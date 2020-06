LANÇAMENTO DA HQ NOBRE LOBO NA VERSÃO E-BOOK

Um thriller policial de tirar o fôlego

O premiado quadrinho de suspense policial, Nobre Lobo, de Gustavo Tertoleone e João Gabriel, publicado pela SESI-SP Editora, está disponível, a partir deste mês, na versão digital.

Nessa trama intensa, dois detetives da Polícia Civil de São Paulo, Luís Nobre e Milton Lobo, são incumbidos de investigar uma série de desaparecimentos de crianças.

A cada página, o leitor tem uma nova e surpreendente revelação. Além do envolvente roteiro, o suspense nessa graphic novel nacional é garantido pelas ilustrações bem como pelo projeto gráfico.

Os desdobramentos da investigação fazem Nobre e Lobo repensarem não apenas a realidade, mas também os princípios que regem suas vidas.

A parceria dos dois detetives revela, ainda, o peso do cotidiano desses corajosos profissionais e faz o leitor se questionar: o que faria se estivesse no lugar de Nobre e Lobo? Qual o limite entre crime e heroísmo, sanidade e misticismo, certo e errado?

HQ Nobre Lobo

A versão e-book de Nobre Lobo está disponível na Amazon.

PRÊMIO

Em fevereiro, a HQ Nobre Lobo, dos autores Gustavo Tertoleone João e Gabriel, foi contemplada com o Prêmio Cátedra 10 Unesco-PUC Rio – Edição 2019, na categoria Distinção.

A honraria celebra obras de excelência, com valor literário, plástico e editorial voltadas para o público infantil e juvenil.

FICHA TÉCNICA

Título: Nobre Lobo

Roteirista: Gustavo Tertoleone

Desenhista: João Gabriel

Editora: SESI-SP Editora

Formato: E-book

SOBRE OS AUTORES

Gustavo Tertoleone já assinou alguns roteiros de curtas-metragens e fez sua estreia nos quadrinhos com uma história imprevisível. João Gabriel, após a publicação independente Definhar, teve em Nobre Lobo seu primeiro projeto de fôlego.

SESI-SP EDITORA

A SESI-SP Editora tem como ação principal organizar conhecimento nas áreas de cultura, educação, esporte, nutrição e saúde, cumprindo sua missão de apoiar a Entidade em seus mais diversos campos de atuação. Com mais de mil títulos em seu catálogo, em diferentes formatos (impresso, e-book e audiobook), tornou-se referência na edição de livros educacionais, infantojuvenis, de alimentação, de HQs nacionais e europeias, e de obras de interesse geral. Acumula mais de 60 prêmios das mais renomadas instituições: são onze Jabutis, quatro HQ Mix, três Selos Cátedra 10 da Unesco, entre outros. Em 2019, as obras Se eu abrir esta porta agora…, Romeu e Julieta e Fractais tropicais foram vencedoras do Prêmio da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil (FNLIJ), que, durante os últimos anos, também concedeu a mais de 40 livros do catálogo da SESI-SP Editora o Selo Altamente Recomendável. Conheça nossas publicações: www.sesispeditora.com.br.