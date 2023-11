Lucas Lucco convida Lauana Prado para novo hit de 777²

Lucas Lucco segue a todo vapor com os lançamentos de “777²“. Com oito faixas disponibilizadas até o momento e mais de 8 milhões de plays gerais, o audiovisual já é um grande sucesso nas plataformas musicais. Celebrando o momento de ouro de sua carreira na música, nos cinemas e na vida empresarial, o sertanejo aproveita o pós-feriado para embalar os corações apaixonados ao som de “Só Vai Saber“. Feat com Lauana Prado, a faixa chega aos aplicativos de áudio a meia noite desta sexta (03), e seu videoclipe estreia algumas horas depois, ao meio dia.

Narrando encontros e desencontros do amor, uma relação que se esfria e termina, mas, no momento seguinte se fortalece com a chama de uma paixão recém acesa, “Só Vai Saber” é uma composição de Willi Baldo, Matheus Costa e Marco Carvalho e um dos singles mais aguardados pelo próprio Lucas.

“Esse é um lançamento muito especial, e a participação da Lauana é ainda mais magnífica. Ficamos contentes demais com o resultado;”, comenta o artista, ” e essa é uma música romântica que tenho certeza que vai gerar identificação entre muitos casais. Podem curtir e amar sem moderação.”

“777²“

“777²” é a segunda edição do projeto “777“, que rendeu a Lucas mais de 60 milhões de streams em áudio e vídeo. Nesta nova fase do audiovisual, o sertanejo tem seu trabalho potencializado e eternizado com o registro feito em Goiânia no último dia 7 de março. Com produção musical assinada por Wili Baldo, a direção de vídeo ficou sob a responsabilidade da Terra Produções, comandada por Rafael Terra.

“Só Vai Saber“

“Só Vai Saber” é a 9° faixa do projeto, e se une à “Só Vai Dar Eu“ ( feat. Clayton & Romário), “Vizinho Que Chora“, “Ama Com Calma“, “O Tiro“, “Senhor Destino“, “Esquema Específico” e aos medleys “Sem Radas/ Espelho/ Olha o Que o Amor Faz” e “Revanche/ Paz/ Coração Que Sofre” nas plataformas musicais.

Lucas Lucco e Lauana Prado

Só Vai Saber (Composição: Willi Baldo; Matheus Costa; Marco Carvalho)

Lançamento: 03 de Novembro de 2023, pela ONErpm

Letra:

Eu já não gosto tanto

Eu não me arrepio

A gente tá esfriando

Será que é isso?

E quando eu penso em continuar

Eu não tô encontrando motivo

Às vezes ficando longe

O nosso amor se descobre

Assim a gente resolve

Se acaba

Ou volta mais forte

E se eu saio na rua

E na primeira curva aparece alguém

Que me oferece carona

E a gente se apaixona

E não quer mais ninguém

Mas se eu deito em outra cama

E no meio da transa é seu nome que vem

Aí percebo que o fim foi um erro

E melhor que a gente não tem

E se um dia a gente se perder?

Mas e se nessa a gente se encontrar?

Só vai saber se tentar

E se um dia a gente se perder?

Mas e se nessa a gente se encontrar?

Só vai saber se tentar