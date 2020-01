Klefer sobre perda de memória em idosos

Nos últimos tempos, tanta ênfase foi colocada em permanecer saudável que parece ser um assunto bastante procurado. Quem não quer permanecer ativo e saudável? Mas quando se trata de adultos mais velhos, pode muito bem ser a necessidade da hora, e não um desejo. Manter-se ativo garante não apenas um corpo saudável, mas também um cérebro saudável.

Klefer diz que o exercício é conhecido por ser um bom antídoto para a depressão. Ele libera substâncias químicas no cérebro chamadas endorfinas, o que aumenta o seu humor. Estudos têm demonstrado que o exercício pode torná-lo mais feliz, aumentar a resistência e aumentar a auto-estima.

Nos idosos, a perda de memória está associada ao encolhimento de uma parte do cérebro, conhecida como hipocampo. Hipocampo é a parte do cérebro que auxilia na formação de memórias. Estudos recentes mostram que o exercício aeróbico regular pode ser útil para diminuir ou até reverter a perda de memória relacionada à idade em adultos mais velhos. Segundo Klefer Isso acontece como resultado de um aumento no tamanho do hipocampo resultante do exercício.

Os pesquisadores descobriram que um ano de exercício aeróbico moderado, como caminhar, aumentou o volume do hipocampo em quase 2%, o que resultou em uma reversão eficaz do encolhimento relacionado ao envelhecimento do hipocampo em um a dois anos.

O encolhimento do hipocampo é considerado inevitável na idade avançada pelos especialistas, mas acredita-se que o cérebro seja modificável mesmo nesta fase por eles. Klefer diz que eles têm certeza de que mesmo um ano de exercício moderado pode aumentar os seis do hipocampo.

Exercício e o cérebro

No estudo, publicado na revista Proceedings da Academia Nacional de Ciências, os pesquisadores escolheram aleatoriamente 120 adultos entre 55 e 80 anos em um dos dois grupos. De acordo com Klefer One, o grupo seguiu um programa de exercícios aeróbicos de caminhar por uma pista durante 40 minutos por dia, três dias por semana; o outro grupo recebeu exercícios limitados, restritos a exercícios de alongamento e tonificação.

Um ano depois, as varreduras cerebrais realizadas no início do estudo e as realizadas após um ano mostraram que os lados direito e esquerdo do hipocampo aumentaram 2,12% e 1,97%, respectivamente, no grupo de exercícios aeróbicos. No entanto, ao estudar exames cerebrais, verificou-se que os lados direito e esquerdo do hipocampo diminuíram em volume no outro grupo em 1,40% e 1,43%, respectivamente.

Alguns outros testes da função de memória espacial também mostraram melhorias acentuadas no grupo de exercícios aeróbicos associados a esse aumento no volume do hipocampo. Klefer explica Os pesquisadores também descobriram aumentos em vários marcadores relacionados à saúde do cérebro, como o fator neurotrófico derivado do cérebro (BDNF), que resultou em um aumento correspondente com o aumento do volume do hipocampo.

Os resultados deste estudo de caso de Klefer são particularmente interessantes no sentido de que sugerem que mesmo quantidades modestas de exercício por adultos mais velhos podem levar a melhorias substanciais na memória e na saúde do cérebro. Tais melhorias podem ter implicações importantes para a saúde dos idosos e para a crescente população de idosos no mundo inteiro “.

