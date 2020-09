Lívia Andrade apresenta LIVE do Dia do Instalador Hidráulico

Neste domingo, dia 27 de setembro, é comemorado o Dia do Instalador Hidráulico, profissional indispensável nas construções de moradias e nos serviços de água e esgoto de uma cidade.

A Casa Mimosa, fundada em 1970, a qual está completando exatos 50 anos neste ano, e é referência nacional no segmento de material hidráulico, optou por festejar a sua bodas de ouro de uma forma diferenciada, e antecipou a comemoração, onde realizou uma grande LIVE, no final da tarde deste último sábado (26), dentro de sua sede, situada no bairro da Vila Carrão, localizado na zona leste da capital paulistana.

Lívia Andrade e Funcionários da Casa Mimosa-Foto: Renato Cipriano / Divulgação

Para festejar a data e os profissionais da área, todos os anos eles realizam um evento para aproximadamente duas mil pessoas, através de uma festa presencial, sempre com a presença e participação de famosos, porém desta vez, devido a pandemia em que estamos vivendo e por não poder realizar eventos contendo aglomerações, os dirigentes optaram em comemorar com uma LIVE, contendo a distribuição de centenas de prêmios, que foram desde celulares, tablets, televisores, bicicletas e até uma moto zero km.

A LIVE que teve uma hora e meia de duração, foi transmitida no canal do Youtube da loja, teve o intuito de ajudar uma Instituição que cuida de crianças com deficiência intelectual carentes, e contou com a participação especial da apresentadora Lívia Andrade do SBT e também do Pirulão, personagem já conhecido da equipe e dos funcionários.

Lívia Andrade e Apresentadores da LIVE- Foto: Renato Cipriano / Divulgação

Lívia Andrade

Extremamente simpática e sorridente, Lívia Andrade chegou ao local com as enormes madeixas cacheadas e visivelmente com um tom mais loiro do que costuma utilizar. Para a ocasião optou por um look composto por um conjunto de mini blusa que deixou a barriguinha de fora, e uma justa saia longa, contendo uma enorme fenda na parte da frente, que deixou as pernas da beldade à mostra, dando o ar de sensualidade.

Atenciosa como sempre, antes do início da LIVE, Lívia posou com os dirigentes da empresa, assim como atendeu todos os diversos pedidos de fotos e selfie ao lado dos funcionários e colaboradores que estavam participando da realização do evento.

Casa Mimosa

A Casa Mimosa Hidráulica e Acabamentos, possui uma área de aproximadamente 7 mil metros quadrados, com um estoque contendo mais de 16 mil itens à pronta entrega, e com atuação na capital e em toda a grande São Paulo, interior e litoral paulista, com frota própria de caminhões, que sempre atende construtoras, instaladoras e indústrias com os diversos tipos de obras por todo o país.

Lívia Andrade e Diretores da Casa Mimosa-Fotos: Renato Cipriano / Divulgação

Vale ressaltar que o conhecimento técnico dos funcionários da Casa Mimosa, os tornaram em grandes especialistas, o que faz com que eles investem em cursos, workshops e diversos treinamentos internos com apoio dos próprios fornecedores, além de eventos abertos, para profissionais que já atuam no segmento, contribuindo para melhorar na mão de obra do mercado de hidráulica.