Juju Salimeni e Gabriela Pugliese prestigiam lançamento em São Paulo

Fê Cruz lançou o livro “Seu Instagram, seu negócio”, com presença de famosos

Fê Cruz, foi prestigiado por famosos ao lançar o primeiro livro ” Seu Instagram, seu negócio”, na noite deste sábado (12) na capital Paulista. Personalidades como Juju Salimeni e o namorado Helisson Dias, Gabriela Pugliesi e Erasmo Viana, compareceram ao lançamento, e não pouparam elogios ao mentor digital. Vale destacar que o evento seguiu todas as normas de segurança da “Organização Mundial de Saúde”.

Juju Salimeni & Gabriela Pugliesi

Erasmo, Fê Cruz e Gabriela Pugliese-Foto: J. Domingos

Fê Cruz-Foto: J. Domingos

Helisson Dias, Fê Cruz e Juju Salimeni-Foto: J. Domingos

“Minha expectativa era celebrar com os meus amigos e parceiros o lançamento do livro. Porque eles me incentivaram e me apoiaram na realização desse projeto”.

A proposta do livro é mostrar as funcionalidades da rede social, com dicas simples e fáceis, para quem deseja ganhar dinheiro na rede social. Fê Cruz, é autoridade em ensinar quem deseja ter sucesso nessa plataforma, que está cada vez mais em crescimento. O livro está à venda em todas plataformas digitais.

” Seu Instagram, seu negócio”

Capa do livro Seu Instagram, Seu negócio

Instagram: @fecruz

Custo do Livro: R$29,90

Editora Seleto Editorial

Fê Cruz

Site: www.fecruz.com.br