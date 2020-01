Jungle Gin leva medalha de ourono World’s Gin Awards 2020

O gin brasileiro Jungle Gin acaba de ser premiado no World Gin Awards 2020, concurso mundial que elege os melhores produtos da categoria em diversos estilos. O anúncio foi feito pela instituição que realiza o o concurso, há alguns dias, em Londres (Inglaterra).

World’s Gin Awards 2020

18 categorias fizeram parte do concurso, entre elas rótulo, design, entre outras. Os vencedores foram divididos entre países. O gin brasileiro de alma mineira – que já coleciona quatro outras premiações em outras competições internacionais – ficou com a medalha de ouro na categoria Gin Contemporâneo do Brasil. “Me sinto orgulhoso em ver a Jungle Gin crescer. Em 2016, quando tomei a decisão de criar a marca, muitos falaram que era impossível, mas este prêmio e a aceitação dos clientes reforça que estamos no caminho certo”, declara Augusto Simões Lopes, fundador de Jungle Gin.

Além do prêmio, Jungle também conta com mais uma grande novidade: O gin tônica pronto em lata. O produto tem 269 ml de tônica artesanal e o gin de alma mineira. Ele chega por R$ 15. Além do gin tônica, a destilaria de Jungle, juntamente com a marca Bitter&Co., traz também o Negroni em lata, com a receita original de Campari, que une Gin e Vermute. Com o mesmo volume, o tradicional coquetel italiano chega a R$ 39.

Além destes produtos, o Grupo Jungle pretende apresentar ainda este ano outras versões de coquetéis prontos para beber (RTDs) como Dry Martini e Rabo de Galo (disponíveis muito em breve) e também em formatos de lata. Os produtos podem ser adquiridos na loja virtual

JUNGLE GIN é um destilado de alma mineira, produzido na Serra da Mantiqueira, em Minas Gerais e presente nos mais renomados bares de São Paulo, assim como em redes de supermercados como Carrefour, St Marché, Mambo, entre outros. A receita leve e agradável do destilado foi concebida com sete botânicos e especiarias diferentes que harmonizam perfeitamente os mais tradicionais coquetéis como Negroni, Dry Martini e Gin & Tonic. O Grupo Jungle possui também um gin tônica pronto para beber na lata e, em parceria com a Bitter & Co., uma série de coquetéis prontos para consumo, como Negroni,. Dry Martini, Rabo de Galo, entre outros.

