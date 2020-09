Lançamentos de setembro: veja os requisitos recomendados de Crysis Remastered, Marvel’s Avengers e mais

O mês também presenteia os gamers com o aguardado jogo dos Vingadores, Marvel’s Avengers, além de outras remasterizações de clássicos, com Tony Hawk’s Pro Skater 1 and 2 e Mafia: Definitive Edition, e a terceira parte da saga de Baldur’s Gate.Confira a lista de lançamentos do mês para PC e as configurações recomendadas para rodá-los segundo Alexandre Ziebert, gerente de marketing técnico da NVIDIA na América Latina. As configurações sugeridas pela NVIDIA podem diferir das anunciadas pelos distribuidores por citar hardwares mais atuais disponíveis no mercado.