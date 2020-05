Lindo, versátil, moderno e conectado. Muito prazer, eu sou o VW Nivus!

– Nivus inaugura um novo segmento no mercado, com um design inovador, que mistura elementos de SUV e linhas de cupê esportivo

– Duas telas de 10 polegadas: com Active Info Display e o novo infotainment VW Play, Nivus é o 1º “smart car” da América Latina

– Modelo inova com itens de segmento premium, como ACC (Adaptive Cruise Control), Frenagem de emergência, motor TSI e faróis de LED

– Nivus é o primeiro modelo Volkswagen desenvolvido na América Latina e que será produzido e comercializado no mercado europeu

O Nivus chega para fazer história. Com design inovador e novos conceitos de conectividade e streaming, o Nivus estreia agora em uma apresentação mundial, de uma forma totalmente digital, do Brasil para o mundo. O novo modelo foi desenvolvido pela Volkswagen América do Sul e será produzido inicialmente na fábrica Anchieta, em São Bernardo do Campo (SP), para comercialização no mercado latino-americano. Em um segundo momento, o modelo será produzido também na Europa.

Pablo Di Si

“O Nivus é um marco para a Volkswagen na América do Sul. É o primeiro modelo desenvolvido na região e que será produzido e comercializado também no mercado europeu, um dos mais competitivos do mundo”, afirma Pablo Di Si, Presidente e CEO da Volkswagen América Latina. “Desde 2017, renovamos por completo o nosso portfólio, na maior ofensiva de produtos da história da Volkswagen na região. O Nivus inaugura na América do Sul também o nosso New Brand Design. É muito mais do que um novo logo da marca. É uma atitude de marca, com novas cores, mais próxima das pessoas”, destaca Di Si.





Nivus

O Nivus será lançado oficialmente no mercado brasileiro nas próximas semanas. Na Argentina, o modelo chega às concessionárias no fim do segundo semestre deste ano. Em 2021, é a vez de os demais mercados sul-americanos receberem o Nivus, no primeiro semestre. E o modelo será lançado também na Europa, no segundo semestre do ano que vem.



Design inovador, atraente e funcional. Com linhas marcantes e muita personalidade, o Nivus carrega no design uma das características que o torna único no mercado. “Desde o início, definimos que o design do Nivus precisaria ser inovador, atraente e ao mesmo tempo funcional”, revela José Carlos Pavone, Head de Design da Volkswagen para a América Latina.



A queda rápida e fluida da coluna ‘C’ é um dos destaques do design. “Na lateral, o Nivus tem um perfil cupê bastante característico. As proporções e os volumes definem um caráter atlético e moderno.” As rodas de liga leve de 17 polegadas com desenho exclusivo e os protetores de para-lamas pronunciados também contribuem para um conjunto harmonioso, com pegada esportiva e vibrante.



Pavone, que começou os primeiros sketches do Nivus há cerca de quatro anos, explica que a parte frontal do Nivus traz o típico DNA de design da Volkswagen. “Os faróis são conectados com uma grade bastante dominante e com a linhas marcadas no capô, que definem o caráter robusto ao carro”. Os faróis de LED, o DRL (daytime running light) de LED e os faróis de neblina também de LED conferem uma identidade visual única para o Nivus, com iluminação precisa e eficiente em todas as condições de uso. Na grade, o novo logo da Volkswagen está mais simples e bidimensional. E faz sua estreia no Nivus, como o primeiro modelo na região América do Sul.

Muito prazer, eu sou o Volkswagen Nivus!

A parte traseira do Nivus é um show à parte: um elemento horizontal une as lanternas de LED, formando uma peça única e extremamente elegante, digna de modelos do segmento premium. As lanternas começam na tampa traseira e se prolongam até parte da lateral, em uma junção única de estética e funcionalidade. Na parte superior, um spoiler integrado à tampa traseira provoca um efeito de prolongamento do teto, um detalhe essencial para definir o estilo cupê e esportivo do Nivus.



Nova referência em conectividade. O VW Play é um marco tecnológico na indústria e traz uma série de benefícios para os clientes. O VW Play é uma das principais inovações do Nivus. A central multimídia, totalmente desenvolvida no Brasil, oferece uma inédita experiência de usabilidade intuitiva no mercado brasileiro. Com tela de 10 polegadas de altíssima resolução, sensível ao toque, antirriscos e com ‘botões virtuais’, esta plataforma oferece não somente os mais modernos recursos de conectividade, mas também garante uma série de serviços e streaming.



Aliado ao painel digital (Active Info Display), cria duas grandes ilhas digitais no painel do Nivus. São duas telas de 10 polegadas (tamanho de um tablet) interligadas, oferecendo conectividade e entretenimento sem precedentes num veículo dessa categoria. Trata-se de um “cockpit digital” dotado de uma interface intuitiva, lógica, inteligente e moderna, que pode ser comandada pelos botões no novo volante, o mesmo utilizado pelo Novo Golf.



Junto com o Nivus estreia também a VW Play APPs, uma loja virtual exclusiva para o cliente Volkswagen, para download de aplicativos direto pelo VW Play, com a mesma facilidade com que se baixa um aplicativo em um smartphone. São 10 GB de memória (espaço suficiente para abrigar 25 vezes o tamanho do Waze, por exemplo) para download de uma série de Apps, uma parceria exclusiva com a Volkswagen. Estapar (estacionamento), 12 min (audiobook), Ubook (audiobook), Porto Seguro (seguros), Deezer (música), Waze (navegação) e IFood (delivery de comida) são apenas alguns parceiros, de uma oferta que continuará crescendo para entregar cada vez mais comodidade aos clientes do Nivus.



O VW Play oferece ainda Manual Cognitivo integrado ao veículo (Nivus é o primeiro carro do mundo com este recurso), capacidade para ler praticamente todos os formatos de mídia, excelente qualidade de áudio e incrível capacidade de conectividade com smartphones Android e Apple –neste caso, é o primeiro carro do Brasil com espelhamento sem fio.



Realidade virtual e realidade aumentada. Além do uso de inteligência artificial do Manual Cognitivo, outro diferencial do Volkswagen Nivus é o uso massivo de realidade aumentada e virtual, desde o processo de desenvolvimento de protótipos até o showroom das concessionárias. “O Nivus realmente chegou para inaugurar uma nova era digital para a Volkswagen, com muita tecnologia. Vamos utilizar a realidade virtual para mostrar o Nivus aos nossos clientes. Por meio do DDX (Digital Dealer Experience), o cliente conseguirá ver todos os detalhes do carro em 3D, tudo completamente virtual”, destaca Gustavo Schmidt, vice-presidente de Vendas e Marketing da Volkswagen do Brasil. “Mais de 85% das concessionárias no Brasil estarão equipadas com essa estrutura completa de realidade virtual.”



E mais: o cliente também poderá conhecer o Nivus em primeira mão, de dentro de casa, usando um app desenvolvido pela Volkswagen com tecnologia de realidade aumentada. Com um smartphone ou tablet, o cliente poderá “viajar” entre o mundo real e o virtual. Poderá ver todos os detalhes, girar o carro, abrir as portas, os vidros ou até mesmo o porta-malas. Aliás, um porta-malas excelente, com 415 litros e fácil acesso.



Segurança em primeiro lugar. Por meio do DDX, também é possível conhecer os principais itens de segurança do Nivus. Graças à Estratégia Modular MQB, também utilizada pelos modelos Polo, Virtus e T‑Cross, é possível adotar equipamentos até então disponíveis somente em veículos de segmentos superiores.



Detector de Fadiga, ISOFIX e top-tether para fixação de cadeirinha infantil no banco traseiro, Kessy (abertura das portas e partida do motor sem contato com a chave), ESC (Controle Eletrônico de Estabilidade), auxílio de partida em rampas (HHC) e câmera de marcha-à-ré são outros itens de segurança e conforto presentes no Nivus. Os faróis e as lanternas são de LED, assim com o DRL (Daytime Running Light).



Volkswagen

O ACC (Adaptive Cruise Control) está entre os itens mais avançados do Nivus. Ele permite ao motorista ajustar a velocidade e a distância que deseja trafegar em relação ao veículo à frente, e o sistema é capaz de acelerar e frear automaticamente. É o único modelo no segmento de compactos no Brasil. O Nivus vem equipado também com o AEB (Autonomous Emergency Brake), recurso que, ao identificar o iminente risco de uma colisão frontal, freia o carro de maneira autônoma, evitando, em alguns casos, completamente uma colisão.



Estrutura consagrada, interior espaçoso e alta performance. Montado sobre a versátil Estratégia Modular MQB – que permite ampla flexibilidade de construção graças aos parâmetros variáveis (entre eles, a distância entre-eixos) – o Nivus oferece espaço interno ideal para levar com conforto até cinco ocupantes.



São 4.266 mm de comprimento, 1.757 mm de largura, 1.493 mm de altura e 2.566 mm de distância entre-eixos. O porta-malas é referência entre hatches compactos e até mesmo a maioria dos utilitários esportivos compactos (SUVs) do mercado, com capacidade para 415 litros. Tal benefício se deve a um design extremamente funcional a partir de uma carroceria em estilo cupê, e se beneficiando de um balanço mais longo. A abertura da tampa do porta-malas pode ser feita por um dos ‘botões virtuais’ do VW Play.



Alta performance, baixo consumo de combustível e prazer ao dirigir são as principais características do powertrain do Nivus. O motor é o eficiente 200 TSI (família EA211) de três cilindros, flexfuel e com injeção direta de combustível. Este propulsor entrega até 128 cv (94 kw) de potência máxima e 20,4 m.kgf (200 Nm) de torque, quando abastecido com etanol. A transmissão é automática de seis marchas. O motor 200 TSI é produzido na fábrica de São Carlos (SP) e equipa atualmente os modelos Polo, Virtus e T‑Cross, com excelente aceitação dos consumidores.