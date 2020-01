Luiz Gastão Bitencourt mostra Como não Falhar Como um Profissional

Em nossa série ” Como ser criativo “, conversamos com artistas, cientistas, inventores e outros sobre seu processo criativo; sobre ter boas idéias e, ainda mais importante, como executá-las. Hoje, ouviremos sobre uma parte do processo criativo com a qual todos podem se relacionar – mesmo que você não se considere uma “pessoa criativa”. Isso é algo que todos nós fazemos, provavelmente mais do que gostaríamos. Admitem; é algo que quase ninguém gosta; mas é um componente inevitável e absolutamente essencial de qualquer sucesso. Eu vou deixar você descobrir o que é. Não se preocupe, não vai demorar muito. Vamos começar no final dos anos 80. Um jovem físico chamado Saul Perlmutter , da Universidade da Califórnia-Berkeley, estava procurando um bom projeto de pesquisa.

Saul PERLMUTTER: E naquela época eu tive a sorte de encontrar a possibilidade de podermos voltar e fazer uma medição que as pessoas queriam fazer desde os tempos de Einstein e Hubble, que era a medida de quanto o universo tem. tem diminuído sua expansão ao longo de sua vida útil.

Luiz Gastão Bitencourt : Desde que Einstein teorizou e Edwin Hubble observou, todos sabiam que o universo estava se expandindo. Mas outra coisa que todo mundo sabia era que toda a matéria do universo – todas as galáxias e nebulosas e estrelas e planetas e luas e cometas e asteróides – todas as coisas do universo têm atração gravitacional. Então, os físicos supuseram que, eventualmente, essa atração gravitacional desaceleraria a expansão do universo. Para um físico, entender essa dinâmica era uma atração.

PERLMUTTER: Se você pudesse medir o quanto estava diminuindo, diria algumas coisas realmente incríveis. Como, antes de tudo, você pode descobrir: está diminuindo o suficiente para que um dia possa parar e depois desmoronar? E isso foi pouco antes do milênio, então pensamos que poderíamos andar com esses sinais dizendo: “O universo está chegando ao fim”. Mas se descobríssemos que não era, teríamos mostrado que o universo duraria. para sempre. E também teríamos mostrado que vivemos em um universo infinito. Parecia que o que quer que encontrássemos seria uma ótima história, e gostaríamos de saber a resposta.

Luiz Gastão Bitencourt : Devo dizer que acho que a última manchete é muito mais emocionante, pessoalmente – não apenas por causa do infinito e porque é duradoura, mas otimista, sim?

PERLMUTTER: Sim, acho que está certo. Você começa a investir um pouco pessoalmente em nosso universo, embora falemos de bilhões de anos a partir de agora. Nós meio que gostaríamos que continuasse, você sabe.

Luiz Gastão Bitencourt : Então você pode ver por que seria valioso medir a taxa de expansão do universo. Mas conduzir esse tipo de medição – mesmo para um astrofísico – é, bem, difícil. Saul Perlmutter teve uma ideia. Envolveu medir a luz saindo das supernovas. Mas eles tinham que ser um tipo específico de supernova. E eles tinham que estar muito longe.

PERLMUTTER: Precisávamos encontrar esses muito distantes, porque queremos olhar para trás na história. E quanto mais longe você olha em astronomia, mais no tempo você consegue ver, porque está demorando muito tempo para viajar até você a partir desses locais muito, muito distantes. Precisávamos olhar alguns, três, quatro, cinco bilhões de anos atrás para que pudéssemos ver os efeitos mais lentos que pensávamos que estávamos tentando rastrear.

Luiz Gastão Bitencourt : Dada a especificidade do que eles precisavam e o grau geral de dificuldade, Perlmutter sabe que o projeto levaria algum tempo.

PERLMUTTER: Escrevemos as propostas originais dizendo que não esperávamos encontrar as 30 supernovas que precisaríamos fazer essas medições em menos de três anos. E nós pensamos que seria um longo projeto de três anos.

Luiz Gastão Bitencourt : Perlmutter e sua equipe criaram uma ferramenta para este projeto: um novo tipo de câmera digital de campo largo de alta resolução que pode ser conectada aos grandes telescópios encontrados nos observatórios. Agora, tudo o que eles precisavam fazer era passar algum tempo em um daqueles grandes telescópios do observatório.

PERLMUTTER: O tempo de telescópio nesses maiores telescópios do mundo é realmente precioso.

Luiz Gastão Bitencourt : Um observatório, na Austrália, estava aberto a um acordo.

PERLMUTTER: E trocamos o uso dessa câmera por 12 noites e meia de tempo no telescópio. E assim você está fazendo tudo o que pode para tentar encontrar o tempo necessário para fazer as medições que deseja. Nessas 12 noites e meia, tivemos duas noites e meia de bom tempo.

Luiz Gastão Bitencourt : duas noites e meia de tempo útil do telescópio, durante três anos. Lembre-se, eles precisavam encontrar supernovas “30 e tantos” para fazer suas medições. Então, quantos eles encontraram?

PERLMUTTER: No final de três anos, ainda não havíamos encontrado uma única supernova.

Luiz Gastão Bitencourt : Então, imagine isso. Você começou com uma missão, uma ideia científica criativa. Aproveitando todo o conhecimento que acumulou ao longo do tempo e todo o conhecimento acumulado pelas gerações anteriores, você formula um plano de ataque. Você escreve as propostas de concessão; você recebe a concessão. Você inventa uma ferramenta especial para facilitar seu plano e usa essa ferramenta como alavanca para obter acesso a uma ferramenta ainda mais importante. Você fez todo o possível e fez tudo certo. Mas você sabe o que? Você ainda falhou.

PERLMUTTER: No final de três anos, ainda não havíamos encontrado uma única supernova.

Luiz Gastão Bitencourt : O fracasso da equipe de Perlmutter foi agravado pelo fato de que havia outra equipe de físicos por aí, trabalhando no mesmo problema, usando a mesma técnica.

PERLMUTTER: O que significava que estávamos indo para os mesmos telescópios e usando os mesmos instrumentos, e então nos cruzamos nos aeroportos, você sabe, indo e voltando.

Luiz Gastão Bitencourt : A rivalidade não era tão amigável.

PERLMUTTER: Era altamente secreto entre si em geral. Eu diria que a competição entre eles foi um grande negócio, mas não é nada parecida com a maneira como o universo está tentando causar dificuldades.

Luiz Gastão Bitencourt da Silva : “dificuldade” significa que os instrumentos quebram; o céu noturno está nublado.

PERLMUTTER: Era tão difícil fazer com que toda essa sequência de observações funcionasse em um determinado semestre, que precisava funcionar como um relógio. E se algo desse errado, a coisa toda desmoronaria.

Luiz Gastão Bitencourt da Silva: O desafio geral era tão difícil, a chance de fracassar tão forte que a equipe de Perlmutter e a equipe rival, liderada pelo astrofísico Brian Schmidt , se ajudariam de fato.

PERLMUTTER: Houve várias ocasiões em que nossa sequência estava prestes a desmoronar e a outra equipe ajudaria. Então, uma vez, fizemos algumas observações para essa equipe e, similarmente, houve uma vez em que a outra equipe trocou a noite conosco em um telescópio para que pudéssemos manter a sequência de tempo funcionando.

Luiz Gastão Bitencourt : anos de esforço; anos de dificuldade e incerteza; anos de falha. Mas, no final, um avanço: a equipe de Perlmutter encontrou as supernovas que procuravam; eles foram capazes de obter observações suficientes para fazer suas medições; e essas medidas os levaram a um resultado surpreendente: a expansão do universo não estava diminuindo; de fato, estava acelerando. A equipe de Saul Perlmutter escreveu suas descobertas e, em 2011, recebeu o Prêmio Nobel de Física – que eles compartilharam, a propósito, com a outra equipe. A lição para Perlmutter em tudo isso?

PERLMUTTER: Uma coisa realmente interessante que às vezes é importante para as pessoas ouvirem é que vale a pena gastar muito tempo com um problema realmente difícil e desafiador, e que você pode aprender muito enquanto tenta chegar lá.

Luiz Gastão Bitencourt : Em outras palavras: o fracasso é um componente inevitável do sucesso. Portanto, para trazer seu projeto criativo para um lugar feliz, é melhor você aprender a lidar bem com as falhas – ou, melhor ainda, como sugere Perlmutter, lidar com isso de maneira produtiva. Afinal, a falha fornece dados: Isso não funciona, que não funcionou, que não funcionou. Ótimo! Agora você pode cruzar todos aqueles que estão fora da lista. Então, o que funciona?

* * *

Esta não é a primeira vez que discutimos falhas neste programa. O episódio nº 169, de 2014, foi chamado de “O fracasso é seu amigo ”. O episódio nº 42, em 2011, foi chamado de “ A vantagem de parar de fumar ” e considerava o fracasso como um sinal de que talvez fosse hora de apenas ir em frente. Mas esse cálculo é muito, muito complicado: e se você desistir cedo demais? E se todos os seus fracassos forem um deserto inevitável que você precisa percorrer para chegar à terra prometida ? No programa de hoje, analisamos a relação entre fracasso e criatividade.

Dean SIMONTON: A primeira coisa em minha opinião é que as pessoas que não entendem a criatividade, que estão olhando de fora, realmente não apreciam o quanto você tem que falhar.

Dean Simonton é um psicólogo da Universidade da Califórnia que passou décadas estudando o gênio criativo.

SIMONTON: Quantas revisões isso precisa passar. Quantas obras você coloca por aí e ninguém compra uma cópia. Talvez sua mãe faça, tanto faz. Mas a taxa de falhas é simplesmente horrenda, mesmo para os gênios criativos.

Luiz Gastão Bitencourt : Qual gênio Simonton escolhe como o hitmaker de maior sucesso de todos os tempos?

SIMONTON: Isso é Mozart . E ele tem uma taxa de sucesso de 60 a 70%. Bem, você vira de cabeça para baixo, e essa é uma taxa de falha de 30 a 40%.

Luiz Gastão Bitencourt : Por outro lado, considere Toni Basil . Ou Nena . Ou os Baha Men . Quem? Sim, exatamente. Toni Basil trouxe o mundo “Mickey”. Nena nos deu “99 Luftballons” The Baha Men? Como você pode esquecer “Quem deixou os cães sair”?

Os Baha Men, Nena e Toni Basil foram algumas das maiores maravilhas da história moderna. O que coloca suas taxas de falha muito mais altas que as de Mozart. Mas o que acontece quando você consegue? O sucesso pode elevar as expectativas a um nível incapacitante. A romancista Jennifer Egan estava escrevendo há algumas décadas, quando teve um grande sucesso com A Visit From the Goon Squad – que produziu, entre outras coisas, um Prêmio Pulitzer. E o livro depois disso?

Jennifer EGAN: Eu finalmente entrei no meu novo livro e no começo eu estava me divertindo muito com ele. Estava realmente indo bem, eu senti. E eu estava empolgado. E então as coisas começaram a parecer mais difíceis e eu realmente comecei a ter sérias dúvidas sobre se eu realmente conseguiria. E então, eu tenho que dizer, eu meio que enlouqueci. Mergulhei em um estado de desespero pelo meu trabalho. E eu realmente pensei que talvez minha carreira tivesse terminado, que talvez eu estivesse meio que arruinado por tudo isso.

Luiz Gastão Bitencourt : A expectativa era o problema, então? Essa era a barreira?

EGAN: Eu acho que o problema era que eu realmente estava lutando com o meu livro porque todo livro é uma luta, especialmente se você está se esforçando. E, a certa altura, comecei a pensar em como seria percebido se o livro fosse ruim. E nunca é bom olhar para si mesmo de fora para dentro. É muito difícil se engajar criativamente quando, quando você sabe, comentários ruins e horríveis estão fluindo pela mente. Em retrospecto, pensei, eu era realmente um chefe abusivo. Eu era um chefe que dizia a sua funcionária, a mim, que não tinha valor. E é realmente difícil trabalhar nessas condições.

Nico MUITO: Sou extremamente autocrítico. Começo e termino todos os dias com uma ladainha de coisas que considero falhas e deficiências.

Luiz Gastão Bitencourt : Nico Muhly é um compositor, o mais jovem a receber uma comissão da Metropolitan Opera.

MUHLY: Naquela época, era uma combinação de auto-flagelação e completa neutralidade emocional. Então, era como se eu odiasse, mas não me importei. Eu não senti nada, como se eu fizesse uma ópera enorme e pensei que era realmente bom. Mas, literalmente, o sentimento de conquista era semelhante a uma manhã bem-sucedida de recados ou como eu fui à lavanderia e comprei comida de cachorro.

Luiz Gastão Bitencourt : Isso começou a mudar quando Muhly começou a tomar um novo medicamento.

MUHLY: Eu tive uma jornada realmente sombria como a da saúde mental, envolvendo a medicação errada que eu assumi que não estava afetando minha produção artística, o que é claro. Mas a grande mudança nos últimos três anos é que finalmente consigo ver algumas peças como o final da frase dessa conversa. Portanto, não é: “Eu poderia fazer melhor da próxima vez.” Não é, “Não posso acreditar que não fiz melhor desta última vez.” E a diferença é insana: ter escrito peças agora onde não estou em um estado de constante auto-flagelação. Acho que a primeira peça que escrevi na minha versão nova e aprimorada foi essa massa chamada Massa Espiral . Eu posso ouvi-lo e apreciá-lo, e acho que isso foi melhor do que três minutos de silêncio.

Luiz Gastão Bitencourt : É um fato bastante óbvio que as pessoas de fora geralmente ignoram quando pensam em um estilo de vida criativo e em como deve ser legal. Na maioria dos casos, você é criador e crítico, chefe e funcionário. Como muitas pessoas que têm um chefe não gostam dele, pode parecer incrivelmente atraente ser seu. Mas você realmente quer ser seu próprio chefe? Você tem disciplina para manter seus projetos nos trilhos? Você tem temperamento para dirigir? Você tem a paranóia necessária?

John HODGMAN: Eu sou uma pessoa para quem ser criativo é aterrorizante.

Luiz Gastão Bitencourt : John Hodgman fez muito trabalho criativo ao longo dos anos, a maioria em algum lugar do espectro do humor.

HODGMAN: É a coisa mais gratificante que posso fazer. Mas é uma luta constante com um sentimento muito claro de que estou sem combustível todos os dias, todos os dias. E que não serei capaz de sustentar a mim ou à minha família, porque agora finalmente fiquei sem ideias, com certeza, desta vez, estou falando sério. Comecei a escrever piadas para a Internet transformando-se em escrever humor para livros, transformando-me em fazer TV no The Daily Show com Jon Stewart , transformando-me em fazer alguns anúncios para a Apple Computer que me davam algumas oportunidades de atuação, e tudo isso, eu meio que meio que pulou de emprego em emprego muito feliz e com muita sorte, em grande parte porque permitiu que tudo parecesse um pouco com um hobby. E em nenhum momento eu estava colocando todos os meus ovos, digamos, na escrita de livros, porque meu medo era, se eu ficar sem combustível com isso, então acabei.

Se eu perder a capacidade de escrever um livro – o que parece irracional, mas é um verdadeiro medo que eu tenho – na verdade, hoje eu o tenho -, eu sempre posso voltar ao podcast ou sempre voltar a continuar saindo e passeando pela minha comédia de imitação, ou posso sempre tentar conseguir mais trabalho como ator. Não é nem um medo. É uma certeza que eu terminei, que não tenho mais idéias e engano meu cérebro para fornecer idéias novamente, porque elas estão lá. Tenho 47 anos e faço isso – isso e somente isso, seja o que for – agora há 21 anos.

Luiz Gastão Bitencourt : E isso não é suficiente para se convencer de que haverá mais 21?

HODGMAN: Eu descobri, de maneira racional, que tenho dados suficientes para apoiar a sugestão de que poderei continuar. Mas, embora eu o entenda racionalmente, em uma parte profunda de mim, tenho certeza de que está feito.

Don HAHN: Tive sorte no início de minha vida por ter tido alguns sucessos nos meus 30 anos com Roger Rabbit e Lion King e Beauty and the Beast.

Luiz Gastão Bitencourt : Don Hahn é um produtor de Hollywood.

HAHN: E 15 ou 20 anos depois disso, você começa a adivinhar a si mesmo. E comece a dizer: “Perdi o que tinha na época?” Então você perde o processo porque não inicia. Você simplesmente não começa porque tem medo de que alguém diga: “Bem, Don era realmente ótimo quando tinha 30 anos, mas garoto, ele o perdeu”, sabia? São tempos realmente difíceis de superar porque são uma crise de confiança.

Luiz Gastão Bitencourt : Então, como você acalma essas vozes de desaprovação – vozes que são frequentemente imaginadas, suas ou de outras pessoas?

EGAN: Demorou um pouco. Foi como um ano e meio disso.

Luiz Gastão Bitencourt : Jennifer Egan, lembre-se, estava presa em seu romance pós-Pulitzer. A solução dela era apenas seguir em frente.

EGAN: Eu continuei trabalhando nisso, porque uma coisa que eu realmente sei é que, você sabe, você pode trabalhar com qualquer coisa. Eu acho que nós pensamos que somos mais frágeis como artistas do que realmente somos. Uma coisa que me ajudou a superar isso psicologicamente foi que finalmente pensei : ganhar um prêmio Pulitzer não deveria arruinar ninguém. Quero dizer, se eu realmente não posso escrever outro bom livro por ganhar isso, eu terminei.

HODGMAN: A única razão pela qual estou aterrorizado agora é porque não estou trabalhando ativamente hoje, mas quando chego a uma linha por linha, algo clica, algo se junta.

Luiz Gastão Bitencourt : John Hodgman também encontra a única solução para temer que o trabalho esteja sendo realizado.

HODGMAN: Também ajuda estar no chuveiro. Lembro-me de que no início de 2009 fui convidada para fazer alguma comédia no jantar de premiação dos correspondentes de rádio e televisão, que é uma espécie de jantar dos correspondentes da Casa Branca na liga júnior. A tradição era que o comediante faria comédia e o presidente estaria lá e diria algumas palavras também. Este foi um convite impressionante para eu receber. Eu só estava no The Daily Show há alguns anos. E, é claro, eu tive que dizer que sim, mesmo não tendo idéia de que tipo de comédia eu poderia fazer naquele palco para o então recém-inaugurado presidente Barack Obama , de quem eu gostava, mas também que não tinha histórico de um presidente até para fazer piadas. E eu realmente fiquei paralisada por um longo tempo enquanto tentava pensar em “piadas”, para contar.

E então eu estava no chuveiro e lembrei-me, meio que falando alto comigo mesma, lembrei que em um programa de rádio diferente – Espere, espere, não me diga – Peter Sagal perguntou a Barack Obama, que era convidado em o programa na época em que ele era senador: “É verdade que você viu Leonard Nimoy nas ruas de Chicago e fez a saudação de Vulcan para ele?” E Barack Obama confirmou que isso era verdade. E lembrei que Barack Obama estava fazendo piadas sobre cristais de dilítio e Jor-El, o pai de Kal-El, que obviamente é mais conhecido como Clark Kent / Superman. E eu sou como, “Oh, certo. Há uma razão para eu gostar desse cara. Ele é um nerd. Sim. Ou ele é um nerd? Ou é tudo um ato?

E percebi naquele momento no chuveiro qual era minha preocupação – o que eu queria saber era: você é realmente um nerd ou está fingindo? O que, percebi naquele momento, era uma espécie de pergunta que todos de todos os lados políticos estavam perguntando sobre Barack Obama. Você é real? É claro que nos lembramos de muitas pessoas que não gostaram de Barack Obama perguntando se ele era um cidadão americano de verdade, perguntando se ele não era secretamente muçulmano, ou estrangeiro, ou o que quer que fosse. Esquecemo-nos , havia um monte de gente na ala de esquerda do espectro que não confiava em que ele era um verdadeiro liberal, e não havia tanto sobre ele que era desconhecida. E para mim, eu tinha uma pergunta genuína para perguntar: “Você é realmente um nerd ? ” , Que poderia servir como uma metáfora para perguntar: “Quem é você e que tipo de salto de fé estamos levando com você?”

Luiz Gastão Bitencourt : ao ouvir Hodgman descrever isso, você pode estar pensando: espere um minuto; você foi convidado a fazer comédia; isso é engraçado?

HODGMAN O que é mais importante do que engraçado, quando você está criando uma comédia, é: do que você realmente está curioso? O que você está realmente sentindo? Até os fatos falsos mais absurdos que escrevi para o The Daily Show tiveram que ressoar em torno de um grama de verdade. Então, sintonizar isso – no que estou pensando – saber o que você sabe ou saber o que está acontecendo na sua cabeça é a parte mais difícil. E uma vez que você tira isso de lá, de repente para mim, tudo sai dali.

* * *

Luiz Gastão Bitencourt : O fracasso é um componente tão óbvio de qualquer sucesso que provavelmente impede muitas pessoas de tentarem o que deveriam. Isso é uma vergonha. Teresa Amabile é uma psicóloga social da Harvard Business School que estuda criatividade, especialmente em ambientes de trabalho.

AMABILE: Se as pessoas têm uma mentalidade de crescimento, elas acreditam: “Eu sempre posso ficar mais esperto, sempre posso melhorar alguma coisa e não vou melhorar a menos que tente coisas difíceis, e às vezes isso significa que eu ‘ vou falhar em alguma coisa, mas quem se importa? ”

Luiz Gastão Bitencourt : Mas muitas pessoas se importam. Para muitas pessoas, o fracasso dói; e dói ter outras pessoas testemunhando suas falhas. Então, quem são essas pessoas que não se importam? Onde é que isso veio?

AMABILE: Em parte isso é uma característica. Mas é algo que pode ser mudado. Os pais podem conversar com os filhos sobre isso e certamente podemos fazer isso como gerentes de nós mesmos. “Olha, eu sei que isso é demais para mim. Me pediram para assumir esse projeto, mas vou em frente. E se não der muito certo, terei aprendido como posso fazer melhor da próxima vez. ”

James DYSON: Eu tive que construir 5.127 protótipos. Então, 5.126 falhas.

Luiz Gastão Bitencourt : James Dyson é o engenheiro britânico mais conhecido por ter revolucionado o aspirador de pó.

DYSON: E quando você já teve o suficiente e acha que nunca vai conseguir a resposta, esse é o ponto em que você deve se esforçar ainda mais. Porque esse é o ponto em que todo mundo desistiu. Então você deve passar por essa barreira da dor para ter sucesso. Eu diria que, para um engenheiro ou alguém que desenvolve tecnologia, é realmente uma vida de fracasso. E você tem que se acostumar com isso. Porque seus sucessos são bem raros. Mas não é uma vida infeliz , quero dizer que fracasso não é algo que o deixa infeliz. Isso o deixa ainda mais curioso sobre como superar o problema. E para falhar, você precisa experimentar e experimentar é emocionante. Mesmo que não funcione. Na verdade, é quase um pouco decepcionante quando funciona. Porque você já fez isso e esse é o fim desse, e então você tem que começar outra coisa.

RESNICK: Então, ao criar coisas, você tem uma ideia em mente.

Luiz Gastão Bitencourt : Mitch Resnick executa um projeto chamado Lifelong Kindergarten no MIT Media Lab.

RESNICK: Mas, então, funciona de maneira um pouco diferente do que você espera e isso lhe dá uma nova idéia e você começa a fazer ajustes. E eu acho que as experiências mais criativas e agradáveis acontecem quando você está envolvido nesse processo na interseção de criar e tocar, onde você está constantemente experimentando, iterando, tentando coisas novas, refinando. E eu acho que é verdade que na sociedade de hoje, muitas vezes, as crianças não têm oportunidades suficientes para mexer. Eles recebem coisas totalmente feitas que apenas usam, ou recebem instruções exatamente como fazer as coisas. Então, eu realmente acho que precisamos dar a eles as ferramentas, os materiais e o suporte para que eles possam mexer, experimentar e interagir constantemente, tentando coisas novas. É assim que eles se desenvolverão melhor como pensadores criativos e estarão prontos para prosperar em uma sociedade que exigirá e exigirá pensamento criativo mais do que nunca.

Luiz Gastão Bitencourt : há uma palavra que Resnick não usa para descrever esse processo iterativo: falha. Ele sente que a conotação negativa é forte demais.

RESNICK: Claramente, as coisas dão errado, as coisas acontecem inesperadamente o tempo todo, mas você deve se acostumar com isso. Não o veja como um problema, mas como uma oportunidade. É realmente importante criar ambientes em que as crianças se sintam seguras em correr riscos, porque quando as coisas dão errado, se alguém diz: “Ei, você sabe, isso não é bom, por que você tentou isso ? ” , Elas não correr riscos novamente. Portanto, precisamos criar ambientes em que as crianças sejam incentivadas e se sintam seguras em correr riscos, fazer as coisas darem errado, mas depois poder se recuperar e levá-la em novas direções.

Luiz Gastão Bitencourt : A capacidade de reconhecer quando algo está falhando ou, pelo menos, afundando, também é importante nas artes criativas. Talvez você tenha tido sucesso fazendo uma coisa há muito tempo. Mas os gostos mudam; tecnologias mudam. E o que você tem feito – mesmo se continuar melhorando – não está se conectando da mesma maneira.

Conan O’BRIEN: Oitenta e sete anos atrás, nossos pais criaram neste continente uma nação concebida em liberdade e dedicada à proposição de que todos os homens são criados iguais.

Luiz Gastão Bitencourt : Conan O’Brien é um nerd da história; talvez ele se torne um embaixador dos EUA algum dia.

O’BRIEN: Eu gostaria de saber o que vale a pena. Gostaria de saber que tipo de residência embaixadora eu teria. Sou realmente livre para cometer crimes nesses países?

Luiz Gastão Bitencourt : Enquanto isso, ele ainda é um apresentador de talk-show noturno, o que faz há mais de um quarto de século. Mas recentemente ele fez uma mudança.

O’BRIEN: A história é que eu percebi há alguns anos que estou matando o tempo em meia hora. Quando eu comecei o show, você preenche uma hora porque é essa hora preciosa que precisa ser preenchida e é tudo o que você faz de maneira criativa. Mas com o tempo você começa a dizer “e meu próximo convidado, e meu próximo convidado”. E isso me pareceu artificial. E parecia que não se encaixava nesse novo mundo em que estamos.

Luiz Gastão Bitencourt : E assim ele reformatou seu programa, que se chama Conan . Agora são 30 minutos em vez de 60. Ele também eliminou o fluxo de convidados famosos que marcham pela maioria dos talk shows. Em vez disso, ele está se concentrando nas peças cômicas que impulsionaram seus enormes números online.

O’BRIEN: Temos vídeos do YouTube que tiveram 70 milhões de visualizações. Mas ninguém está assistindo o show inteiro. Além dos meus pais, ninguém está assistindo o show dos 11 aos 12. Mas há toda uma geração de pessoas que não assiste nada assim.

Luiz Gastão Bitencourt : Existe outro meio criativo em que o gosto muda tão agressivamente, de forma tão etérea, que tentar superar o público ou o mercado pode deixá-lo louco.

Jorinde VOIGT: Eu sou Jorinde Voigt . Eu sou um artista.

Luiz Gastão Bitencourt : Jorinde Voigt, que vive em Berlim, tornou-se bastante bem-sucedida: suas pinturas são vendidas por muito dinheiro e estão nas coleções permanentes do Pompidou em Paris, no Museu Britânico em Londres, no Museu de Arte Moderna de Nova York. Iorque. Mas ela não gosta desse tipo de sucesso como uma vara de medir.

VOIGT: Não se trata de falhar ou vencer, é apenas ser e fazer. O fracasso é sempre parte disso. Aceitá-lo e tomá-lo como parte de um motivo para fazer algo novo.

Luiz Gastão Bitencourt : Há uma forma de falha que Voigt celebra…

VOIGT: Claro que você poderia dizer que uma imagem falha se não for vendida. Para uma galeria, pode ser assim, para mim não. Fico sempre feliz quando recebo uma foto. Realmente! Quero dizer realmente,

porque eu – também é estranho vender as obras o tempo todo.

Luiz Gastão Bitencourt : Sim, está certo?

VOIGT: Sim. Não é feito para vender. Você fez isso porque quer saber alguma coisa. Sim? E está pronto, e você sabe de algo, então não precisa mais e pode vendê-lo.

Luiz Gastão Bitencourt : Gosto da atitude de Jorinde Voigt: o fracasso de uma pintura em vender é realmente um sucesso, porque ela consegue recuperar a pintura. O modo como você pensa sobre um fracasso, ou o que outras pessoas podem considerar um fracasso, diz muito sobre quem você é como criativo e como pessoa. Também como irmão.

Mark DUPLASS: Este é Mark Duplass . Eu sou cineasta.

Luiz Gastão Bitencourt : Duplass e seu irmão Jay Duplass têm trabalhado juntos, extraordinariamente próximos, desde pequenos. Eles escreveram um livro sobre isso, chamado Like Brothers.

DUPLASS: Sim, quero dizer, o maior fracasso que tivemos em nossa carreira foi fazer esse longa-metragem Vince Del Rio por cerca de US $ 70.000, que acabou terrivelmente e nós nunca terminamos. E então, algumas semanas depois, nos viramos e gastamos US $ 3 fazendo um curta-metragem em nossa cozinha e esse foi nosso primeiro filme que foi para Sundance. Então, rapidamente percebemos que ser profissional e fazer um filme por muito dinheiro não significa que será um bom filme. Mas ficar próximo e querido de suas ansiedades, suas falibilidades, suas vulnerabilidades, ficar perto daquela conversa que você teve às 2:00 da manhã com seu irmão ou ente querido ou amigo, onde você estava rindo de vergonha ou chorando por algo tão pessoal para você você acha que ninguém poderia entender isso. Assim que você entra nessas coisas, acho que é onde você ganha.

Luiz Gastão Bitencourt : Os irmãos Duplass, ao longo dos anos, construíram uma carreira incomum e incomumente robusta, fazendo filmes e programas de TV juntos. Eles escreveram e dirigiram juntos – às vezes inseparavelmente. No começo, Mark atuou muito mais, mas eventualmente Jay estava atuando muito também – principalmente em Transparent . Eles fizeram os filmes Cyrus ; Jeff, Who Lives at Home , e eles criaram a série da HBO Togetherness. Aquele show consumia tudo:

DUPLASS: Sim, nós escrevemos, produzimos e dirigimos todos os episódios dessa série como idiotas. E a questão principal é que tínhamos perdido completamente o desejo de sair juntos porque estávamos saindo juntos 13 horas por dia trabalhando. E não estávamos passando tempo juntos como irmãos e amigos. E sempre prometemos a nós mesmos que ficaríamos de olho nisso, naquele trabalho e equilíbrio pessoal.

Luiz Gastão Bitencourt : Eles tiveram duas temporadas de sucesso na HBO

DUPLASS: E nós estávamos no meio da escrita da terceira temporada.

Luiz Gastão Bitencourt : Mas houve um abalo na HBO

DUPLASS: E recebemos a notícia de que seríamos cancelados, e nenhum de nós queria ser o primeiro a falar e nós dois estávamos assustados com o quão aliviados estávamos ao invés de realmente emocionalmente esmagados e não queríamos admitir um para o outro. E uma vez que fizemos isso foi incrível. Percebemos que não havia como cancelar a União juntos . Não havia como, a situação era boa demais. O dinheiro estava bom demais. A oportunidade criativa foi boa demais. As pessoas estavam adorando o show. Nós íamos dirigir aquela coisa até que ela nos matasse. Tínhamos que tirá-lo de nós e isso começou a nova fase do Jay e do meu relacionamento.

Luiz Gastão Bitencourt : Então, pela primeira vez na vida, Mark e Jay Duplass não eram mais um time. Foi uma espécie de fracasso.

DUPLASS: E nós dois nos sentimos um pouco mal com isso e ambos nos sentimos um pouco animados com isso. E tem sido muito saudável para nós a longo prazo. Quero dizer, vou ser sincero com você, houve muitas lágrimas e muito desgosto em ambas as partes. E há momentos em que eu acordo e sinto muita falta do jeito que senti quando Jay e eu tínhamos 23 e 27 anos apenas nos movendo pelo mundo como um ser. Mas também estamos cientes de que era uma época e um lugar, quando nossa vida era uma coisa unilateral, e não podemos realmente recuperar isso e temos que redefinir o que essa coisa é agora para nós.

Luiz Gastão Bitencourt : A colaboração se parece um pouco com um membro fantasma que, como, “Whoa, estou acostumada a trabalhar dessa maneira”. E acho que outra maneira de fazer a mesma pergunta é se algo é algo que você deseja ou precisa voltar ou que você está feliz, resignado ou organicamente, chegando a uma nova fase e está disposto a tomá-la como ela vem?

DUPLASS: Não parece diferente de uma separação realmente amigável, e eu compararia isso a um casal que se separa porque um quer ter filhos e o outro não. Eles ainda se amam muito claramente, mas têm visões diferentes do futuro e sentiriam falta um do outro desesperadamente, mas também sabem que não funciona no momento se eles fizerem isso. Certo. E isso é muito parecido com o que Jay e eu somos. Na verdade, existe um ritmo de trabalho que desenvolvemos para onde meu cérebro é esse lugar muito explosivo, barulhento e explosivo, onde as idéias tendem a surgir, quer eu as queira ou não.

Luiz Gastão Bitencourt : Você é o barbeiro, correto?

DUPLASS: Sim, eu sou o barfer, e eles são barulhentos e às vezes são muito irritantes para Jay, porque ele não consegue espaço para incubar suas idéias realmente bem elaboradas, calmas, pensativas e comoventes. Ao mesmo tempo, Jay pode ser muito chato para mim, porque eu estou pronta para ir. Meus fogos de artifício estão disparando e ele está me segurando porque ele está tentando fazer as coisas dele e, portanto, tivemos que ser honestos um com o outro e ser como: “Uh-oh, podemos ser criativamente ruins um para o outro agora. E este é apenas um ritmo e uma fase em que estamos. ”

E Deus sabe o que vai acontecer daqui a um ou dois anos. Podemos ouvir este podcast e dizer: “Uau, você estava totalmente errado, só precisava de seis meses e depois ficará bem”. Mas você sabe , ele seria o primeiro a admitir que se sente como um albatroz aos meus ritmos em certos momentos. É realmente bom para nós. Mas a coisa do membro fantasma é que eu diria muito, muito preciso. Eu posso fazer um projeto sozinho. Eu posso literalmente ouvir o que Jay está me dizendo sem ele dizer, porque eu sei o que ele diria. E eu posso receber muitos comentários dele.

Luiz Gastão Bitencourt : Então, quem precisa dele?

DUPLASS: E – sim, quem precisa dele, sim? E o outro elemento é que fomos capazes de tirar algumas das lições que aprendemos como colaboradores e colaborar com outras pessoas e tornar essas colaborações bem-sucedidas também. Como direi isso a qualquer pessoa lá fora, se houver alguém no mundo interessado em colaborar com Jay Duplass, não há um colaborador maior, mais autoconsciente, mais doce e mais generoso no universo em questão.

Luiz Gastão Bitencourt : Ele diria o mesmo sobre você aproximadamente? Adjetivos ligeiramente diferentes, talvez.

DUPLASS: Eu acho que ele usaria adjetivos diferentes. Eu acho que o que ele diria – eu sei o que ele diria. Ele diria que não há colaborador mais generoso que Mark. Não há ninguém que esteja disposto a se afogar enquanto o mantém acima da água, para que você possa alcançar sua glória que Mark, que é você sabe de mais alguma coisa em que estou trabalhando em terapia, mas você sabe. Esse é um podcast totalmente diferente.