JW Marriott tem feijoada carnavalesca exclusiva com vista para o mar

Abrindo o Carnaval 2020 com muita alegria, samba no pé e vista para o mar, o JW Marriott promove sua tradicional feijoada no dia 22 de fevereiro (sábado), a partir das 13h. O Hotel, localizado na Praia de Copacabana, oferece estrutura completa para quem quer curtir a festa com conforto e sofisticação saboreando o tempero especial da chef Maria Victoria de Oliveira ao som de Nando do Cavaco.

Para deleite dos foliões, o menu inclui buffet completo de feijoada e diversos acompanhamentos. O serviço do JW Marriott oferece ainda pratos quentes especiais como o camarão na moranga e a moqueca vegana. E como não poderia faltar na festa, sobremesas irresistíveis como brigadeiro, quindim, manjar de coco, torta de limão e pudim de leite.

JW Marriott

Além de todas essas delícias, o convite inclui cerveja, caipirinha e bebidas não alcoólicas a R$ 220 por pessoa. Moradores de Copacabana têm desconto especial de 10%. Já para os sócios do Mirante o abatimento é de 20%. Mais informações e compras antecipadas: eventos.jwrio@marriott.com ou (21) 2545-6541.

Samba no pé

Nando do Cavaco. Imagem de divulgação.

Para botar os amantes do bom samba no pé para dançar a tarde toda, quem comanda a animação na feijoada carnavalesca do JW Marriott é Nando do Cavaco. O músico é conhecido no Rio de Janeiro por tocar nas festas mais tradicionais e badaladas da região da Lapa, reduto boêmio da cidade.

Em sua trajetória de mais de 30 anos de estrada, acompanhou grandes nomes do samba como Beth Carvalho, Jorge Aragão e Monarco. Seu repertório amplo e eclético vai desde chorinhos, sambas de enredo e marchinhas até forró e axé.

Na feijoada Carnavalesca do JW Marriott, Nando do Cavaco vai homenagear grandes nomes do samba como Roberto Ribeiro, João Nogueira, Clara Nunes, Alcione, Martinho da Vila, Jorge Aragão, Arlindo Cruz e Zeca Pagodinho.

JW Marriott, em Copacabana (RJ). Imagem de Divulgação

Feijoada carnavalesca do JW Marriott

Data: 22/02

Horário: 13h às 18h

Endereço: JW Marriott – Av. Atlântica, 2600 – Copacabana, Rio de Janeiro – RJ, 22041-001

Local: 1° andar – palco principal central

Valores:

• R$ 220 + 10% por pessoa

• 10% de desconto para residentes de Copacabana

• 20% de desconto para sócios do Mirante

Informações e reservas: (21) 2545-6541 ou eventos.jwrio@marriott.com

Cardápio

Feijoada de Carnaval (volante)

Coxinha de frango

Banana à milanesa

Mandioca frita

Pastel de queijo

Pastel de carne

Empadinha de palmito

Caldinho de feijão

Bufê

Pães | francês | ciabata

Mix de folhas

Cenoura| beterraba| pepino| tomates cereja| presunto cru| azeitonas| muçarela de búfala| croutons| passas| milho| queijo ralado| batata palha

Vinagrete mel e mostarda| Molho Pesto| Molho Caesar

Molho à campanha

Molho de pimenta

Laranja em rodelas

Carnes (todas separadas)

Feijão preto

Carne seca

Costelinha

Linguiça calabresa defumada

Linguiça fina

Linguiça bovina

Lombo

Paio

Rabo,pé e orelha

Arroz branco

Couve à mineira

Farofa brasileira

Torresmo

Galeto assado

Moqueca Vegana

Camarão na Moranga

Sobremesas

Frutas da estação

Manjar de coco | calda de ameixa

Pudim de leite

Torta de limão

Quindim

Brigadeiros variados

Abacaxi flambado em cachaça com sorvete

Bebidas

Cerveja

Caipirinha

Soft Drinks