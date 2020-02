Jorge Vercillo realizará um show bastante especial. O cantor apresenta um show vibrante que passeia por todos os seus sucessos e ainda atende os pedidos dos fãs com as canções que gostariam de escutar. O show conta com a participações de Leo Mucuri(Percuteria), Vini Vercillo(Guitarra) e Andre Neiva(Contrabaixo)

A apresentação promete emocionar os fãs do inicio ao fim.

O show terá a apresentação de grandes sucessos dos quase 25 anos de carreira do artista.

“A apresentação terá um clima intimista e promete emocionar os fãs do inicio ao fim. “Esse show é muito especial para mim, pois marca o início de uma nova fase da banda com a chegada do Viny Vercillo, meu filho, tocando ao meu lado e claro, a participação mais que especial do Léo, meu amigo e parceiro de música”.

Jorge Vercillo

Dia 21/03 sábado às 21h, show com Jorge Vercillo no Teatro Univap em São José dos Campos

Live Co., produtora de shows

Mais informações no site da Ticketeira https://ticketbrasil.com.br/show/7307-jorgevercillo-saojosedoscampos-sp/