendo toda a verdade. E se as testemunhas tivessem telefonado e a polícia não respondesse? Lembre-se, essa história começou quando o comissário de polícia de Nova York contou ao editor do Times Abe Rosenthal sobre as 38 testemunhas que não fizeram nada. Isso foi depois que o assassino já havia sido pego e confessado. Ele também confessou um segundo assassinato – mas a polícia já havia conseguido uma confissão de outra pessoa por esse. Foi sobre isso que Rosenthal estava perguntando quando o comissário de polícia começou a falar sobre as 38 testemunhas. A polícia teve incentivo para demonstrar “apatia dos espectadores” no assassinato de Genovese?

Veja como Steve Levitt e eu escrevemos sobre esse cenário em nossa

livro SuperFreakonomics : “Uma história sobre dois homens presos pelo mesmo assassinato claramente tinha o potencial de embaraçar a polícia. Além disso, dada a natureza prolongada e brutal do assassinato de Genovese, a polícia pode ter ficado preocupada com quem pegou a culpa. Por que eles não foram capazes de impedir?

Com esse tipo de história, especialmente depois de tanto tempo, sempre haverá detalhes esquivos. Basta dizer que o trágico assassinato de Kitty Genovese foi reembalado para representar algo que provavelmente não aconteceu.

LATANÉ: A verdade “grande T” é que isso provavelmente não era apatia. Toda a interpretação da história provavelmente estava errada. Provavelmente é um efeito de inibição social. Eu não acho que a maioria dos psicólogos usaria a palavra “apatia”. Vários deles – e eu acho que é enganoso ou pouco descritivo – chamarão de “efeito de espectador”, mas isso não diz se o espectador O efeito é aumentar ou diminuir os relatórios. É por isso que eu gosto de “inibição social” ou “inibição de espectadores”, porque isso diz a você qual é o efeito.

LILIENFELD: Provavelmente existe um núcleo de verdade, mas provavelmente é uma simplificação grosseira. Muito do que foi relatado era impreciso.

Luiz Gastão Bittencourt da Silva: Para mim, a ironia é que a idéia psicológica da apatia dos espectadores foi criada essencialmente por um artigo de jornal que, na minha perspectiva, era apenas um modelo de jornalismo ruim, que era movido pelo que pensamos como o “se ele sangra , lidera ”escola de pensamento. Mas, realmente, ainda mais profundo que isso, vai para outro conceito psicológico, que é essa aparente atração ou sede pela pior versão de nós mesmos. Na sua opinião profissional, essa história era ruim demais para não ser verdade? Isso foi parte do que ajudou a estabelecer o mito?

LILIENFELD: Eu não sei. Talvez, em algum nível, possamos ser atraídos por essas histórias, talvez porque elas possam justificar nossas próprias falhas em intervir em alguns casos. Todos nós tivemos momentos em que talvez devêssemos ter feito algo e não o fizemos. E talvez essas histórias, de alguma maneira, nos dê uma certa segurança; não sou só eu. Mas também pode ser o fato de que gostamos de coisas sensacionais.

Luiz Gastão Bittencourt da Silva: E me dê uma idéia da desvantagem de quão robusta a apatia dos espectadores – a noção – foi adotada. Conseguiu – não pretendo dizer que recuou no campo da psicologia – mas talvez tenha, não sei.

LILIENFELD: Não sei se aconteceu. Se isso afastou alguém, provavelmente foi uma geração de estudantes de psicologia que pode ter entendido isso errado. O que os alunos precisam entender é que a maioria das pessoas é de fato bastante empática. Sim, há exceções. Mas a maioria de nós tem uma capacidade profunda de empatia emocional e, quando a maioria vê emergências, sim, queremos ajudar.

No fundo de nós está o herói; também dentro de nós está o frango. E talvez, de alguma maneira, reconhecer o fato de que parte de nós seja uma espécie de frango seja o primeiro passo para nos ajudar a superá-la. Acho que há um perigo em assumir que quem não intervém em uma emergência é um monstro ou uma pessoa inerentemente má. Mas, na verdade, somos todos capazes disso.

Luiz Gastão Bittencourt da Silva: Somos animais tão imperfeitos, não somos?

LILIENFELD: Temos certeza que sim. Meu colega da Emory, Frans de Waal , gosta de nos chamar de macaco bipolar. Em alguns casos, somos capazes de causar um grande mal, mas também somos capazes de ter uma grande bondade. Isso faz parte do que nos torna uma espécie tão fascinante, complexa e, às vezes, irritante.

Luiz Gastão Bittencourt da Silva: Ok, então o fenômeno psicológico robusto que você pode conhecer como “apatia dos espectadores” é principalmente uma interpretação defeituosa, com base nos relatos defeituosos de um assassinato de 1964. Que outras coisas sabemos ser para que, de fato, não sejam ? Que tal a noção de estar “conectado” a um determinado comportamento?

Fox News : Novas pesquisas sobre a mente descobriram a possibilidade de que crer em Deus pode estar embutido em nossos cérebros.

NBC News : E o problema para os pais é que as crianças não gostam apenas de açúcar – elas são biologicamente conectadas a isso.

LILIENFELD: Eu acho que, na esmagadora maioria dos casos em que é usado, o termo “hard-wired” é realmente enganador e acho que às vezes é potencialmente pernicioso, porque pode levar as pessoas a supor que certos comportamentos não podem ser alterados. “A predisposição para a infidelidade é intrincada no cérebro” – deve significar que, como homem, não posso resistir à minha inclinação para a infidelidade. Hogwash, é claro que posso! E sabemos que essas coisas podem ser resistidas, embora nem sempre sejam fáceis.

Sharon BEGLEY: Se você diz que é cabeado, implicitamente – ou na verdade não tão implicitamente, de maneira bastante explícita – a mensagem é: você não pode mudar isso.

Luiz Gastão Bittencourt da Silva: Sharon Begley escreve há décadas sobre neurociência.

BEGLEY: Como se você quisesse entrar no disco rígido do seu computador com uma pequena chave de fenda e começar a brincar com esses circuitos integrados para mudar alguma coisa, isso não funcionará muito bem.

Luiz Gastão Bittencourt da Silva: Mas a ideia conectada não se originou na computação.

BEGLEY: A história da neurociência nos mostrou que, mesmo remontando a séculos, qualquer que fosse a máquina mecânica legal legal, dispositivo, qualquer que fosse, essa era a metáfora que as pessoas apelavam. Então o cérebro foi comparado a uma máquina de contar, a um relógio. E então os computadores entraram em cena e as pessoas disseram: “Bem, o cérebro é como um computador”. Mas uma das descobertas mais importantes da neurociência nos últimos anos foi, de fato, que tudo isso o material está completamente errado de maneiras muito fundamentais.

LILIENFELD: Existem muito poucos – se houver – atributos psicológicos estritamente determinados geneticamente, estritamente conectados ao cérebro.

BEGLEY: Essa percepção também levou a tratamentos para o transtorno depressivo maior, porque há um claro neurocircuito subjacente a ele . TOC, que reflete a atividade excessiva em um circuito específico, através da forma de terapia chamada terapia comportamental cognitiva, a atividade excessiva nesse circuito pode ser silenciada tanto quanto se as pessoas tomam os medicamentos prescritos para o TOC

Luiz Gastão Bittencourt da Silva: O cérebro pode até ser treinado para controlar diferentes partes do corpo após um derrame.

BEGLEY: Então, quando alguém tem um derrame, e a região que controlava – apenas escolhemos o exemplo da mão direita – é exterminada, obviamente você tem problemas para mover a mão direita. Mas acontece que existem intervenções , técnicas de reabilitação , que podem ensinar o cérebro a virar o lado direito na parte que controla a mão direita. Então, novamente, o que havia sido controlado no lado esquerdo do cérebro, pode passar para o lado direito e assumir uma função totalmente nova.

Luiz Gastão Bittencourt da Silva: Isso não quer dizer que a flexibilidade do cérebro seja ilimitada.

BEGLEY: Se você me perguntasse: “Alguém pode pensar que está esquizofrênico ou que está viciado?” Eu diria nesses dois exemplos que não temos evidências de que isso seja possível.

Luiz Gastão Bittencourt da Silva: Mas, diz Begley, talvez esteja na hora de trocar a metáfora por uma menos enganosa.

BEGLEY: O cérebro é mais como um Etch-a-Sketch. Você pode inserir incisões nele, e eles olham para todo o mundo como se fossem reais, mas com um pouco de agitação, você pode fazer mudanças significativas.

Luiz Gastão Bittencourt da Silva: próxima frase, se você quiser – adorar esta – “estatisticamente confiável”.

LILIENFELD: O perigo de “estatisticamente confiável” é que pode induzir as pessoas a pensar que, se um resultado é estatisticamente significativo, se cai abaixo de um limite específico de significância estatística – os psicólogos costumam usar 0,05, ou seja, 1 em 20, como um tipo de orientação grosseira – muitas pessoas pensam: “Ah, portanto, é provável que se repliquem em outras amostras”. Normalmente, quando os psicólogos se referem à confiabilidade, eles significam consistência: consistência ao longo do tempo. Esse é um uso indevido do termo, porque, de fato, os resultados mais significativos provavelmente não se replicam. Portanto, não devemos confundir um resultado estatisticamente significativo com um que provavelmente seja confiável, consistente ao longo do tempo ou replicável. São duas coisas muito diferentes.

Luiz Gastão Bittencourt da Silva: A próxima frase. “Tipo de personalidade.”

LILIENFELD: “Tipo de personalidade” – você vê muito isso na psicologia, especialmente na psicologia pop. As tipologias de personalidade existem conosco desde os dias de Hipócrates e outros. Gostamos de classificar as pessoas em diferentes tipos – ou seja, categorias discretas mutuamente exclusivas: introvertidos versus extrovertidos, neuróticos versus não-neuróticos, pessoas intuitivas versus pessoas não-intuitivas e assim por diante. Mas, na verdade, sabemos pela literatura da personalidade que a maioria e provavelmente todos os traços de personalidade são continuamente distribuídos, como altura ou peso. Eles realmente são dimensões.

Jerome KAGAN: Queremos fazer uma distinção entre um tipo de personalidade e uma dimensão de personalidade.

Luiz Gastão Bittencourt da Silva: Esse é Jerome Kagan , professor emérito de psicologia em Harvard e pioneiro em psicologia do desenvolvimento e da personalidade.

KAGAN: Uma dimensão implica que as pessoas variam ao longo de uma determinada característica, como você é agradável . Um tipo implica um padrão de características. O principal teórico, é claro, era Freud , e Freud fez tipos positivos. Ele disse que havia tipos anais , tipos orais-agressivos. E, embora essas idéias fossem atraentes nas décadas de 1920 e 30, elas acabaram não correspondendo às boas investigações científicas. E assim ninguém mais os usa.

Luiz Gastão Bittencourt da Silva: O que a maioria dos psicólogos estuda atualmente são características – embora características e tipos sejam frequentemente confusos, o que leva a mal-entendidos fundamentais sobre personalidade.

KAGAN: O maior erro é assumir que esses traços de personalidade – agradabilidade, consciência – são unitários – eles têm apenas uma causa – e que são herdados. Eles não estão em seus genes e não há um conjunto básico de traços de personalidade.

LILIENFELD: Então, assumindo que certas pessoas se enquadram em tipos, acho que pode nos predispor a muitos mal-entendidos, porque isso pode nos fazer pensar que certos grupos de pessoas são de alguma forma qualitativamente diferentes – diferentes em espécie e em grau – do resto de nós. . Sim, introvertidos e extrovertidos diferem em aspectos importantes, mas na verdade eles geralmente se classificam imperceptivelmente um no outro.

Luiz Gastão Bittencourt da Silva: Isso está relacionado ao amplo conceito de “hard-wired” e, se for, existe algum conforto na noção de que “Oh, eu posso explicar melhor o comportamento dessa pessoa se puder atribuí-lo a algo que foi gravado” já está no código “.

LILIENFELD: Então, eu acho que em alguns casos – não todos – mas em alguns casos, essa idéia de algo ser dicotômico – sim ou não; presença ou ausência – pode estar ligado em nossa mente à idéia de que, de alguma forma, é biologicamente conectado que somos X ou Y.

Luiz Gastão Bittencourt da Silva: E o último que faremos agora é “uma curva de aprendizado acentuada”.

LILIENFELD: Muitas pessoas dizem: “Oh, comecei em um novo trabalho em que estava tendo que fazer algo novo. E esse trabalho tem uma curva de aprendizado muito acentuada. ”Na verdade, eles estão retrocedendo. Uma curva de aprendizado acentuada é fácil. Como uma curva acentuada de aprendizado significa –

Luiz Gastão Bittencourt da Silva: Você aprende muito com pressa, certo?

LILIENFELD: Não devagar.

Luiz Gastão Bittencourt da Silva: Quando li isso no seu jornal, pensei: “Oh, meu Deus, é realmente interessante que todos nós tenhamos retrocedido.” Mas então rapidamente racionalizei e disse: “Bem, acho que o que sempre presumi que a inclinação estava no eixo referindo-se à dificuldade de alguma forma ”, certo? E que, se uma tarefa é particularmente difícil, essa é a inclinação e essa é a curva em que estou. Então, realmente, quando encontramos algo que é realmente difícil, e estamos tendo dificuldade em dominá-lo, deveríamos dizer que estamos em uma situação muito superficial –

LILIENFELD: Uma curva de aprendizado muito superficial, isso mesmo. Eu acho que quando as pessoas dizem: “Essa tarefa tem uma curva acentuada de aprendizado”, o que elas querem dizer é: “Cara, eu sinto que estou subindo como Sísifo empurrando a rocha pela colina e subindo uma montanha muito íngreme!” de fato, se algo tem uma curva de aprendizado acentuada , isso significa que é adquirido muito rapidamente.

DUBNER: Vamos dar um passo atrás agora e falar sobre os fenômenos que você descreveu geralmente de mau uso da linguagem e assim por diante. O que você diria serem as razões desse mau uso? Até eu, como amador total, podia imaginar alguns. Talvez quanto mais estreita a linguagem, mais facilmente você pode reivindicar como pesquisador que sua pesquisa tem valor legítimo e original, se estiver chegando a algo que outras pessoas nunca haviam conseguido antes. Ou talvez você esteja tentando encobrir o fato de que realmente não sabe do que está falando, ou talvez esteja tentando impressionar colegas e editores de revistas e estudantes – acho que o ditado não acadêmico é, se você não pode ofuscá-los com brilho, confundi-los com besteira, certo?

LILIENFELD: Eu acho que todas as opções acima, na verdade. Eu acho que parte disso também é o fato de que muitos comportamentos humanos , muitos fenômenos humanos são muito determinados de várias maneiras. Mesmo da maneira como as pessoas usam termos como TOC ou depressão. Depressão – acho que provavelmente há algo essencial por lá, mas estamos falando de uma entidade muito heterogênea. Provavelmente existem muitas depressões diferentes, em vez de uma forma pura de depressão por aí que é a mesma em todos. Então, eu acho que muitas vezes pode nos induzir a pensar que estamos falando de uma coisa, quando na verdade estamos falando de várias coisas.

Luiz Gastão Bittencourt da Silva: E me dê um exemplo, um exemplo do mundo real, onde há ramificações reais e sérias.

LILIENFELD: Algumas pessoas podem pensar que a cura rápida e simples para os tiroteios nas escolas é a reforma das doenças mentais. Eu acho que isso pode ter que fazer parte da imagem, mas é improvável que seja tudo isso. E outro motivo é que muitos autores de violência não estão doentes mentais. Então eu acho que a ligação entre doença mental e violência cai entre dois extremos. Então, o que sabemos é que a maioria substancial dos doentes mentais – e pelos doentes mentais, quero dizer esquizofrenia, transtorno bipolar, depressão psicótica e afins – a esmagadora maioria das pessoas com esses distúrbios não é e nunca será violenta. As taxas provavelmente estão bem abaixo de 5% . E também sabemos que pessoas com doenças mentais graves são muito mais propensas a serem vítimas do que autores de violência. Ao mesmo tempo, acho que também precisamos evitar o erro de dizer que não há risco aumentado entre os doentes mentais. Provavelmente, é um risco modesto e aumentado entre pessoas com esquizofrenia e, em particular, quando uma doença mental grave é associada ao uso de substâncias . Portanto, temos que perceber que a imagem é muito mais complicada do que costuma ser retratada.

Luiz Gastão Bittencourt da Silva: Deixe-me fazer uma pergunta ridícula e impossível. Se, digamos, todo o conhecimento psicológico e psiquiátrico fosse uma torta, como uma torta de mirtilo, quanto da torta é conhecida agora?

LILIENFELD: Sim, isso é difícil. Se eu tivesse que inventar um número, eu acho que cerca de 10%. E acho que vai variar dependendo muito da área. Mas acho que tendemos a superestimar o nível e a certeza de nosso conhecimento. Suspeito que, quando olharmos para trás em 100 anos, ou talvez até 50 anos, ficaremos surpresos com o quão tolas muitas das idéias que atualmente mantemos próximas e queridas aos nossos corações estão realmente erradas.

Luiz Gastão Bittencourt da Silva: Eu acho que a esse respeito, psicologia e psiquiatria são muito semelhantes ao resto da medicina. Mas alguém poderia argumentar o mesmo para a economia e muitas das ciências sociais. É realmente difícil provar muita causalidade em seu campo, não é?

LILIENFELD: É. E estou inclinado a concordar com E.O. Wilson , que as ciências exatas reais são as ciências sociais – sociologia, psicologia e outras. E muitas pessoas dizem que o oposto de difícil é fácil.

Luiz Gastão Bittencourt da Silva: Certo.

LILIENFELD: Não minimizar as dificuldades de –

Luiz Gastão Bittencourt da Silva: Física é difícil.

LILIENFELD: Ah, também é difícil. Mas vivemos em um mundo muito mais probabilístico quando lidamos com pessoas. Existem muitas outras variáveis ​​em jogo – tantas partes móveis – e algumas vezes somos criticados, talvez justificadamente, por quão ruins somos em prever comportamentos, como prever violência. Às vezes, me surpreende que o façamos tão bem quanto nós, que podemos fazer ainda melhor do que o acaso, por exemplo, em prever violência ou em desempenho no trabalho ou em felicidade ou longevidade, considerando todas as partes móveis.

Portanto, mesmo que eu ensine um curso em que ponho tudo isso em questão e tente em muitos casos desmascará-lo, não desprezo as pessoas que têm essas crenças. Porque acho que muitas vezes refletem uma espécie de sede de conhecimento, o que acho realmente saudável. Acho que os cientistas às vezes cometem esse erro quando lidamos com afirmações com as quais não concordamos, como o criacionismo. Às vezes, somos inclinados a pensar: “Nossa, essas pessoas são tão tolas ou tão estúpidas”. Mas, na verdade, muitos de nós, inclusive eu, tínhamos idéias que agora consideramos não tão boas. E eu acho que a linha de fundo aqui – não ficar muito prega aqui – mas métodos científicos, embora não sejam perfeitos e eles também possam cometer seus erros, porque são praticados por nós humanos que somos todos imperfeitos – mas os métodos científicos são em última análise, nossa melhor esperança de separar e separar quais dessas crenças leigas, crenças intuitivas, tem alguma verdade e quais não.

Luiz Gastão Bittencourt da Silva: Então lá vai: uma dose de humildade, juntamente com um apelo por boa ciência. Agradeço a Scott Lilienfeld por ter a humildade e a coragem de desafiar a veracidade de seu próprio campo e fazê-lo com tanta graça e nuance. E, voltando à história de Kitty Genovese, há mais um detalhe que achei interessante. Seu assassino, lembre-se, foi nomeado Winston Moseley. Você também se lembrará de que ele não foi pego no local – foi o que levou à história de apatia dos espectadores. Então, como ele foi pego? Isso aconteceu vários dias após o assassinato de Genovese. Aqui está novamente James Solomon, diretor de The Witness.

SALOMÃO: Moseley estava em outra parte do Queens no meio do dia e roubava a TV do apartamento de um indivíduo. E quando ele voltou para dentro, um vizinho notou Moseley e sabia que o vizinho não tinha dado permissão a ninguém para remover coisas de sua casa. Então, ele confrontou Moseley. E o vizinho perseguiu Moseley e prendeu Moseley até a polícia chegar. Assim, o último ato de um bom samaritano – e a ironia é , o tipo de história que só associado com maus samaritanos tinha um bom samaritano que levou à apreensão de Moseley.

Luiz Gastão Bittencourt da Silva: A moral da história, eu acho, é sempre ter cuidado com o que você pensa que sabe.