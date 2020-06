Lugar de lixo não é na rodovia

SPMAR promove ação de conscientização no dia do Meio Ambiente. Em 2020, mais de 131 toneladas de materiais foram retirados da pista e encaminhados a reciclagem

A garrafa de água lançada pela janela do carro, o pneu estourado que é trocado e abandonado no local, latas de alumínio amassadas, esses são alguns dos exemplos retirados da pista dos trechos Sul e Leste do Rodoanel Mario Covas. Objetos que além de causarem acidentes, podem representar um risco ao meio ambiente se levados pelas enxurradas até as várzeas dos rios e represas.

Reforçar o cuidado com o lixo que produzimos dentro do carro é o mote da campanha que a concessionária SPMAR, com apoio da ARTESP (Agência de Transporte do Estado de São Paulo) promove nessa sexta-feira, 5 de junho, Dia Mundial do Meio Ambiente.

Lixo nas rodovias

A ação de conscientização ocorrerá por mensagem espalhadas nos Painéis Moveis Variáveis (PMVs), alertando sobre a importância de não se atirar lixo nas rodovias.

Para o diretor executivo da concessionária SPMAR, Marcos Fonseca, é preciso conscientizar as pessoas dos impactos de suas ações “Todo lixo lançado numa rodovia, representa um duplo risco, de imediato pode causar um grave acidente ou ser levado pelas enxurradas para as várzeas dos rios e se tornar um grande problema ambiental”.

No combate a esse problema, as equipes de limpeza da concessionária trabalham 24 horas por dia, retirando objetos da pista. Desde o início do ano, mais de 131 mil toneladas de lixo foram recolhidas e encaminhadas para a reciclagem, entre restos de pneus, plásticos, papel, papelão, sucata e madeira.

SPMAR – A Concessionária SPMAR atua na administração dos Trechos Sul e Leste do Rodoanel Mario Covas, sendo responsável pela gestão de 76% do Rodoanel Metropolitano de São Paulo em operação. Trecho Sul – do km 30 ao km 86 do Rodoanel Mario Covas, liga os Trechos Leste e Oeste do Rodoanel.

O Trecho Sul tem acesso pelas rodovias Régis Bittencourt (entroncamento com o Trecho Oeste) no km 30; Imigrantes no km 70 e Anchieta no km 75, além da Av. Papa João XXIII, em Mauá, no km 86. Trecho Leste – do km 86 ao km 130 do Rodoanel Mario Covas, liga os Trecho Sul à Rodovia Presidente Dutra.

Trecho Leste – do km 86 ao km 130 do Rodoanel Mario Covas tem acesso pela via de ligação com a Av. Papa João XXIII, em Mauá, no km 86; pela Rodovia Henrique Eróles – SP066 (km 115, em Suzano); pela Rodovia Ayrton Senna – SP070 (km 124 em Itaquaquecetuba) e pela Rodovia Presidente Dutra – BR116 (km 130 em Arujá).