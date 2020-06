KWRent vai locar utilitários elétricos e oferecer energia para recarga

Locadora nasce com 150 veículos para locação a empresas e planeja investir em captação solar

A KWfleet, primeira locadora de veículos elétricos no Brasil, firmou um acordo com a GDSolar Mobilidade Elétrica, para criar a KWRent, que além da locação com serviço de telemetria, também vai fornecer pontos de recarga e energia de fonte limpa para o abastecimento. A locadora já tem 150 veículos a bateria, a maioria comerciais leves de carga alugados para entregas urbanas, e quando esse número ultrapassar os 400 poderá ser viabilizado o investimento em uma fazenda solar própria no Estado de São Paulo, para abastecer a frota a um custo permissivo, com a cobrança do consumo dentro do preço da locação.

KWRent

A KWRent seguirá fazendo locações apenas para empresas, com prazos a partir de 48 meses. Até o momento estão disponíveis na frota modelos comerciais leves chineses, como o furgão BYD T3, com autonomia de 300 km, o caminhão urbano (VUC) JAC 1200, que roda até 200 km antes de precisar ser recarregado, até o caminhão semipesado BYD T8, também com autonomia de 200 km. Também estão disponíveis os automóveis JAC ieV20 e ieV40, BMW i3 e Audi e-Tron.

Furgão BYD T3

A empresa vai fornecer sistemas de carregamento lento, médio e rápido, de acordo com a necessidade, que serão instalados na base do cliente e abastecidos pela rede elétrica comum. A empresa também pode desenvolver com a GD Solar um projeto próprio de geração de energia solar. E mais adiante está nos planos a instalação da fazenda solar da KWRent para fornecimento aos clientes.

Os contratos de locação abrangem os serviços de manutenção preventiva e corretiva de desgaste natural (incluindo pneus), telemetria, seguro do casco e de responsabilidade civil, adesivagem ou envelopamento do veículo, carregador e instalação do equipamento, gestão de multas, contabilidade de emissão de gases de efeito estufa (para obtenção de créditos de carbono), atendimento 24 horas em caso de quebra, acidente e falta de energia nas baterias.

O presidente da GDSolar, Ricardo Costa, destaca que a parceria meio-a-meio com a KWfleet introduz o grupo no mercado de locação de veículos elétricos e coloca a empresa em posição pioneira no fornecimento de energia limpa para essa frota. “A solução para o abastecimento e locação de veículos elétricos, únicos ou para frotas completas, com o fornecimento de energia solar, é voltada ao público que depende de um utilitário para fazer entregas, transporte urbano ou coleta de lixo. O modelo de negócio prevê um ciclo totalmente sustentável, com veículo elétrico sendo abastecido por uma energia limpa”, diz Costa.

BYD T3: furgão elétrico para locação da KWfleet entra para a frota da KWRent e poderá ser abastecido com energia solar

KWfleet

Para o CEO da KWfleet, Luiz Carlos Magalhães, a nova empresa oferece um serviço que os clientes pedem. “A partir de agora, reforçamos o nosso propósito de sustentabilidade e preservação do meio ambiente junto aos nossos clientes atuais e futuros”, afirma.

Fonte:AUTOMOTIVE BUSINESS