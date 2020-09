Japan House São Paulo realiza conversas online com o educativo inspiradas em temas da cultura japonesa

A série “Conversas com o Educativo” acontece nas redes sociais da Japan House São Paulo, toda terça-feira às 16h, e faz parte do projeto #JHSPONLINE, que conta com programação intensa que comunica o que há de mais interessante sobre o Japão. O encontro tem o objetivo de promover a troca de conhecimentos e diálogos sobre diversos temas e assuntos relacionados a cultura nipônica, proporcionando a todos os participantes uma experiência cultural online junto aos integrantes da equipe do educativo do centro cultural, respeitando o distanciamento social.

Para o mês de setembro, o educativo revisita as conversas mais marcantes que aconteceram durante a programação iniciada em maio, trazendo a oportunidade do público rever alguns temas e assuntos apresentados, como arte, elementos e conceitos japoneses. A participação nos eventos é gratuita, livre, não sendo necessário ter visitado a Japan House São Paulo anteriormente, pois o objetivo é também integrar pessoas de diferentes localidades por intermédio dessas conversas. O link para a participação será disponibilizado no site e mídias sociais da instituição um dia antes de cada Conversas com o Educativo.

No dia 08/09 acontece a conversa “Mundos Flutuantes’’, inspirada pela exposição Japão em Sonhos, e que promete ser uma viagem pelo imaginário japonês por meio de gravuras japonesas (Ukiyo-e), apresentando um pouco do seu contexto histórico, principais representantes e o fascínio causado por elas em artistas ocidentais como, por exemplo, Van Gogh.

Já na segunda quinzena do mês, dia 15/09 acontece um encontro inédito em torno do tema ‘’Elementos da Casa Japonesa’’, com a participação do arquiteto Hayato Fujii, gerente geral dos projetos no Brasil do Kengo Kuma and Associates, para conversar sobre alguns elementos presentes nas casas japonesas e suas releituras na arquitetura contemporânea. Serão abordadas as histórias das casas e suas modificações com o passar do tempo, sendo ressignificados por arquitetos contemporâneos em seus projetos. “Mottainai: O não-desperdício e o respeito pelas coisas’’ será o tema da conversa do dia 22/09, em que será explorada a história do elemento Mottainai, que pode ser traduzido como “Não desperdiçar”. Será abordada a sua história e transformação com o passar do tempo até se transformar em uma palavra símbolo dos movimentos zero waste ao redor do mundo.

O mês se encerra no dia 29/08 com a temática “Wabi-Sabi e o sentimento de impermanência”, sobre o aspecto contemplativo da passagem do tempo encontrado em muitas manifestações da cultura japonesa. A partir da concepção de Wabi-Sabi será discutida a capacidade de encontrar beleza nas coisas imperfeitas, incompletas e impermanentes.

Para participar das conversas, basta acessar o link, que será disponibilizado no site e mídias sociais da instituição um dia antes de cada atividade. Há também a possibilidade de agendamento de conversas exclusivas, em dias e horários diferentes, para escolas, universidades, empresas e outras instituições, mediante disponibilidade. Neste caso, os interessados devem enviar um e-mail para educativo@jhsp.com.br com o nome da instituição/responsável pelo grupo, dia e horário de interesse e quantidade de pessoas.

Conversa com o Educativo

Mundos Flutuantes

Data: 08/09

Horário: 16h

Data: 08/09
Horário: 16h

Elementos da Casa Japonesa

Data: 15/09

Horário: 16h

Data: 15/09
Horário: 16h

Mottainai: O não-desperdício e o respeito pelas coisas

Data: 22/09

Horário: 16h

Data: 22/09
Horário: 16h

Wabi-Sabi e o sentimento de impermanência

Data: 29/09

Horário: 16h

Data: 29/09
Horário: 16h

Japan House São Paulo (JHSP)

A JAPAN HOUSE São Paulo é uma instituição dedicada a mostrar o melhor do Japão do século 21. Inaugurada em maio de 2017, foi a primeira a abrir as portas no mundo, seguida por Los Angeles (inauguração total em agosto/2018) e Londres (inaugurada em junho/2018). Desde sua abertura, o público brasileiro vem sendo convidado a ter uma experiência dos modos de viver do Japão contemporâneo. A JAPAN HOUSE São Paulo promove, em seus três andares, exposições, seminários, workshops e atividades que trazem ao Brasil os mais relevantes criadores e empreendedores japoneses da atualidade nas artes, no design, na moda, na gastronomia, na ciência e na tecnologia. A instituição já recebeu mais de dois milhões de visitantes.

JAPAN HOUSE São Paulo-Foto:facebook.com/JapanHouseSP/Arquivo

