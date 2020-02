L’Étape by Tour de France divulga calendário de provas pelo mundo

A organização do L’Étape by Tour de France divulgou, nesta quinta-feira (12), o calendário de provas pelo mundo. Serão 20 etapas de ciclismo amador que possuem a chancela da maior prova da modalidade no planeta, o Tour de France.

A ideia do L’Étape é garantir a experiência do Tour para fãs e ciclistas globais. Em março, a primeira prova do ano já confirmada é o L’Étape La Paz, que será realizada no México, em 22 de março.

Brasil, Indonésia, China, Espanha, Reino Unido, Malásia, Tailândia, Austrália, Eslováquia, e Suíça também estão entre os países confirmados para 2020.

Maior prova de ciclismo amador da América Latina, o L’Étape Brasil estará pela sexta vez no País e promete engajar ainda mais atletas nesta edição. A prova será realizada em Campos do Jordão, no interior de São Paulo, entre os dias 25 e 27 de setembro. As distâncias confirmadas são as mesmas de 2019, ou seja, 107 km e 66 km.

“O L’Étape Brasil já entrou para o calendário de provas tradicionais de ciclismo no país, fazemos todo o ano o nosso melhor em organização para sempre atrair mais fãs e ciclistas. É sempre bom fazer parte desse time de eventos que só elevam o nível da modalidade amadora pelo mundo. Cada L’Étape tem sua particularidade e isso é um belo jeito de conhecer como o ciclismo é visto e praticado em cada lugar”, comentou Bruno Prada, organizador do evento no Brasil.

Em 2019 participaram do L’Étape Brasil 2.400 ciclistas amadores de todos os estados do Brasil e de outros países. A França, país sede da prova, também abre espaço aos amadores pedalarem no mesmo percurso dos profissionais.

A cada ano, desde 1993, o pelotão reúne cerca de 15.000 ciclistas de 50 nacionalidades. É considerado o maior evento de ciclismo da Europa.

“O Tour de France é a maior prova de ciclismo do mundo. A cada ano é seguido por fãs de todo o mundo, por isso, naturalmente, deu origem ao L’Étape pelo Tour de France”, disse Christian Prudhomme, diretor do Tour de France.

Em 2019, a etapa francesa foi entre Albertville e Val Thorens, a mesma do 20º estágio do Tour de France. Assista o vídeo aqui do calendário de provas. 2020

As inscrições do L’Étape Brasil 2020 seguem abertas e já ultrapassaram a marca de quase 2 mil ciclistas amadores confirmados para 27 de setembro deste ano.

O L’Étape tem o percurso principal com 107 quilômetros de distância e 2.330 metros de altimetria acumulada, o equivalente a subir um prédio residencial de 770 andares. A versão mais curta tem 66 quilômetros.

Os inscritos também recebem no kit oficial uma jersey de ciclismo com chips de cronometragem, números para bicicleta e costas, além de receberem suporte durante a corrida, como atendimento mecânico, médico e de fisioterapia.

Em 2019, a prova teve pela primeira vez a presença do alemão Didi Senft, mais conhecido como o Diabo do Tour ou Didi, the Devil. O animador que se veste de demônio nas etapas do Tour de France esteve na cidade paulista apoiando os ciclistas.

Grandes nomes do esporte, como o treinador Bernardinho Rezende, o campeão olímpico Nalbert e o piloto Ricardo Maurício da Stock Car, participaram do Tour de France. As principais assessorias esportivas do País também mandaram seus representantes.

O título de 2019 do L’Étape Brasil ficou mais uma vez com o ciclista Otávio Bulgarelli, com a marca de 3h07min02s20. O resultado foi definido praticamente no photo-finish, na disputa com Ricardo Pichetta, segundo colocado, colado na linha de chegada.

No feminino, a alemã Nadine Gill não deu chances às adversárias e completou o percurso de 107 quilômetros em 3h15min36, com mais de 15 minutos na frente segunda colocada (Taise Benato). A ciclista amadora também foi bicampeã consecutiva da prova.

Resultados

Prova 107 KM – Feminino

1º – Nadine Gil – 3h15min36

2º – Taise Benato – 3h34min28

3º – Cristiane Silva – 3h37min08

Prova 107 KM – Masculino

1º – Otavio Bulgarelli – 3h07min02s20

2º – Ricardo Pichetta – 3h07min02s24

3º – Daniel Mendes – 3h07min02s47

Prova 66 KM – Feminino

1º – Mariana Mendes

2º – Priscila Julio

3º – Marta Lima

Prova 66 KM – Masculino

1º – Rafael Oliveira

2º – Guilherme Couto

3º – Fábio Bonaldi



L’Étape Brasil 2020

Mais informações:

Site oficial – https://www.letapebrasil.com.br/

Facebook – https://www.facebook.com/letapebrasil/

Instagram – https://www.instagram.com/letapebrasil/

Youtube – https://www.youtube.com/channel/UCKq1bBlIu2szJDU-oj4McuQ

Strava – https://www.strava.com/clubs/l-etape-brasil-by-tour-de-france-1