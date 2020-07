LG reúne dicas para lavar peças especiais na máquina de lavar

A LG Electronics do Brasil e o influenciador Fernando Ricci, responsável pelo canal do YouTube “Roupa suja se lava na máquina!”, reuniram algumas dicas de peças que podem ser lavadas e secas em máquinas Lava e Seca, e muitas pessoas têm dúvidas: cortinas, bichos de pelúcia, travesseiros e tênis.

O primeiro passo antes de lavar ou secar qualquer objeto na máquina, é importante conferir as especificações que constam na etiqueta do produto para saber a temperatura ideal da água, se o tecido pode ser colocado na secadora, entre outras possíveis restrições. No momento da lavagem também é importante conhecer as tecnologias presentes na máquina, que ajudam a preservar diferentes tipos de tecidos, além de eliminar germes, bactérias e odores.

Lava e Seca da LG

Com a tecnologia da linha de Lava e Seca da LG, é possível lavar diversos itens que muitos de nós nem sabíamos. Um exemplo, é a função Steam+, que sem recorrer a produtos químicos, utiliza o vapor – água que passa por um processo de ebulição a 100º C -, para limpar e eliminar germes, bactérias e até odores, de maneira eficiente e simples. As máquinas também podem ser controladas remotamente, via wi-fi, por meio do aplicativo LG ThinQ®.

Segundo Marcel Souza, executivo de vendas de linha branca e ar-condicionado da LG Electronics do Brasil, “Quando vamos desenvolver tecnologias de produtos que estarão na casa das pessoas, nossas principais preocupações são com saúde, bem-estar, conforto e comodidade do consumidor. Por isso, toda a linha branca da LG, possui alta tecnologia, que visa além da eficiência, mas também otimizar o tempo das tarefas do dia a dia e proporcionar uma melhor qualidade de vida aos nossos clientes”

Influenciador Fernando Ricci

O especialista Fernando Ricci, testou produtos da linha de Lava e Secas da LG e preparou algumas dicas. Confira abaixo.

1. Cortina

As cortinas de tecido podem ser lavadas na máquina, mas antes de colocá-las, é necessário retirar os ilhoses, as argolas ou outros acessórios. Se ela for muito grande, será preciso realizar duas lavagens. É importante respeitar a capacidade do aparelho para não o sobrecarregar. O forro lavar deve ser lavado separadamente.

Outra dica é usar sabão líquido – que não deixa resíduo, e selecionar a função pré-lavagem, que retirará toda a poeira presente na peça. Dependendo do tecido da cortina, é possível usar os ciclos de tecido sintético, algodão ou ciclo delicado.

2. Travesseiro

O que muita gente não sabe é que os travesseiros precisam ser limpos uma vez a cada seis meses. Afinal, a oleosidade e suor do nosso rosto acabam sujando o item.

Para lavar na máquina é fácil. Depois de olhar as informações da etiqueta e verificar os procedimentos, retire as fronhas e capas e coloque dois travesseiros no tambor. A quantidade é importante. Segundo Ricci, “para equilibrar o peso da carga e ter uma lavagem mais eficaz, é indispensável que dois itens sejam lavados ao mesmo tempo. Nem mais e nem menos que essa quantidade”. Também, verifique se o forro está intacto, pois se houver algum furo ou rasgo, o enchimento pode escapar no furo e danificar a Lava e Seca.

Já na hora da secagem, o processo é diferente. Além de se certificar que o produto pode ser seco na máquina, colocar apenas um travesseiro por vez é o ideal. Se for o caso, selecione a secagem em baixa temperatura.

A dica é não usar amaciante e lavar com o sabão líquido. Para higienizar, amaciar e tirar os resíduos de sabão, vale colocar 80ml de vinagre branco de álcool. Utilize os ciclos para tecidos especiais, de acordo com a necessidade do material. Sempre lave com enxágue extra, já que em itens volumosos é comum sobrar resquícios de sabão.

3. Tênis

Após verificar a etiqueta do produto, retire os adicionais, como cadarço e palmilhas e coloque-os em um saco protetor.

Antes de colocar o calçado na Lava e Seca, limpe os resíduos mais grossos da sola, pois podem danificar a máquina. O ideal é que sejam colocados apenas dois pares por vez, o excesso pode causar atrito entre os produtos e danificá-los.

Ao programar a sua Lava e Seca VC2, escolha o ciclo delicado, lavagem em água fria e centrifugação a 800rpms – acima disso pode danificar os calçados. Para potencializar a lavagem, use uma colher de chá de sabão líquido e, no lugar do amaciante, coloque 50ml de vinagre branco de álcool. Ao final, coloque os pares para secar naturalmente e não faça a secagem na secadora, pois pode danificar o item.

4. Bichos de pelúcia

Lavar os bichos de pelúcia na máquina garante mais praticidade e eficiência. Após verificar a etiqueta, retire todos os acessórios do objeto (roupas, sapatos e outros) e coloque em um saco protetor.

Programe o ciclo delicado, lavagem com água fria e centrifugação 800rpms. No dispenser, coloque, no máximo, uma colher de sopa de sabão líquido e, ao invés do amaciante, insira 50 ml de vinagre branco de álcool. Se o item puder ser seco na secadora, selecione a secagem com baixa temperatura.

Importante: as pelúcias que acompanham bateria, pilhas e afins, não podem ser lavadas na máquina.

Canal do YouTube “Roupa suja se lava na máquina!”

Para conferir essas e outras as dicas dadas pelo Fernando Ricci, acesse o vídeo



