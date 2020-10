Lojas de shopping de São Paulo voltam a funcionar 12 horas por dia

Decreto passa a valer a partir de amanhã, 10 de outubro no Estado de São Paulo

O anúncio da passagem para fase verde dentro do Plano São Paulo irá alterar o horário de funcionamento das lojas de shopping. De acordo com o decreto de número 65.234 publicado hoje, 9 de outubro, os shoppings centers deverão funcionar com a capacidade limitada de 60%, adotando os protocolos exigidos e com horário de 12 horas diárias. Segundo a ALSHOP (Associação Brasileira de Lojistas de Shopping), as lojas irão funcionar em horário normal das 10h às 22h nos dias úteis e sábados, e das 12h às 20h nos domingos e feriados, segundo o plano anunciado pelo governo e mantendo todos os protocolos sanitários aprovados.

Eventos em shopping, cinemas e teatros

Outra consequência do avanço de fase é a permissão para a reabertura de espaços de entretenimento dos shoppings como cinemas e teatros, com limitação de público e venda de ingressos preferencialmente online. Também serão permitidos eventos dentro dos shoppings e eventos em geral com até duas mil pessoas. “A reabertura dos espaços de entretenimento nos shoppings devem ajudar na recuperação do movimento e das vendas nas lojas, pois um dos fatores para a crise que estamos vivendo é a baixa circulação de pessoas, horário restrito de restaurantes na praça de alimentação e o fechamento de cinemas e teatros ou mesmo a impossibilidade de eventos que movimentam centros de compra.”, finaliza Sahyoun.

ALSHOP (Associação Brasileira de Lojistas de Shopping)

Para conscientizar a sociedade e a opinião pública sobre a crise e a retomada da economia, a ALSHOP formou junto com outras 30 entidades e 70 empresários o Instituto Unidos Pelo Brasil. O grupo lançou uma campanha em formato de vídeo, pelas redes sociais, com entrevista a pequenos empreendedores do comércio, sobre os prejuízos e o desemprego causados pelo fechamento do comércio como resultado das ações de contenção da pandemia.

