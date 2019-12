Jornalista Rodolfo e Lúcia Moreira renovam votos de casamento no Santuário do Pai das Misericórdias- Canção Nova

Na tarde deste domingo(22/12), Rodolfo e Lúcia Moreira renovaram votos de casamento(Bodas de Prata) com uma missa emocionante em cachoeira Paulista. A cerimônia religiosa foi presidida pelo Padre Marcio do Prado – Vice–reitor do Santuário do Pai das Misericórdias que também completou dez anos de vida sacerdotal .A renovação e consagração tornou-se ainda mais especial, já que padre Marcio também é primo do casal.

Rodolfo Moreira,Padre Marcio e Lúcia Moreira