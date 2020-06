Live do Grupo Nexus ensina a montar mesa para o Dia dos Namorados

“Dicas para montar mesa de Dia dos Namorados” será o tema da Live promovida pelo Grupo Nexus, no dia 9 de junho, às 16 horas, pelo insta @nexusoficial. A convidada é a produtora Claudia Pixu, especialista no assunto.

A Live conta com a intermediação da relações públicas Viviane Renó, da Viva Relacionamento Empresarial, que ressalta a escolha do tema: “Em época de isolamento social, com os restaurantes ainda fechados, nada como arrumar uma linda mesa para comemorar a data em casa com seu amor.”

Foi justamente pensando nisso, que o Grupo Nexus fez questão de convidar Claudia Pixu, que carrega na bagagem vasta experiência no assunto. Foi editora da revista Casa e Comida da Editora Globo e co-autora dos livros Receber com Charme 1 e 2. Produtora fotográfica desde 1989, passou por revistas como Claudia, Claudia Cozinha, Elle e Casa e Jardim.

Atualmente, Pixu comanda o perfil @chezpixu no instagram, com mais de 35 mil seguidores, ministra workshops pelo Brasil, onde ensina montar mesas para várias ocasiões com diferentes estilos.

SUCESSO – Desde o início, em março passado, as Lives do Grupo Nexus têm atraído cada vez mais internautas com assuntos interessantes abordados por diferentes profissionais. “Tem sido um grande sucesso”, ressalta Viviane.

Junho começou com a participação do arquiteto e curador da primeira Mostra Nexus, Alfredo Kobbaz. Nesta quinta (4), será a vez do consultor de negócios Thiago de Carvalho com o tema “Como se posicionar de forma única para o seu cliente”.

Claudia Pixu, produtora especializada em decoração & Viviane Renó, relações públicas – Foto:Divulgação

Lives do Grupo Nexus

Vale a pena anotar: as Lives do Grupo Nexus acontecem às terças e quintas-feiras, às 16 horas, pelo insta @nexusoficial. Participe!