Julho com Ares de Ano Novo para a Bolsa de Valores e para a Economia

Julho sinaliza um cenário positivo para a Bolsa de Valores e isto pode representar também melhoras para a economia real, para muitos o ano de 2020 começa agora.

Gustavo Neves, economista e assessor de investimentos da Plátano Investimentos – XP investimentos de São José dos Campos, explica o porquê dos sinais de recuperação.

Algumas empresas conseguiriam se manter no cenário super adverso da pandemia, como as de saúde (farmacêuticas e de insumos), as alimentícias, as de agropecuária, a construção civil e as de tecnologia. A partir de agora, com a flexibilização da economia, empresas periféricas a estes setores retomam de forma gradual as atividades.

“Primeiramente, pelo lado das indústrias, temos que o início de julho tem mostrado a resiliência das empresas frente as complicações impostas pelo isolamento social. Neste momento surgiram diversos tipos de inovações tecnológicas que ajudaram a aliviar os problemas das empresas, que foram consequentes dessa pandemia”, falou o economista da Plátano.

Por conta desta sobrevivência a um mercado de consumo semi fechado, as empresas que seguiram em atividade e que ainda conseguiram um equilíbrio entre a crise da pandemia, a manutenção de empregos e conseguir faturar, foram bem vista por investidores e consequentemente viram suas ações subirem na Bolsa Brasileira.

O índice Ibovespa ultrapassa o patamar dos cem mil pontos, mesmo com a menor alocação de capital estrangeiro da história do Brasil.

Isso para muitos analistas é um ótimo sinal, dado que os estrangeiros sempre foram os maiores responsáveis pelo desempenho do mercado financeiro, e hoje quem está dando as cartas são os investidores pessoas físicas, que superaram hoje até os institucionais (Fundos de Investimentos e Bancos). A B3 registrou um aumento de 440 mil CPFs cadastrados em corretoras, a própria Plátano Investimentos – XP Investimentos teve um crescimento de 40% no atendimento as pessoas que ingressaram na bolsa. Em 2020 o número de pessoas entrantes na bolsa dobrou em relação ao ano anterior, chegando à 2,48 milhões de pessoas.

Bolsa de Valores

No último dia 16 de julho, a Bolsa registrou 13,72% do total de volume negociado por pessoas físicas, número esse que não passava dos 3,5%, segundo dados da B3.

Por outro lado, dentro de uma organização interna política tributária, se o país fizer a lição de casa – que necessita ser feita – deverá atrair de volta os investidores estrangeiros.

“ Analistas afirmam que países emergentes como o Brasil são alvos de investidores estrangeiros, e dito isso, em um momento futuro o estrangeiro voltará, porém com um aporte de capital muito maior que poderá levar a bolsa rapidamente a patamares superiores aos 150 mil pontos. Esta começa a ser a expectativa, avaliou Gustavo Neves.

Se a pandemia gerou crise, ela fez as pessoas ficarem atentas ao lidar com o próprio capital e saber mais sobre investimentos. A procura por termos ligados a educação financeira nos mecanismos de pesquisa na internet cresceu exponencialmente.

E como aproveitar este momento de retomada gradual da economia e de oportunidades que o mercado acionário oferece neste momento?

O economista e assessor de investimentos da Plátano Investimentos sugere algumas dicas:

Pesquise nas fontes primárias: desconfie de fórmulas mirabolantes de investimentos que prometem um retorno fácil e rápido.

Seja criterioso na escolha dos seus ativos de investimento, e procure a ajuda de um profissional credenciados pelos órgãos

fiscalizadores do setor. Desconfie de ativos que prometem retorno alto e que se dizem “livres de risco”.

Na montagem da carteira de investimentos, selecione ativos que são adequados ao seu perfil de risco, e que acompanhem retornos esperados dentro da realidade, e que fiquem de acordo com suas expectativas e conhecimentos.

Faça um planejamento de longo prazo. Crises são passíveis de acontecer. Tenha sempre uma reserva de emergência e um plano de seguros contratado para suportar situações de imprevisibilidade.

