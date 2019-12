Linha Verde: Prefeitura de São José dos Campos assina convênio de R$ 30 milhões

A Prefeitura de São José dos Campos assinou, nesta quinta-feira (26), em São Paulo, o convênio com o Governo do Estado para a liberação dos R$ 30 milhões destinados à primeira fase da Linha Verde, iniciativa inédita de desenvolvimento urbano para interligar as regiões sul e leste — as mais populosas da cidade – bem como a região central.

A autorização para o investimento na Linha Verde, no último dia 18 de dezembro, aconteceu durante a abertura do 2º Seminário de Gestão Pública, no pavilhão do São Paulo Expo.

Linha Verde

A Linha Verde, feita sob medida para atender aos modernos conceitos de planejamento urbano e em consonância com as diretrizes do Plano Diretor, vai facilitar o acesso a serviços e estimular o desenvolvimento econômico ao longo de seus 20 quilômetros de extensão.

O projeto utilizará até 31% da faixa pertencente à ISA CTEEP (Companhia Paulista de Transmissão de Energia Elétrica S/A). A área foi adquirida pela Prefeitura por meio de Projeto de Lei aprovado pela Câmara de São José.

O plano urbanístico prevê o aterramento das torres de energia, que dividem a cidade e geram poluição visual. Sem elas, os bairros hoje separados pelas estruturas metálicas e pelos cabos ficarão mais integrados.

O eixo sustentável de 390 mil metros quadrados, que inclui quatro praças, vai contribuir para a criação de novas centralidades, estimulando o crescimento do setor imobiliário, aquecendo a economia e gerando empregos com a expansão de novos empreendimentos, além de interligar alguns dos principais centros comerciais da cidade, caso de CenterVale Shopping, Vale Sul Shopping e Shibata Supermercados.

A Linha Verde também vai beneficiar os estudantes, que frequentam diariamente as universidades instaladas ao longo do trajeto, caso de Anhanguera, Unifesp (Universidade Federal de São Paulo), Fatec (Faculdade de Tecnologia de São José) e Unesp (Universidade Estadual Paulista). Além de oferecer melhores serviços ao ecossistema de inovação, aproximando o Parque Tecnológico da cidade.

O distrito industrial Chácaras Reunidas e o Centro Empresarial Eldorado terão acesso mais facilitado, beneficiando trabalhadores e o setor produtivo do município.

Primeira fase

A Linha Verde, que terá aporte de R$ 30 milhões do Governo do Estado, devido a sua importância, começa a ser implantada no início de 2020. A primeira fase terá início na Estrada do Imperador (região sul) até o Terminal Intermunicipal (região central).

Centralidades

Com as novas centralidades, evita-se os grandes deslocamentos diários e os congestionamentos, melhorando a vida das pessoas. Essas “pequenas cidades”, desenvolvidas ao longo do eixo, serão mais multifuncionais, densas e arborizadas.

As quatro grandes praças, projetadas para o trecho de 20 quilômetros, criarão “ilhas verdes” que irão contribuir na redução de calor e da poluição atmosférica e sonora de bairros adensados, principalmente na região sul de São José. O corredor terá a maior ciclovia já construída na cidade.

Das áreas remanescentes, 5% serão destinadas ao Programa Habitacional, beneficiando quem mais precisa.

Mobilidade

O Linha Verde também vai abranger a área de mobilidade urbana. Pelo corredor, irá circular o transporte rápido de massa, que irá garantir modernidade, agilidade e conforto no serviço de transporte público oferecido à população.

O projeto ainda cria o Anel Viário Leste, uma nova via que permitirá a interligação de toda a cidade ao Parque Tecnológico, sem a necessidade de uso da Via Dutra.

Jacareí e Caçapava, situadas nas duas pontas da Linha Verde, também ficarão mais interligadas.

Os investimentos estão sendo negociados com Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil e BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social).

Eixos

A Linha Verde está apoiada em cinco eixos fundamentais: Desenvolvimento Urbano e Centralidades, TRM (Transporte Rápido de Massa), Sustentabilidade, Anel Viário Leste e Habitação de Interesse Social

Foto: Ilustração