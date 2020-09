Lenda urbana, história e religiosidade se misturam em terceiro capítulo da webnovela São José Cidade Fantástica

Tecelagem Parahyba, ritual da Carpição e a “Noiva do Banhado” compõem novos episódios, encenados ao vivo pelo Zoom

A webnovela São José Cidade Fantástica chega ao terceiro capítulo nessa sexta-feira, dia 2, com a encenação ao vivo da rota “Minha, Suas, Nossas Memórias”, pela plataforma Zoom, a partir das 21h. Experimentando uma nova estética teatral, o elenco traz para a frente das telas história e ficção de uma São José que desperta para a modernidade, com sua fase industrial, sem abrir mão das tradições oral e religiosa que marcam a fundação e os costumes de um dos bairros mais tradicionais da cidade, o de Santana. Os atores ainda compõem a atmosfera da região central, palco de curiosas lendas urbanas.

A fundação da Tecelagem Parahyba, o ritual religioso da Carpição e a “Noiva do Banhado” compõem o universo temático desse terceiro capítulo, marcado pelo início da industrialização da cidade e a criação do centro comercial de São José.

As restrições impostas às produções culturais por conta da pandemia de covid-19 impossibilitaram as apresentações teatrais nos locais públicos previstos no formato inicial do projeto. Dessa forma, cada ator cria o próprio ambiente cênico em sua casa, e conta com figurinos, adereços, iluminação e texto para envolver o espectador e conduzi-lo pelas narrativas fantásticas. A atriz Juliana Fiebig comenta sobre essa nova experiência estética. “Por estarmos em contato com uma nova forma, a iluminação e o enquadramento entram para ambientar e agregar um pouco mais na composição criativa de cada personagem, e para diferenciar os momentos e os personagens das histórias”.

O público poderá ainda conferir os capítulos “Os Ares de São José – Fase Sanatorial”, “A Fundação da Cidade – Fase Colonial” e “Minhas, Suas, Nossas Memórias” em mais dois finais de semana de outubro (confira as datas das apresentações ao vivo).

Tradição oral

A atriz Juliana Fiebig, que troca de personagem ao menos três vezes durante as histórias, cresceu em Santana, e seus avós moram no bairro há 50 anos, na mesma rua. “Durante o processo de criação, eu pude conversar com eles e ouvir quais eram as histórias daquele bairro. Resgatar esse contar é muito legal porque há um saber na cultura oral”. O avô de Juliana trabalhou na Tecelagem Parahyba.

As histórias que compõem a webnovela São José Cidade Fantástica são criações fictícias, feitas a partir de um trabalho de pesquisa histórica, contos populares e relatos de antigos de antigos moradores, com direção de Caren Ruaro.

São José Cidade Fantástica

O São José Cidade Fantástica conta com recursos do Fundo Municipal Cultural e Fundação Cultural Cassiano Ricardo. Estão previstos ainda a realização de Oficina de Contação de Histórias e Narrativas Fantásticas, com a professora Flávia D’Ávila, mestra e doutora em Artes Cênicas pela Unesp. Além de lançamento de e-book e websérie. Mais informações: www.saojosefantastica.wixsite.com/site

WEBNOVELA – SÃO JOSÉ CIDADE FANTÁSTICA – TEMPORADA AO VIVO – VIA ZOOM

02/10 – 21h – Rota Minhas, Suas, Nossas Memórias – Fase Industrial e Religiosa:

https://us02web.zoom.us/j/89697254141 .

Outubro

09/10 – 21h – Rota Os Ares de São José – Fase Sanatorial;

10/10 – 21h – Rota Aldeia, Vila e Cidade – Fase Colonial – Fundação da Cidade;

11/10 – 21h – Rota Minhas, Suas, Nossas Memórias – Fase Industrial e Religiosa;

16/10 – 21h – Rota Os Ares de São José – Fase Sanatorial;

17/10 – 21h – Rota Aldeia, Vila e Cidade – Fase Colonial – Fundação da Cidade;

18/10 – 21h – Rota Minhas, Suas, Nossas Memórias – Fase Industrial e Religiosa.

*****

Oficina online de Contação de Histórias e Narrativas Fantásticas

Dias 09, 16, 23 e 30 de outubro (sextas-feiras)

Das 15h às 17h

Coordenação: Flávia D’Ávila, professora, mestra e doutora em Artes Cênicas (Unesp).

50 vagas destinadas para interessados e comunidade em geral – a partir de 12 anos.

INSCRIÇÕES: https://forms.gle/kGwpnUhVwNqQoTeG8