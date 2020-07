Loja da Maior Rede de Móveis Planejados da América Latina abre em Taubaté

Taubaté ganha loja de móveis planejados e sofisticados de uma das maiores redes da América Latina que está em plena expansão, é a Italínea Mobile Prime, localizada no bairro Terra Nova, às margens da Via Dutra, no km 107. A abertura do empreendimento acontece no momento em que o setor de móveis apresenta crescimento por conta das pessoas estarem mais tempo em casa e sentirem a necessidade de melhorar ou adequar os ambientes.

A loja atende toda a região e tem um showroom de 150 m² e exibe o que há de mais moderno em móveis planejados com soluções para home offices, home theaters e cozinhas, ambientes que estão em alta. Além de sugestões para quartos, banheiros, áreas de serviços, corporativos e qualquer outro ambiente.

A Italínea Mobile Prime abriu as portas do mundo de design e versatilidade pela iniciativa dos empresários Cristiano Alcântara de Lima e Juliana Reis Guedes, que uniram o empreendedorismo a paixão pelo segmento de decoração de interiores.

Cristiano Alcântara de Lima e Juliana Reis Guedes, proprietários da Italínea Mobile Prime de Taubaté

“Sabíamos que queríamos abrir um negócio voltado para design e arquitetura, realizamos uma pesquisa de mercado por dois anos e vimos na Italínea uma empresa responsável e sustentável que atendia nossas expectativas de empreender e também que nos possibilitava em realizar os sonhos de outras pessoas com qualidade e assistência”, falou Juliana Reis Guedes.

Taubaté

A loja de Taubaté conta com uma equipe especializada que inclui arquitetos para poder orientar o cliente em todas as suas necessidades, tirando dúvidas e esclarecendo a funcionalidade e qualidade dos móveis planejados e dando sugestões de decoração e harmonização de ambientes.

“ O cliente é assistido desde a primeira conversa, com a execução do projeto gratuito, ao acompanhamento de todas as etapas até a entrega. A montagem e a entrega têm garantias da loja, além de 5 anos de garantia dos produtos oferecidos pela própria Italínea e pela fábrica. Outra vantagem é o financiamento próprio, com taxas abaixo dos praticados no mercado”, explicou Cristiano Alcântara de Lima.

Um outro diferencial da Italínea Mobile Prime é o atendimento. “ Elaboramos o projeto customizado de acordo com o melhor layout da planta do cliente. Agendamos a apresentação do projeto e conforme as considerações, realizamos as adequações. Ajudamos com sugestões de harmonização de decorações escolhidas pelo cliente com o projeto ”, disse a arquiteta Mariana Siqueira.

Italínea Mobile Prime



Com a abertura da Italínea Mobile Prime em Taubaté foram gerados 20 empregos indiretos na execução da obra da loja e outros 4 diretos. A Italínea, paralelamente, ainda irá promover uma movimentação de pelo menos 10 setores da economia como por exemplo, equipe de montagem, transportes e logística, entre outros.

“Nosso negócio depende de uma cadeia de outros profissionais, estamos felizes em poder contribuir com trabalho neste momento de retomada com a flexibilização da economia”, concluiu, Cristiano.

A Fábrica

A Italínea é do Grupo Todeschini, com 80 anos de tradição no mercado de móveis, e está instalada no moderno complexo fabril, em Bento Gonçalves (RS) numa área de 54 mil². Tem 800 lojas em todo o país e com a flexibilização da economia, retomou o projeto de expansão. A empresa exporta para América Latina. Possui as certificações de ISO 9001 e ISO 14001. Conta com projetos de Gestão Ambiental e Responsabilidade Social – Coração Cidadão.

Italínea Prime Mobile

Av. Dom Pedro I, E 800. Bairro: Terra Nova. Taubaté/SP. (km 107, da Via Dutra, sentido RJ). CEP:12081-810.(12)3500-2868. Whatsapp: (12)99184 – 7117.



intagram.com/italineamobileprime/

facebook.com/italineamobileprime/