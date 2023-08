Luccas Neto e os Aventureiros chegam a São José dos Campos para única apresentação

No dia 27 de agosto, o Ginásio ADC Embraer irá receber o novo show ‘O Bem Vs O Mal’

O maior fenômeno do universo infantil na atualidade, Luccas Neto, volta aos palcos com sua turma. No dia 27 de agosto, o Ginásio ADC Embraer, em São José do Campos, irá receber em uma única apresentação o novo show ‘O Bem Vs O Mal’. Os ingressos já estão à venda e prometem agitar a região.

Ao lado dos aventureiros Branco, Vermelho e Roxo, o influencer, aventureiro azul, ganha a missão de salvar a “Cidade da Alegria”. A turma precisará superar os obstáculos com a ajuda da plateia para realizar seus sonhos. Recheado de efeitos especiais, música e coreografia, o show promete uma apresentação que reforça através de sua narrativa os valores da união, amizade e amor por meio de lições didáticas e afetivas.

O ginásio irá abrir os portões às 17h e o evento está programado para começar às 18h. Com produção da Help! Music e Soh Vamos, os ingressos podem ser adquiridos no site da Ticket 360º e os valores variam de R$80,00 (setor Bronze) a R$180,00 (setor Diamante). O local também conta com assentos especiais para PCD.

Quem é Luccas Neto?

Luccas Neto é um youtuber, ator, diretor, empresário, cantor, escritor e roteirista brasileiro. Atualmente possui mais de 39 milhões de inscritos em seu canal oficial do Youtube e mais de 22 bilhões de visualizações nos seus conteúdos para o público infantil. Em suas redes sociais soma mais de 17 milhões de seguidores.

Em 2018, lançou sua marca Luccas Toon com produtos oficiais da sua turma, que contém brinquedos, materiais escolares e roupas infantis. Em novembro de 2019, sua linha superou a da boneca Barbie com 750 mil unidades vendidas, de acordo com o NPD Group.

Recentemente lançou nos cinemas o filme “Os Aventureiros – A Origem”, uma coprodução entre Warner Bros Pictures e Telecine. Dirigido André Pellenz (“Minha Mãe é Uma Peça: O Filme”), o longa traz Luccas e sua turma em uma nova aventura na Cidade da Alegria, que se encontra em uma outra dimensão repleta de armadilhas e charadas.

Informações

Local: Ginásio de Esportes ADC EMBRAER

Endereço: Av. Brigadeiro Faria Lima 2100, Recanto dos Eucaliptos – São José dos Campos

Data: 27/08 (Domingo)

Abertura do Portões: 17h

Início do Show: 18h

Link para compra: https://www.ticket360.com.br/ingressos/26880/ingressos-para-luccas-neto-em-o-bem-vs-o-mal

Produção: Help! Music e Soh Vamos

Patrocínio: Fazenda da Vovó