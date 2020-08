Jim Beam apresenta mais uma edição do projeto Bourbon & Blues

Jim Beam está na contagem regressiva para o mês do bourbon, comemorado mundialmente em setembro. Como parte da programação, a marca lançou o projeto Bourbon & Blues, uma série de shows com curadoria do renomado pianista Ari Borger, que acontecem todas as quintas de agosto e setembro, às 19h, no canal do YouTube Jim Beam Brasil.

Nesta quinta, dia 13/08, o projeto recebe Blues Beatles, considerada atualmente a banda de blues brasileira mais ativa no mercado internacional. Com apenas 4 anos de formação, dois Cds lançados e 4 vídeos com mais de 20 milhões de views, 240.000 seguidores na fanpage do Facebook, o grupo tem sido sucesso garantido de público e aceitação. Todo esse sucesso se deve ao encontro da sonoridade vocal dos Beatles com o ritmo contagiante do blues, com momentos intensos de solos unidos a suavidade e genialidade das composições dos Beatles.

Os shows ficarão disponíveis para serem assistidos a qualquer momento pelo canal Jim Beam Brasil, no YouTube. A marca também disponibiliza seu canal oficial no Spotify, onde o público encontrará playlists de blues para curtir em diversos momentos.

Bourbon Month

Jim Beam anuncia uma programação especial para celebrar o mês do bourbon, em setembro. Além do projeto Bourbon & Blues, a marca fará o lançamento do Jim Beam Rye no Brasil; uma série de aulas/lives no Eataly com os assadores Roberto Bocabello, Paula Labaki, Bruno Panhoca e Roberto Barcellos, com receitas de BBQ; coquetéis exclusivos assinados pelo Sip Lovers; programação na TV Bárbaro’s com episódios dedicados ao Bourbon e BBQ; e gift de Jim Beam Highball com as principais hamburguerias da cidade.

Programação Bourbon & Blues

AGOSTO

13/08 – BLUES BEATLES @bluesbeatles

20/08 – LUCIANO LEÃES @lucianoleaes

27/08 – IGOR PRADO @igorprado_bluessoulfunk

SETEMBRO

03/09 – NUNO MINDELIS @nmindelis

10/09 – ARI BORGER @ariborger

17/09 – ALMA THOMAS @almathomas

24/09 – ALABAMA MIKE @alabama_mike_blues

Blues Beatles-Foto:Divulgação

