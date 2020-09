LG e Dr. Biossegurança firmam parceria para produzir conteúdos digitais sobre saúde

Com a pandemia do coronavírus, o modo de viver foi impactado e a relação das pessoas com a casa foi ressignificada. Além disso, os hábitos de consumo e de higiene mudaram ou foram intensificados. A preocupação com a limpeza de produtos, roupas e ambientes só aumentou e novas soluções surgem a todo momento para auxiliar a população. Neste cenário, a tecnologia se tornou uma grande aliada para ações de bem-estar, saúde e sustentabilidade.

A LG Electronics do Brasil está focada em entender cada vez melhor as necessidades atuais e apresentar inovação em recursos, conectividade e inteligência artificial em seus lançamentos, e levar informações aos consumidores com um olhar voltado para a saúde. Pensando nisso, a marca firmou uma parceria com o especialista em biossegurança, Prof. Dr. Jorge Luiz, conhecido como Dr. Biossegurança, para desenvolver uma série de conteúdos educativos no ambiente digital a fim de orientar e conscientizar sobre a importância desses cuidados no dia-a-dia.

Diretora de Marketing da LG Electronics do Brasil, Sonah Lee

De acordo com a diretora de Marketing da LG Electronics do Brasil, Sonah Lee, “além dos produtos que oferecem conectividade e interatividade para facilitar a vida do consumidor, estamos focados em criar conteúdos informativos que contribuam ainda mais para o seu bem-estar e sua saúde. A parceria com o Dr. Biossegurança é mais um exemplo desse esforço da LG.” O objetivo é ensinar ao público a implantar medidas de biossegurança em suas casas, de forma simples e que muitos não sabiam ser possível.

Dr. Biossegurança

O Dr. Biossegurança afirma que uma forma de diminuirmos os microrganismos presentes no ar é manter uma boa higiene do local (superfícies e mobílias), regular a umidade do ar, prover a circulação do ar e utilizar condicionadores de ar que tenham filtros com tecnologia capaz de eliminar esses microrganismos, além de fazer a limpeza do filtro desses aparelhos. “A ideia é unir essas informações junto à tecnologia oferecida pela LG. Por exemplo, sabemos que uma boa higiene e a limpeza do filtro do ar-condicionado são essenciais para nos prevenirmos dos microrganismos, mas se unirmos ao Ionizador Plasmaster Plus, presente no modelo Dual Inverter Voice ARTCOOL da LG, é possível eliminar até 99,9% das bactérias existentes no ar que respiramos. Ou seja, todas as soluções juntas são mais eficazes”, completa, Sonah Lee.

Os conteúdos serão divulgados semanalmente tanto no perfil do Instagram da LG (@lgdobrasil) como no do especialista (@dr.biosseguranca). Os temas serão variados, mas com foco nos produtos que as pessoas têm dentro de casa, como geladeira, micro-ondas, ar-condicionado e geladeira.

Diretora de Marketing da LG Electronics do Brasil, Sonah Lee & Prof. Dr. Jorge Luiz( Dr. Biossegurança)

