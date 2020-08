Leite Fermentado Yakult é doado para hospitais da Grande São Paulo

Produto é destinado aos profissionais da saúde que atuam na linha de frente do tratamento da covid-19

Preocupada com os profissionais da saúde que atuam em hospitais neste período de pandemia da covid-19, a multinacional japonesa Yakult doou, em julho, aproximadamente 50 mil frascos de Leite Fermentado Yakult com o exclusivo probiótico Lactobacillus casei Shirota para hospitais da Grande São Paulo.

Entre os contemplados com a doação estão o Hospital Nipo-Brasileiro, localizado no Parque Novo Mundo; e o Hospital Santa Virgínia, localizado no bairro do Belém. O Leite Fermentado Yakult será destinado aos médicos e demais profissionais da saúde que atuam no combate à pandemia do novo coronavírus.

O presidente da Yakult do Brasil, Atsushi Nemoto, afirma que as doações são uma forma de a empresa se solidarizar com todos os profissionais que estão na linha de frente do atendimento da covid-19. “Em meio à pandemia causada pelo novo coronavírus, a Yakult parabeniza todos os profissionais da saúde, principalmente aqueles que estão atuando no atendimento a esses pacientes e que necessitam sair de suas residências diariamente para salvar vidas com muita garra e valentia”, acentua.

Depoimentos

“Somos muito agradecidos por todo o reconhecimento que estamos recebendo da Yakult. Temos certeza de que todos sabem de sua importância e de seus benefícios para a nossa saúde. Podemos afirmar que este gesto, com certeza, encorajou e motivou a todos nós do Hospital Nipo-Brasileiro”

Superintendência do Hospital Nipo-Brasileiro

“Neste período de pandemia do novo coronavírus, é de extrema importância pensar na saúde daqueles que, diariamente, estão cuidando dos que mais precisam. O Hospital Santa Virgínia agradece pelas doações dos frascos de Leite Fermentado Yakult. O apoio e a solidariedade nos incentivam a continuar em nossa missão de oferecer serviço de saúde com excelência e atendimento humanizado, visando a saúde e o bem-estar do paciente” – Hospital Santa Virgínia.

Yakult

O Leite Fermentado Yakult completa 85 anos em 2020 e é o carro-chefe da empresa. Desde que o médico Minoru Shirota criou o Leite Fermentado com o exclusivo Lactobacillus casei Shirota, em 1935, e fundou a Yakult, em 1955, a empresa sempre teve grande preocupação em desenvolver alimentos que beneficiem a saúde das pessoas. Por isso, mantém o Instituto Central Yakult, em Kunitachi, Tóquio, no Japão, que realiza inúmeros estudos relacionados ao intestino humano. Nos 40 países e regiões em que está presente, a Yakult possui aproximadamente 80 mil comerciantes autônomas (conhecidas como Yakult Ladies) – 35 mil no Japão e 47 mil em 12 outros países, incluindo o Brasil – que levam os produtos de porta a porta para milhões de consumidores, mesmo nos locais mais distantes. No mundo, mais de 40 milhões de pessoas consomem Leite Fermentado Yakult com Lactobacillus casei Shirota diariamente (resultado de 2018). A fábrica brasileira, localizada em Lorena, produz média de 2 milhões de frascos de Leite Fermentado Yakult por dia e é uma das mais modernas da companhia no mundo. Para outras informações acesse o site www.yakult.com.br.