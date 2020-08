Jeremias Netto lança “Kairós” podcast semanal de mensagens e histórias

O radialista e pastor Jeremias Netto lança nas plataformas digitais, em formato Podcast sua série de mensagens que foi sucesso no Youtube “Kairós”.

Kairós – o Podcast será não só de mensagens, mas das histórias que conta no rádio e ficaram eternizadas em sua voz, e de momentos compartilhados.

Jerê, como é conhecido entre os ouvintes, iniciou sua carreira muito cedo no rádio, aos 17 anos, em Ribeirão Preto como auxiliar de seu tio e também radialista Paulinho Boa Pessoa, e tornou-se profissional quando decidiu morar em São Paulo em 1997.

O apresentador já passou por diversas rádios, entre elas Rádio Record, Rádio Terra, Rádio Musical, Rádio Melodia, Rádio Mundial entre outras.

Hoje Jeremias Netto apresenta um programa na Rádio Adore 98.1 FM, de segunda a sexta, as 11h da manhã.

Pastor da igreja AD Brás Bela Vista, onde desenvolve um trabalho reconhecido pela comunidade e muito popular entre os jovens, o comunicador procura sempre estar próximo da comunidade pastoreada por ele, aos ouvintes, e é bem ativo nas redes sociais, pois entende que relacionamento é parte importante ao desenvolvimento do seu trabalho.

“Kairós” nasceu da idéia compartilhada entre o radialista e os produtores Ana Lopes e Watila Quaresma da AL9 Comunicação e WRK films respectivamente.

A série era uma sequência de mensagens bíblicas lançadas semanalmente em vídeo no canal do pastor.

Atendendo aos novos tempos e novas expectativas “Kairós” se torna um Podcast com mensagens bíblicas e de vida, histórias contadas no rádio e momentos que Jeremias Netto deseja dividir com aqueles que o acompanha na rádio, nas redes sociais e na igreja. Será produzido e distribuído pela AL9 Comunicação.

“Kairós” será dividido em episódios que serão lançados semanalmente às quartas feiras.

Ouça “Kairós” by Jeremias Netto nas principais plataformas e o acompanhe nas redes sociais.

https://linktr.ee/jeremiasnetto