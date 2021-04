Lançamento do minidocumentário Autismo no Trampolim

Minidocumentário joseense tratará o circo como atividade complementar em crianças autistas

Amanhã (02) será lançado o minidocumentário Autismo no Trampolim, que terá como foco as atividades circenses como atividades complementares na fisioterapia com crianças portadoras do Transtorno do Espectro Autista – TEA.

De acordo com o CDC (Center of Deseases Control and Prevention), órgão ligado ao governo dos Estados Unidos, existe hoje um caso de autismo a cada 110 pessoas. Somente no Estado de São Paulo, são mais de 300 mil pessoas portadoras do transtorno.

O minidocumentário desenvolvido pela produtora de vídeos Aiquara, será lançado por meio da lei Aldir Blanc, sob concessão da Fundação Cultural Cassiano Ricardo de São José dos Campos, como forma de auxílio aos profissionais do setor cultural.

O material estará disponível gratuitamente no site youtube.com/hpbproducoes e contará com a participação de profissionais da saúde e do Grupo de Apoio ao Indivíduo – GAIA, principal instituição da causa na região

Autismo no Trampolim