Kartismo: Hélio Bianchi é o quinto vencedor na F-4 Akasp 2020

Alberto Otazú liderou e chegou em terceiro, atrás de Carlos Santana

Em um traçado de alta velocidade, o piloto Hélio Bianchi (Bianchi Automóveis) se tornou o quinto piloto diferente em nove provas disputadas em 2020 a vencer na temporada de F-4 da Associação de Kart Amador de São Paulo (Akasp). Na última quarta-feira (22/7) ele largou em quinto no Kartódromo Granja Viana, em Cotia (SP), para assumir a liderança pouco depois da metade da etapa quinta do terceiro turno, estabelecer a volta mais rápida e vencer com 6s581 de vantagem sobre Carlos Santana (AFS) e 6s698 à frente de Alberto Otazú (Cardoso Funilaria e Pintura/Bianchi Automóveis/AVSP/No Fire Services/Rolley Ball/Speed Truck/Pailler Racing).

Hélio Bianchi (Bianchi Automóveis)

“Estou muito feliz por ter vencido esta corrida, eu estava mesmo precisando voltar a vencer. A partir desta prova houve novo sorteio de motores, o que mudou um pouco a correlação de forças” comentou Hélio Bianchi. “Outro ponto importante foi que andamos em um traçado pouco utilizado, e pode ser que eu tenha me adaptado mais rapidamente e permitiu me distanciar do grupo e garantir a vitória”, destacou o campeão do primeiro turno ao lado de seu parceiro Alberto Otazú. “O legal é que somos a única dupla que venceu com os dois pilotos este ano. Vamos nos recuperar e brigar pelo título como no ano passado”, recordou o mais jovem piloto do grid, que ao lado de Bianchi foram vice-campeões da temporada 2019.

Campeão do segundo turno e sustentando a liderança do terceiro, Bruno Biondo (Arbi) largou da pole position e ficou na ponta até a 10ª volta, quando foi ultrapassado por Alberto Otazú, que largou do oitavo posto e vinha num início decorrida muito rápido, trazendo Hélio Bianchi em seu vácuo, e que marcou a passagem mais rápida (46s349) no 13º giro. Na 19ª volta Bianchi passou a ser o terceiro líder e se sustentou na frente até a bandeirada final com uma pilotagem muito consistente. Na última volta, Carlos Santana se aproveitou da disputa entre Otazú e Emerson Rildo para assumir a vice-liderança, com Biondo subindo para quarto, logo atrás de Alberto Otazú. Rildo ficou em quinto.

O certame de F-4 da Akasp é disputado com karts Mega dos próprios pilotos, mas com acertos de chassi fixos, equipados com motor Honda GX 390, de 18 hp, equalizados e sorteados pela MFS Racing. A novidade desta temporada é a utilização dos pneus Lecont.

A sexta etapa da F-4 da Associação de Kart Amador de São Paulo será realizada no dia 29 de julho, novamente no Kartódromo Granja Viana.

F-4 Akasp 2020

Confira o resultado da quinta etapa do terceiro turno da F-4 Akasp: 1) Hélio Bianchi, 31 voltas em 25min37s347; 2) Carlos Santana, a 6s581; 3) Alberto Otazú, a 6s698; 4) Bruno Biondo, a 7s043; 5) Emerson Rildo, a 7s102; 6) Eder Ayres, a 13s625; 7) Otávio Lotfi, a 18s930; 8) Alexandre Albino, a 19s810; 9) Heraldo Brasil, a 30s068; 10) Sérgio Gonçalves, a 1 volta.

Classificação do terceiro turno da F-4 Akasp depois de cinco etapas (com descarte): 1) Emílio Di Bisceglie/Bruno Biondo, 100 pontos; 2) Carlos Santana, 96; 3) Otávio Lotfi, 88; 4) Alberto Otazú/Hélio Bianchi, 76; 5) Rogério Cebola/Alberto Otazú, 74; 6) Sérgio Luis Gonçalves /Dilson Sucupira, 71; 7) Alexandre Albino, 71; 8) Emerson Rildo, 71; 9) Arnaldo Biondo/Bruno Biondo/Emílio Di Bisceglie, 65; 10) Luiz Reche/André Relvas, 53.

Classificação Extra-oficial da F-4 da Akasp depois de nove etapas (Referência): 1) Emílio Di Bisceglie/Bruno Biondo, 257 pontos; 2) Alberto Otazú/Hélio Bianchi, 246; 3) Otávio Lotfi, 215; 4) Alberto Otazú/Rogério Cebola, 193; 5) Carlos Santana, 185; 6) Bruno Biondo/Arnaldo Biondo/Emílio Di Bisceglie, 174; 7) Alexandre Albino, 172; 8) Sérgio Luiz/Dilson Sucupira, 171; 10) Heraldo Brasil/Saint Clair, 156; 10) Luiz Reche/André Relvas, 154.

Alberto Cesar Otazú tem o apoio de Autódromo Virtual de São Paulo (AVSP), Bianchi Automóveis, Cardoso Funilaria e Pintura, No Fire Services, Rolley Ball, Speed Truck, Pailler Racing. O jovem apoia as ações da Associação Cruz Verde, Direção para a Vida e Rotary Club Ponte Estaiada.

O vencedor Hélio Bianchi, ladeado por Alberto Otazú (E) e Carlos Santana (D) -Foto:Divulgação

