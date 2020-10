KISS novas datas para os shows no Brasil – outubro 2021

A Mercury Concerts, responsável pela turnê da banda KISS, End Of The Road World Tour, no Brasil, juntamente com a banda e seus representantes, vêm a público informar que, não será possível realizar a turnê em novembro deste ano, tal como esperado, haja vista que a pandemia do coronavírus persiste e, as autoridades públicas, acertadamente, mantêm restrições a aglomerações neste momento, em vários Estados/Municípios.

Assim, necessário se fez um novo adiamento dos shows, que ocorrerão no mês de Outubro de 2021.

Quanto às datas e locais dos eventos reagendados, seguem as informações já confirmadas.

– em São Paulo/SP, dia 16/10/2021, no Allianz Parque;

– em Ribeirão Preto/SP, dia 17/10/2021, na Arena Eurobike;

– em Curitiba/PR, dia 19/10/2021, na Pedreira Paulo Leminski; e

– em Porto Alegre/RS, dia 21/10/2021, Arena do Grêmio

End Of The Road World Tour

Destacamos que todos os ingressos adquiridos serão válidos para as respectivas novas datas, não havendo necessidade de troca/substituição de nenhum ticket.

Os shows em Brasília e Uberlândia não serão reagendados.

Os consumidores que adquiriram ingressos para os shows de Brasília e Uberlândia deverão entrar em contato com as produtoras e ticketeiras abaixo, para maiores informações.

Opus Entretenimento

Brasília, produtora Opus Entretenimento, ticketeira Uhuu (www.uhuu.com.br)

BConcerts

Uberlândia, produtora BConcerts, ticketeira Ingresso Rápido (www.ingressorapido.com.br)

KISS

São Paulo

Data: 16 de outubro de 2021, Sábado

Local: Allianz Parque

Endereço: Avenida Francisco Matarazzo, 1705 – Água Branca – São Paulo

Abertura dos portões: 16h

Horário Show Kiss: 21h

Classificação etária: 14 (quatorze) anos desacompanhados. Menores de 14 (quatorze) anos poderão comparecer ao evento desde que acompanhados dos pais e/ou responsáveis legais. Informação sujeita à alteração, conforme decisão judicial.

Valores:

Setor Inteira Meia

Pista Premium R$720,00 R$360,00

Pista R$380,00 R$190,00

Cadeira Nível 1 R$480,00 R$240,00

Cadeira Nível 2 R$300,00 R$150,00

PARCELAMENTO EM ATÉ 4X SEM JUROS

Vendas: Na Internet https://www.ingressorapido.com.br/kiss

Na Bilheteria

Bilheteria Allianz Parque – Portão A – Rua Palestra Itália, 200 – Água Branca, SP

Horário de Funcionamento: das 10h às 18h (dias de jogos do Palmeiras e shows no estádio, a bilheteria não funcionará).

Meia Entrada:

Confira a política de meia entrada em: https://site.ingressorapido.com.br/meiaentrada

É obrigatória a apresentação do documento previsto em lei que comprove a condição de beneficiário no ato da compra e entrada do evento (para compras em canais físicos) e na entrada do evento (para compras via internet).

Pontos de venda: https://www.ingressorapido.com.br/sales-point (site para desktop)

Ribeirão Preto

Data: 18 de outubro de 2021, Domingo

Local: ARENA EUROBIKE – Rua Edgar Rodrigues,373 – Ribeirão Preto – SP

Abertura dos Portões: 16h

Horário do show: 21h

Classificação etária: 14 anos: Permitida a entrada acompanhados dos pais ou responsáveis legais. De 16 anos em diante: Permitida a entrada desacompanhados.

INGRESSOS

SETORES MEIA ENTRADA INTEIRA PISTA PREMIUM R$ 700,00 R$ 350,00 ARQUIBANCADA R$ 300,00 R$ 150,00 PISTA R$400,00 R$.200,00 CAMAROTE OPEN BAR —- R$800,00

– Meia-entrada: obrigatória a apresentação do documento previsto em lei que comprove a condição de beneficiário: no ato da compra e entrada do evento (para compras na bilheteria oficial e pontos de venda físicos) / na entrada do evento (para compras via internet).

BILHETERIA OFICIAL – SEM TAXA DE CONVENIÊNCIA

ARENA EUROBIKE – Rua Edgar Rodrigues ,373- Ribeirão Preto

De segunda a sexta, das 10h às 18h.

LOCAIS DE VENDA – COM TAXA DE CONVENIÊNCIA

Pela Internet: www.uhuu.com.br (taxas de conveniência e de entrega)

FORMAS DE PAGAMENTO VÁLIDAS

Internet:

– Cartões de crédito Mastercard, American Express, Elo Crédito, Visa, Diners Club.

Bilheteria e Pontos de Venda:

– Dinheiro;

– Cartões de Credito Mastercard, American Express, Elo Crédito, Visa, Diners Club e Hipercard;

– Cartões de débito Visa Electron, Mastercard débito, Elo Débito e Hipercard.

Curitiba

Data do Show: 19 de outubro de 2021, Terça-feira

Abertura dos portões: 15h

Horário do Show: 20h

Local: Pedreira Paulo Leminski (Parque das Pedreiras – R. João Gava, 970 – Abranches, Curitiba)

CLASSIFICAÇÃO

0 a 15 anos – entra acompanhado dos pais

15 a 18 anos – entra acompanhado de um responsável maior de 18 anos

Acima de 18 anos – entra sozinho

INGRESSOS:

*Ingresso Solidário (50% de desconto): válido para todos os setores e disponível para todo o público. Para validação do desconto, é necessário a entrega de 1kg de alimento não perecível na entrada do evento.

CAMAROTE: 3º Lote – Meia-entrada: R$ 370,00 l Ingresso Solidário: R$370,00

PISTA: 3º Lote – Meia-entrada: R$ 240,00 l Ingresso Solidário: R$240,00

4º Lote – Meia-entrada: R$ 270,00 l Ingresso Solidário: R$270,00

5º Lote – Meia-entrada: R$ 300,00 l Ingresso Solidário: R$300,00

PISTA PREMIUM: 2º Lote – Meia-entrada: R$ 480,00 l Ingresso Solidário: R$480,00

3º Lote – Meia-entrada: R$ 520,00 l Ingresso Solidário: R$520,00

4º Lote – Meia-entrada: R$ 560,00 l Ingresso Solidário: R$560,00

Valores inteiros: Mezanino: 1º lote R$580,00 2º lote R$660,00. Pista: 1º lote R$360,00 2º lote R$420,00 3º lote R$480,00 4º lote R$540,00 5º lote R$600,00. Pista Premium: 1º lote R$880,00 2º lote R$960,00 3º lote R$1.040,00 4º lote R$1.120,00

– Ingresso Solidário: 50% de desconto. Válido para todos os setores e disponível para todo o público. Para validação do desconto, é necessário a entrega de 1kg de alimento não perecível na entrada do evento.

– Sócios OAB: 50% de desconto.

– Cartão Live Curitiba: 50% de desconto.

– Sócios Coritiba: 50% de desconto.

– Clube Gazeta do Povo: 50% de desconto.

– Desconto para Clientes Clube OPUS. Válido para todos os setores. 60% de desconto.

**A lei da meia-entrada mudou: agora o benefício é destinado a 40% dos ingressos disponíveis para venda por apresentação. Veja abaixo quem têm direito a meia-entrada e os tipos de comprovações oficiais em Curitiba :

– 50% de desconto para idosos (com idade igual ou superior a 60 anos), mediante apresentação de documento de identidade oficial com foto;

– 50% de desconto para estudantes, mediante apresentação da Carteira de Identificação Estudantil (CIE) nacionalmente padronizada, em modelo único, emitida pela ANPG, UNE, UBES ou entidades filiadas;

– 50% de desconto para professores, mediante apresentação da Carteira de Identificação;

– 50% de desconto para pessoas com deficiência e acompanhantes quando necessário, mediante apresentação do cartão de Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social da Pessoa com Deficiência ou de documento emitido pelo Instituto Nacional do Seguro Social;

– 50% de desconto para jovens pertencentes a famílias de baixa renda, com idades de 15 a 29 anos, mediante apresentação da Carteira de Identidade Jovem emitida pela Secretaria Nacional de Juventude a partir de 31 de março de 2016, acompanhada de documento de identidade.

CANAL DE VENDA OFICIAL:

Site: www.uhuu.com

Atendimento: falecom@uhuu.com

Parcelamento:

3x sem juros até a data do evento. De 4x até 10x com juros até a data do evento.

Porto Alegre

Data do Show: 21 de outubro de 2021, Quinta-feira

Abertura dos portões: 16h

Horário do Show: 21h

Local: Anfiteatro Arena do Grêmio (Av. Padre Leopoldo Brentano, 110 – Humaitá, Porto Alegre)

CLASSIFICAÇÃO

0 a 15 anos – entra acompanhado dos pais ou responsável

Acima de 16 anos – entra sozinho

INGRESSOS:

*Ingresso Solidário (40% de desconto): válido para todos os setores e disponível para todo o público. Para validação do desconto, é necessário a entrega de 1kg de alimento não perecível na entrada do evento.

CADEIRA SUPERIOR: 3º Lote – Meia-entrada: R$ 220,00 l Ingresso Solidário: R$264,00

CADEIRA GOLD: 2º Lote – Meia-entrada: R$ 265,00 l Ingresso Solidário: R$318,00

CADEIRA GRAMADO: 2º Lote – Meia-entrada: R$ 350,00 l Ingresso Solidário: R$420,00

3º Lote – Meia-entrada: R$ 390,00 l Ingresso Solidário: R$468,00

PISTA PREMIUM: 3º Lote – Meia-entrada: R$ 440,00 l Ingresso Solidário: R$528,00

4º Lote – Meia-entrada: R$ 480,00 l Ingresso Solidário: R$576,00

Valores inteiros: Cadeira Superior: 1º lote R$340,00 2º lote R$390,00 3º lote R$440,00. Cadeira Gold: 1º lote R$480,00 2º lote R$530,00. Cadeira Gramado: 1º lote R$620,00 2º lote R$700,00 3º lote R$780,00. Pista Premium: 1º lote R$720,00 2º lote R$800,00 3º lote R$880,00 4º lote R$960,00

– Clientes Porto Seguro: 50% de desconto. Válido para titular e um acompanhante. Vendas na na internet via código de validação;

– Clube do Assinante ZH: 40% de desconto. Válido para sócios do Clube do Assinante RBS para os demais ingressos;

– Ingresso Solidário: 40% de desconto. Válido para todos os setores e disponível para todo o público. Para validação do desconto, é necessário a entrega de 1kg de alimento não perecível na entrada do evento.

– Cartões Zaffari e Bourbon Card: 40% de desconto. Válido para titular e um acompanhante;

– Desconto para Clientes Clube OPUS. Válido para todos os setores. 60% de desconto.

*Descontos não cumulativos a demais promoções e/ ou descontos;

** Ponto de venda sujeito à taxa de conveniência;

*** A lei da meia-entrada mudou: agora o benefício é destinado a 40% dos ingressos disponíveis para venda por apresentação. Veja abaixo quem têm direito a meia-entrada e os tipos de comprovações oficiais no Rio Grande do Sul :

– IDOSOS (com idade igual ou superior a 60 anos) mediante apresentação de documento de identidade oficial com foto.

– ESTUDANTES mediante apresentação da Carteira de Identificação Estudantil (CIE) nacionalmente padronizada, em modelo único, emitida pela ANPG, UNE, UBES, entidades estaduais e municipais, Diretórios Centrais dos Estudantes, Centros e Diretórios Acadêmicos. Mais informações: www.documentodoestudante.com.br

– PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E ACOMPANHANTES mediante apresentação do cartão de Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social da Pessoa com Deficiência ou de documento emitido pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), que ateste a aposentadoria de acordo com os critérios estabelecidos na Lei Complementar nº 142, de 8 de maio de 2013. No momento de apresentação, esses documentos deverão estar acompanhados de documento de identidade oficial com foto.

– JOVENS PERTENCENTES A FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA (com idades entre 15 e 29 anos) mediante apresentação da Carteira de Identidade Jovem que será emitida pela Secretaria Nacional de Juventude a partir de 31 de março de 2016, acompanhada de documento de identidade oficial com foto.

– JOVENS COM ATÉ 15 ANOS mediante apresentação de documento de identidade oficial com foto.

– APOSENTADOS E/OU PENSIONISTAS DO INSS (que recebem até três salários mínimos) mediante apresentação de documento fornecido pela Federação dos Aposentados e Pensionistas do RS ou outras Associações de Classe devidamente registradas ou filiadas. Válido somente para espetáculos no Teatro do Bourbon Country e Auditório Araújo Vianna.

– DOADORES REGULARES DE SANGUE mediante apresentação de documento oficial válido, expedido pelos hemocentros e bancos de sangue. São considerados doadores regulares a mulher que se submete à coleta pelo menos duas vezes ao ano, e o homem que se submete à coleta três vezes ao ano.

*****Caso os documentos necessários não sejam apresentados ou não comprovem a condição do beneficiário no momento da compra e retirada dos ingressos ou acesso ao teatro, será exigido o pagamento do complemento do valor do ingresso.

CANAL DE VENDA OFICIAL:

Site: www.uhuu.com

Atendimento: falecom@uhuu.com

Parcelamento:

3x sem juros até a data do evento. De 4x até 10x com juros até a data do evento.

Mais informações

