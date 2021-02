KLM recebe seu primeiro Embraer E2

A KLM Cityhopper, subsidiária regional da KLM Royal Dutch Airlines, recebeu hoje seu primeiro jato E195-E2 em cerimônia realizada nas instalações da Embraer no Brasil. Esta primeira entrega de um E2 à KLM, por meio da empresa de leasing ICBC Aviation Leasing, eleva para 50 o número total de jatos da Embraer operando na frota KLM Cityhopper.

O pedido total de 35 jatos, sendo 25 pedidos firmes com opção para 10 adicionais, será disponibilizado à KLM pela ICBC Aviation Leasing (10) e pela Aircastle (15). A KLM exerceu recentemente opções para mais quatro aeronaves, ampliando assim o pedido firme de 21 para 25 jatos, com as aeronaves adicionais sendo provenientes da carteira de pedidos da Aircastle.

KLM Cityhopper

A KLM é líder global em sustentabilidade entre companhias áreas, tomando medidas para tornar as operações ainda mais sustentáveis. A renovação da frota é uma estratégia para reduzir a pegada ambiental da KLM. O E195-E2, aeronave de nova geração da Embraer, é projetado especificamente para reduzir emissões e poluição sonora. As credenciais ambientais do E2 impressionam: oferece uma redução de 31% nas emissões de carbono por assento em relação aos jatos E190 de primeira geração da KLM Cityhopper.

KLM

A poluição sonora também é reduzida drasticamente: a pegada de ruído é 60% menor – uma medida considerada essencial para o Aeroporto Schipol de Amsterdã, que possui estritas regras de redução de ruído. O baixo nível de ruído externo do E2 já está bem abaixo dos futuros limites planejados pela Organização da Aviação Civil Internacional (OACI). As emissões de carbono são quase 10% mais baixas por viagem e 31% menores por assento. Em um ano normal, cada E195-E2 irá emitir 1.500 toneladas a menos de poluentes de carbono.

Warner Rootliep, diretor da KLM Cityhopper

“O novo E2 realmente fará a diferença,” disse Warner Rootliep, diretor da KLM Cityhopper. “A adição do E195-E2 à nossa frota é parte vital do nosso plano de reduzir a pegada de carbono em pelo menos 50% por pessoa/km até 2030. O E195-E2 não é apenas uma aeronave economicamente atraente, mas também se encaixa perfeitamente em nossa iniciativa de sustentabilidade ‘Fly Responsibly’. Estamos agora, mais do que nunca, comprometidos em reduzir o impacto de nossa pegada ambiental e ecológica. A renovação da frota é atualmente o maior contribuinte para a redução de CO2.”

Arjan Meijer, presidente e CEO da Embraer Aviação Comercial

“Esta incrível aeronave revestida no famoso azul da KLM oferece um novo nível de sustentabilidade por seus níveis de emissões e ruídos incrivelmente baixos,” disse Arjan Meijer, presidente e CEO da Embraer Aviação Comercial. “É a aeronave de corredor único mais sustentável e silenciosa do mercado, atualmente. A KLM lidera o setor de aviação civil em inovação sustentável com ousadas iniciativas climáticas. A decisão da companhia pelo E2 da Embraer é um endosso poderoso do papel do E2 em atingir essas metas ambientais.”

E195-E2

O E195-E2 é o 50º E-Jet a se juntar à frota da KLM Cityhopper de 17 jatos E175 de primeira geração e 32 E190. O novo E195-E2 possui 132 assentos, sendo 20 na classe executiva, oito na economy comfort e 104 na econômica.

Embraer

Empresa aeroespacial global com sede no Brasil, a Embraer atua nos segmentos de Aviação Comercial, Aviação Executiva, Defesa & Segurança e Aviação Agrícola. A Companhia projeta, desenvolve, fabrica e comercializa aeronaves e sistemas, além de fornecer Serviços & Suporte a clientes no pós-venda.

Desde sua fundação, em 1969, a Embraer já entregou mais de 8 mil aeronaves. Em média, a cada 10 segundos uma aeronave fabricada pela Embraer decola de algum lugar do mundo, transportando anualmente mais de 145 milhões de passageiros.

A Embraer é líder na fabricação de jatos comerciais de até 150 assentos e a principal exportadora de bens de alto valor agregado do Brasil. A empresa mantém unidades industriais, escritórios, centros de serviço e de distribuição de peças, entre outras atividades, nas Américas, África, Ásia e Europa.