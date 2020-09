Laboratória promove hackathon virtual para conectar mulheres ao mercado tech

Às vésperas do Dia do Programador, que acontece no próximo dia 13, a Laboratória promove sua quarta edição do Talent Fest, hackathon em que busca conectar as graduadas no bootcamp da organização com o mercado de tecnologia.

As 50 mulheres que participarão do evento estão se formando no 4º bootcamp da Laboratória no Brasil, que começou em março. Elas foram aprovadas entre mais de 4 mil candidatas e, durante seis meses, puderam aprender não só sobre aspectos técnicos, que incluem linguagem JavaScript, como também habilidades socioemocionais.

Divididas em squads, as estudantes terão que resolver desafios propostos por cinco empresas: Banco Safra, Hub Fintech, Avanade, CI&T e Loggi. O evento acontecerá entre os dias 8 e 11 de setembro e, no último dia, haverá o Open House, momento de apresentação das soluções encontradas pelas alunas. Também serão feitas entrevistas com possibilidade de contratação.

Talent Fest

O Talent Fest será patrocinado pela segunda vez consecutiva pela Salesforce. “Igualdade é um dos valores fundamentais da Salesforce e parabenizamos a Laboratória por fomentar mais presença das mulheres no ambiente profissional”, explica Daniel Hoe, diretor de marketing da Salesforce para América Latina.

“Após os três últimos bootcamps da Laboratória, empregamos 89% das mulheres em vagas de tecnologia, percentual que nos deixa muito contentes. Apesar do cenário desafiador, estamos otimistas com o Talent Fest, pois sabemos que essas mulheres têm imenso potencial”, afirma Regina Acher, cofundadora da Laboratória no Brasil.

Data: de 8 a 11 de setembro

Inscrições para o Open House (apresentação dos trabalhos finais no dia 11 de setembro):

http://laboratoria-2994420.hs-sites.com/pt-br/openhouse2020

Laboratória

Alunas da Laboratória durante o bootcamp

SOBRE A LABORATÓRIA

A Laboratória é uma organização que impulsiona as pessoas no desenvolvimento de habilidades para trabalhar e crescer na era digital. Fazemos isso porque acreditamos que, em uma era onde a tecnologia ganha cada vez mais protagonismo, o potencial humano é o nosso melhor recurso. Por isso, promovemos a diversidade e a inclusão de talento na economia digital por meio de programas de aprendizagem focados nas habilidades essenciais para os trabalhos de hoje e futuro.