Lançamento da Tiger 900 é um sucesso e versões intermediárias já estão disponíveis

Novo modelo da Triumph, lançado em junho, já teve todo o estoque inicial vendido. Agora, clientes formam fila de espera aguardando a chegada do próximo lote.

A nova Triumph Tiger 900, lançada há pouco mais de um mês no mercado brasileiro, já é um grande sucesso entre os clientes do segmento. Desde o início do isolamento social, em março, a Triumph vem adotando como uma de suas estratégias de comunicação a realização de Lives em parceria com sua Rede de Concessionárias e comandadas por Pablo Berardi, instrutor-chefe do Triumph Riding Experience (TRX). Até o lançamento da nova Tiger 900, haviam sido realizadas 38 Lives, atingindo um público total de mais de 100 mil pessoas – que acompanharam as apresentações nas páginas da montadora no Facebook, Instagram e YouTube.





Triumph Tiger 900

“Para aproveitar esse excelente momento digital, e devido à continuidade do isolamento social, decidimos apresentar a nova Tiger 900 seguindo o mesmo modelo de comunicação”, explica Renato Fabrini, General Manager da Triumph. O lançamento cumpriu duas etapas. Na primeira, nos quatro dias antes da apresentação da nova moto, foi realizada uma campanha nacional para divulgar a Live de lançamento da Tiger 900, em parceria com as Concessionárias e contando até com a participação do chef Henrique Fogaça, embaixador da Triumph no Brasil. As publicações anunciando o lançamento tiveram perto de 200 mil visualizações. A Live de lançamento da Tiger 900, segunda etapa desse planejamento, aconteceu no dia 17 de junho, e teve quase 40 mil visualizações em menos de 24 horas.



“Todas essas visualizações foram orgânicas, o que demonstra a grande capacidade de engajamento da Triumph com seu público. Como resultado direto desse trabalho, tivemos 140 motocicletas vendidas em três dias, superando as nossas expectativas”, acrescenta Fabrini. Atualmente, os clientes estão formando fila de espera para receber o próximo lote da Tiger 900, que chegará às concessionárias somente no início de agosto. Além disso, já estão chegando às lojas, nesta semana, outras versões da linha: Tiger 900 Rally (R$ 55.990,00), Tiger 900 GT (R$ 52.990,00), Tiger 900 GT Low (R$ 52.990,00) e Tiger 900 (R$ 48.990,00). As novas motos estão disponíveis nas seguintes cores: Tiger 900 GT e Tiger 900 GT Low (Pure White, Sapphire Black e Korosi Red) e Tiger 900 Rally (Pure White, Sapphire Black e Matt Khaki Green).



Enquanto isso, a Triumph lançou nos últimos dias uma campanha promocional muito agressiva para a linha Tiger 1200, disponível para pronta-entrega, para aproveitar todo o envolvimento do público brasileiro com o segmento de motocicletas Big Trails neste momento. Em poucos dias, as vendas da Tiger 1200 dobraram. Nesta campanha, os consumidores têm descontos de até R$ 9.800,00 na compra da Tiger 1200 e podem adquirir o modelo, pelo financiamento, com prestações a partir de R$ 989,00. É importante destacar que a Tiger 1200, com motor de três cilindros, tem 141 cv de potência e está com condições comerciais que competem diretamente com modelos da concorrência com menos potência. “Esta é uma oportunidade única para o apaixonado por motocicletas Big Trails comprar uma motocicleta com motor maior e mais potente, e equipada com o que existe de mais avançado em tecnologia neste segmento”, acrescenta o General Manager da Triumph.









Triumph Tiger 900-Foto:Divulgação

TRIUMPH

A Triumph Motorcycles Brazil é uma das 12 subsidiárias da empresa pelo mundo e conta com sede em São Paulo (SP) e fábrica em Manaus. A marca conta com 18 Concessionárias no Brasil nas cidades de São Paulo (SP), Campinas (SP), Ribeirão Preto (SP), São José dos Campos (SP), Porto Alegre (RS), Brasília (DF), Curitiba (PR), Belo Horizonte (MG), Rio de Janeiro (RJ), Goiânia (GO), Florianópolis (SC), João Pessoa (PB), Londrina (PR), Vitória (ES), Várzea Grande (MT), Fortaleza (CE) e Salvador (BA). A Triumph possui o portfólio mais completo do mercado entre as marcas premium, oferecendo três pilares principais de produtos: Clássica, Adventure e Roadster. Fundada em 1902, a Triumph Motorcycles é uma empresa global, atuando diretamente em 13 países, por meio de suas filiais, e indiretamente em mais 57 mercados, através de distribuidores independentes. A Triumph é a maior fabricante britânica de motos e a marca que mais cresce no segmento acima de 500 cc nos países nos quais está presente. O faturamento mundial da empresa gira em torno de R$ 2,1 bilhões e suas vendas no varejo superam as 63.400 unidades anuais, com produção acima de 67.000 motos por ano. No mundo todo, a Triumph possui mais de 700 concessionárias e perto de 2.000 funcionários.