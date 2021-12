Johnson & Johnson lança SEMPRE LIVRE®️ ADAPT PLUS ECO, com 50% menos plástico e embalagens de papel 100% recicláveis

A novidade integra uma série de ações da empresa em sua jornada para levar mais saúde e sustentabilidade aos consumidores

A Johnson & Johnson Consumer Health, divisão de consumo da maior empresa de saúde do mundo, acredita que pessoas saudáveis ​​dependem de um planeta saudável.Para avançar em sua agenda de sustentabilidade, a empresa está lançando SEMPRE LIVRE®️ ADAPT PLUS ECO, que conta com 50% menos plástico (comparado à versão atual SEMPRE LIVRE® ADAPT PLUS), sendo a embalagem externa feita de papel e os absorventes cobertos por uma camada de bambu e 80% de materiais de fonte renovável.

Johnson & Johnson Consumer Health

Este é um projeto piloto que, nesse primeiro momento, estará disponível para venda a partir de outubro de 2021, nas lojas da rede Carrefour (regiões Nordeste, Centro-oeste, Sul e Sudeste)* e do grupo RaiaDrogasil (regiões Norte, Nordeste e Sudeste)**.

A embalagem do novo produto e o QR Code presente nela trazem uma comunicação com importantes avanços em termos de transparência de ingredientes e do processo produtivo, além de estimular a reciclagem das embalagens, reforçando o papel do consumidor nesse sentido. O mesmo código encaminha o consumidor para uma pesquisa que busca entender como está sendo sua experiência com o produto e para um espaço aberto a sugestões, para que SEMPRE LIVRE® continue evoluindo em sua jornada de sustentabilidade.

Além de trazer embalagens 100% recicláveis, o lançamento conta com 80% dos materiais de sua composição vindos de fonte renovável. A celulose utilizada na produção da embalagem é obtida exclusivamente a partir de árvores plantadas de eucalipto, garantindo a sustentabilidade e a segurança do começo ao fim do processo.

“Estamos empenhados em desenvolver e oferecer opções inovadoras que utilizem menos recursos e de forma mais inteligente. E agora SEMPRE LIVRE® ADAPT PLUS ECO inova para ser ainda mais saudável para pessoas que menstruam e mais saudável para o mundo”, explica Cristina Santiago diretora de Marketing das marcas de cuidados infantis, saúde íntima e bucal na Johnson e Johnson Consumer Health Brasil.

O lançamento desse novo produto ilustra um esforço conjunto em busca da viabilização de soluções cada vez mais sustentáveis. Nesta jornada, contamos com a parceria da Suzano e Inapel.

“A sociedade tem demonstrado preocupação crescente em relação aos produtos que consome, e as embalagens de papel, desenvolvidas a partir de matéria-prima renovável, são uma solução mais amigável ao meio ambiente, pois são recicláveis, compostáveis e biodegradáveis. Para atender essa demanda, temos investido em Inovação e desenvolvido novas soluções com o apoio de empresas parceiras como a Johnson & Johnson”, afirma Guilherme Melhado, diretor de Operações Comerciais da Unidade de Papel e Embalagens da Suzano.

SEMPRE LIVRE®

SEMPRE LIVRE® foi lançada no Brasil em 1974 e, desde então, vem sendo pioneira em inovações que transformaram a categoria: o primeiro absorvente com abas do mercado, o primeiro absorvente com a tecnologia Termo Control™, que diminui a sensação de calor e abafamento, além da tecnologia neutralizadora de odores e o formato anatômico com SEMPRE LIVRE® ADAPT PLUS. Também foi protagonista na quebra de tabus (a primeira marca a tratar o sangue menstrual da cor que ele é, vermelho); na promoção de diálogos abertos sobre menstruação e fluidos e no debate sobre dignidade menstrual, que impacta milhões de pessoas que menstruam.

SEMPRE LIVRE® ADAPT PLUS ECO

A chegada de SEMPRE LIVRE® ADAPT PLUS ECO é mais uma iniciativa da Johnson & Johnson Consumer Health em seu compromisso público de contribuir com um planeta mais saudável, cumprindo com as metas de redução de plástico. Desde 2018, a Johnson & Johnson é signatária do Compromisso Global da Nova Economia do Plástico liderado pela Ellen MacArthur Foundation (EMF) com o compromisso de tornar 100% das embalagens recicláveis, reutilizáveis ou compostáveis até 2025.

* CE, PB, PE, RN, DF, GO, MS, MG, SP, RJ, ES, PR e RS.

** SP, RJ, AL, BA, CE, MA, PB, PE, PI, RN, SE.

Sobre o negócio de Consumer Health da Johnson & Johnson Brasil

Na Johnson & Johnson Consumer Health, nós ajudamos mais de 1 bilhão de pessoas a terem vidas mais saudáveis, todos os dias, desde os primeiros dias de suas vidas. Por mais de 130 anos no mundo e 88 anos no Brasil, nossas inovações estão presentes no preparo do banho dos bebês, aliviando dores, protegendo a pele da radiação solar e dos machucados. Nosso portfólio de grandes marcas, que inclui NEUTROGENA®, NEOSTRATA®, SUNDOWN®, LISTERINE®, OGX®, JOHNSON’S®, SEMPRE LIVRE® e TYLENOL®, combina o poder da ciência com significativos insights humanos, para ajudar as pessoas a cuidarem de si mesmas e daqueles que mais amam.

Suzano

A Suzano é referência global no desenvolvimento de soluções sustentáveis e inovadoras, de origem renovável, e tem como propósito renovar a vida a partir da árvore. Maior fabricante de celulose de eucalipto do mundo e uma das maiores produtoras de papéis da América Latina, atende mais de 2 bilhões de pessoas a partir de 11 fábricas em operação no Brasil, além da joint operation Veracel. Com 97 anos de história e uma capacidade instalada de 10,9 milhões de toneladas de celulose de mercado e 1,4 milhão de toneladas de papéis por ano, exporta para mais de 100 países. Tem sua atuação pautada na Inovabilidade – Inovação a serviço da Sustentabilidade – e nos mais elevados níveis de práticas socioambientais e de Governança Corporativa, com ações negociadas nas bolsas do Brasil e dos Estados Unidos. Para mais informações, acesse: www.suzano.com.br