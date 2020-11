Jardins da Ana apresenta Princesa Folha no Reino Verdejante com Denise Almeida

Paisagista Ana Masseo cria livro infanto-juvenil e ministra Oficina de TerraTerapia gratuita

Uma estória para ser vista, vivida e contada!

Princesa Folha no Reino Verdejante trata-se da de uma história que se passa no Reino Verdejante nos tempos atuais. Princesa Folha é uma menina que une o planeta Terra a este mundo de outra dimensão. Lá, toda a natureza é sempre cuidada com amor, tudo floresce de forma natural e cresce em abundância, mas eles têm um inimigo: o Senhor Sujão – que tenta dominar a mente dos verdejantes e destruir tudo ao seu entorno. Enquanto isso acontece, a princesa junto com seus amigos faz de tudo para impedir a destruição, e no meio do processo, eles ensinam brincando a regenerar solos secos com bombas de sementes e outras tantas aventuras…

Princesa Folha no Reino Verdejante

Livro capa Princesa Folha

Será a partir da observação da natureza e do contato com a terra que o aprendizado e o entendimento das Leis Naturais da Vida irão acontecer, tudo isso inserido pela TerraTerapia (terapia feita com, e pela terra) que será a técnica responsável por promover as mudanças significativas no Reino Verdejante e no cotidiano das pessoas envolvidas, que poderão se enxergar como seres modificadores do futuro em todos os setores de convivência. A mudança de hábitos e de costumes são grandes aliados para este projeto. Desde os pequeninos até o público mais experiente poderão transpor as dificuldades através dos momentos de convívio na natureza, gerando a inclusão social entre pessoas de todas as idades.

Como proposta também de inclusão, será disponibilizado no site o e-book para download gratuito, atividades para crianças e educadores para que a transformação comece dentro de casa e se expanda.

O projeto, contemplado no edital nº 11/2020 – Inciso III Lei Aldir Blanc, quase que em totalidade contará com a hashtag #PraCegoVer e descrição de imagens nos posts em redes sociais, no site e na própria contação da história, que será realizada pela atriz e arte educadora caçapavense Denise Almeida e estará disponível no canal do Youtube da Princesa Folha a partir das 10h do dia 23 de novembro de 2020.

No dia seguinte à contação, às 19h do dia 24 de novembro, Ana Masseo, engenheira agrônoma e autora do livro, irá ministrar um ENCONTRO DE TERRATERAPIA 100% online e gratuito. A atividade é destinada a professores e professoras, profissionais da área de artes, educação, contação de histórias e interessados por verdejar o planeta. Será uma excelente oportunidade para aprender técnicas simples e lúdicas sobre diversão e educação ambiental, que podem ser aplicadas no dia a dia de qualquer pessoa e em qualquer lugar.

É isso mesmo: A natureza agradece, você se restabelece e quem estiver ao seu redor também!

Seja bem vind@ ao Reino Verdejante da Princesa Folha e sua turma.

CONTAÇÃO DE HISTÓRIA

– Data: 23 de novembro de 2020

– Horário: Segunda-feira, 10h

– Local: Canal do Youtube (Princesa Folha)

– Endereço: https://www.youtube.com/channel/UCVr0QECN0t5d9R5aY1j-mDQ

ENCONTRO DE TERRATERAPIA

– Data: 24 de novembro de 2020

– Horário: Terça-feira, 19h

– Local: Sala ZOOM (Princesa Folha)

– Inscrições até 23/11: https://forms.gle/DVLVCP22iWN5hiik7

– Atividades gratuitas, sendo necessário realizar a inscrição pelo link acima até 23/11/20.

– Idade: Livre; – Número de participantes: Livre

– Instagram: @princesafolha – Site: princesafolha.com.br

Jardins e Ana Masseo

Formada em Engenharia Agronômica pela Universidade de Alfenas-MG, Ana Masseo se apaixonou por jardinagem e paisagismo quando foi convidada para fazer a reforma dos jardins do Museu do Folclore, em São José dos Campos, em 1997. Desde então, decidiu se especializar na área, criando o selo Jardins da Ana.

Há mais de 20 anos no ramo, Ana Masseo oferece também oficinas e atividades especiais como as oficinas de verão, amor de carnaval, bloco da coleta, fábrica de água, serenata de amor, especial inverno, especial festa junina e especial de Natal, mas foi em 2016 que Ana deu vida à Princesa Folha e seus amiguinhos. Através da contemplação no edital nº 11/2020 – Inciso III Lei Aldir Blanc, foi possível reunir uma equipe de ótimos profissionais para trazer os conhecimentos do Reino Verdejante ao Planeta Terra.

A paisagista atende em São Paulo e Vale do Paraíba. Para saber mais, confira: www.princesafolha.com.br

Informações:

Atendimento | 12 99141-1984 – princesafolharv@gmail.com

Ficha Técnica:

Autora e Oficineira: Ana Masseo.

Atriz: Denise Almeida.

Idealizadora e Diretora de produção: Talits Domingos.

Produtora executiva e Ilustradora digital: Julia de Paula.

Locutor e Videomaker: Bruce Willian.

Videomaker: Miro Rizzo

Social Midia: Suzane Araújo

Assessora de Imprensa: Ariana Monteiro