Live em Prol do Projeto “Juntos pelo Bem”, projeto este idealizado por um grupo de amigos com a intuito de arrecadações de doações através de campanhas solidárias, fins atender as famílias assistidas, pela Pastoral da Criança de São José dos Campos, Fazenda da Esperança e GAPC (Grupo de Apoio ao Paciente com Câncer; buscando assim suprir as necessidades advindas da Pandemia do COVID-19.

A ação social foi acontecendo aos poucos, e muitas coisas foram arrecadadas, totalizando o equivalente a 01 tonelada de mantimentos, além de cobertores, itens de higiene e roupas diversas, oferecendo um pouco do que temos ao próximo e assim plantando a semente da solidariedade e compaixão em cada coração.

Buscamos apoio para continuar as arrecadações, e concluir os pedidos de ajuda recebidos, estaremos juntamente parceiros e patrocinadores promovendo uma Live Solidária entre amigos, com transmissão ao vivo pela mídias sociais, onde será disponibilizado um QR Code e um telefone para doações.

“Juntos pelo Bem”

O Projeto da Live estará seguindo todas as Normas de Prevenção de contágio do COVID-19, apresentadas pela OMS.

Data: 15/05/2020

Horário: 19h às 00h

links

facebook.com/AndreLuiseMateus/

facebook.com/tamiresetaina/

facebook.com/LuisSalesOficial/

facebook.com/Igorlluan

Canal: ANDRE LUIS E MATEUS : https://www.youtube.com/results?search_query=Andr%C3%A9+Luis+%26+Mateus+





*Atrações:*André Luis e Mateus

Tamires e Taína

Luis Sales

DJ Igor Luan



*Itens a serem arrecadados:

*Alimentos não pereceríeis

Itens Higiene Cobertores