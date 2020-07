Liga AutoTech busca startups que estejam prontas para inovar no automobilismo

O novo ciclo do programa conta com a parceria inédita da japonesa NGK, além da Mercedes-Benz que já está no seu quinto ciclo de aceleração

Já estão abertas as inscrições para o novo ciclo do programa Liga AutoTech, uma plataforma de inovação aberta, que vai prospectar, selecionar e acelerar startups em conjunto com grandes corporações do setor automobilístico, transporte e logística. A iniciativa é fruto da parceria entre a Liga Ventures, primeira aceleradora focada em conectar startups e grandes empresas no país, NGK do Brasil, um dos líderes mundiais no fornecimento de autopeças e a Mercedes-Benz, maior fabricante de veículos comerciais e líder de vendas no Brasil.

Para esse quinto ciclo de aceleração, as áreas de interesse que o programa busca soluções inovadoras são: marketplace, sensoriamento/big data/IoT, blockchain, plataforma multimodal MaaS e data analytics para previsão de demanda integrado com WMS. As startups interessadas em participar do programa podem se inscrever até 30 de agosto pelo site https://liga.ventures/autotech/. Entre agosto e outubro serão realizadas as inscrições, avaliação e entrevista das candidatas. A aceleração tem início previsto para o mês de novembro.

“O objetivo da Liga Ventures é conectar empresas referências no mercado a startups de tecnologia para que explorem inúmeras oportunidades de negócio. É uma satisfação enorme alcançar nosso propósito por meio desse novo ciclo do programa AutoTech, agora, junto a NGK e a nossa parceira Mercedes-Benz.” comenta Daniel Grossi, sócio-fundador da Liga Ventures.

Serão selecionadas 4 startups ligadas aos mercados de mobilidade, transporte, logística e automobilístico. O programa de aceleração contará com 4 meses, onde as startups terão apoio da equipe e da rede de mentores da Liga Ventures, além do contato direto com executivos da Mercedes-Benz e NGK para o desenvolvimento dos projetos.

“O mercado automotivo está passando por mudanças muito rápidas e abrindo oportunidades para novos negócios e novas tecnologias. A NGK do Brasil está atenta aos desafios de hoje e do futuro. Por esse motivo, a NGK fez uma parceria com a Liga Ventures para participar no seu programa Liga Autotech. Queremos trabalhar ativamente com as startups neste processo de inovação e criar uma forte conexão com este ecossistema. Esperamos que, em conjunto, possamos trazer soluções pioneiras para a sociedade.” diz o Diretor Administrativo, Eduardo Massao Tsukahara.

A Liga Ventures é responsável por programas de aceleração de sucesso, com mais de 30 corporações parceiras. Já são mais de 240 startups aceleradas, em mais de 35 ciclos de aceleração.

Inscrições: a partir de 21 de julho até 30 de agosto

Site: https://liga.ventures/autotech/

