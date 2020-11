Jantar de Gala beneficente do Instituto Ronald McDonald é realizado no formato virtual e arrecada mais de R﹩640 mil para apoio à oncologia pediátrica

Evento contou com a participação de 500 convidados que receberam refeições em casa, transmissão de cerimônia ao vivo simultânea em duas cidades e live exclusiva do cantor sertanejo Michel Teló com a participação de sua esposa Thais Fersoza

“Muito se engana quem acredita que a pandemia freou a união e solidariedade da população. Presenciamos uma noite mágica de amor, solidariedade e celebração à vida, em um momento onde mais precisamos de auxílio para dar continuidade a projetos e mantermos nossa missão de ajudar crianças e adolescente com câncer no Brasil”. O depoimento é de Francisco Neves, Superintendente do Instituto Ronald McDonald, que promoveu, na última terça-feira (27), o Jantar de Gala beneficente edição especial. O evento, em um formato completamente digital, arrecadou mais de R﹩ 640 mil que serão investidos para apoiar projetos que atuam na oncologia pediátrica do Brasil.

Oncologia pediátrica

O Jantar de Gala, em prol da causa do câncer infantojuvenil, é uma das principais fontes de recursos da instituição. Adaptada ao novo normal da pandemia, a edição especial contou com formato virtual com transmissão ao vivo da cerimônia, salas de bate-papo para networking de empresários e convidados e uma live para cerca de 500 convidados presentes através da plataforma de streaming. A cerimônia foi conduzida pelo jornalista e apresentador Celso Zucatelli e a atriz Thais Fersoza, que estavam em São Paulo e no Rio de Janeiro.

Apresentador Celso Zucatelli-Foto: Divulgação

Francisco Neves, Superintendente do Instituto Ronald McDonald

“Fomos em busca de soluções para conseguir realizar o evento de forma segura para convidados e marcas participantes. Foi um grande desafio estruturar um jantar virtual, mas ao mesmo tempo, muito enriquecedor de aprendizados”, destacou Francisco Neves.

O evento contou ainda com live exclusiva do cantor sertanejo Michel Teló, e participação especial da atriz Thais Fersoza. Além disso, o jantar foi assinado pelos restaurantes Maremonti Trattoria & Pizza, em São Paulo, e Rubaiyat, no Rio de Janeiro, que através do serviço de delivery entregaram o menu nas residências dos convidados. A edição especial também contou com da marca Tânia Bulhões que ofereceu sugestões de decoração para os convidados prepararem em suas casas.

Jantar de Gala beneficente do Instituto Ronald McDonald

O projeto teve o apoio de 46 empresas patrocinadoras e apoiadoras. Nas 11 edições anteriores, o Jantar de Gala obteve uma arrecadação líquida de mais de R﹩ 5,6 milhões. Francisco Neves reafirma a importância da união da ação social de empresas no evento para que demais ações e projetos gerenciados pela instituição continuem a funcionar. “O Jantar é uma tradição em nossa grade de eventos anuais e uma grande oportunidade de reunir os nossos parceiros para celebrar as conquistas que tivemos ao longo do ano”, destaca o superintendente.

A embaixadora do evento Marcia A. P. Marçal dos Santos, representante do conselho de Administração da Marfrig, empresa que apoia o evento há mais de 11 anos, lembra que a ação é inspirada no modelo dos jantares beneficentes realizados nos Estados Unidos. Mais do que recursos financeiros, ao longo desses anos, foram construídas parcerias sólidas com empresas que permitiram ao Instituto seguir sua missão.

“Esse ano foi ainda mais desafiador diante de tudo o que estamos vivendo. Do dia para noite nossas prioridades mudaram e nossa segurança e de nossas famílias, funcionários e consumidores se tornaram foco exclusivo de nossa atenção. Todos nós tivemos que reinventar os modelos de negócio e rever nossas estratégicas, o que gerou muitas vezes receio, medo e incerteza diante do desconhecido. Porém, temos uma imensa alegria de, mesmo diante de tantas instabilidades, poder continuar ajudando crianças e adolescentes com câncer”, comemora.

CONHEÇA AS EMPRESAS PARTICIPANTES

Nesta edição, o evento contou com o patrocínio de empresas como: Marfrig, Arcos Dourados, Advocacia Krakowiak, Coca-Cola Brasil, Associação Brasileira dos Franqueados McDonald’s, Aryzta, Klabin, Icatu Seguros, Ovomaltine, Santander, Savoy, Aricanduva, Shopping Interlagos, Central Plaza Shopping, Novo Shopping Center Ribeirão Preto, Shopping União de Osasco, Nova 25 de Março, Rede InterLar, AutoShopping São Paulo, Bunge, BRF, Carino Ingredientes, ELO, Martin Brower, McCain, Nestlé, MXM Sistemas, Schreiber, TMF Group, Ecolab, GL Foods, Kerry, Grupo Protege, NCR, THB Brasil. Além da presença de empresas apoiadoras, como a joalheria Dassa Danna, Cena & Cenário by Anna Miranda, LEAP, Maremonti Trattoria & Pizza, Nespresso, Prima Estúdio, RF+ Comunicação, Rubaiyat, Talento Vídeo Comunicação, Tania Bulhões e Topema Innovations.

CHANCES DE CURA

O câncer, hoje, é a doença que mais mata crianças e adolescentes de 1 a 19 anos no país, segundo o Instituto Nacional de Câncer. A cada hora temos um novo caso da doença no Brasil. A chance média de sobrevivência à doença é estimada pelo Inca em 64%. Porém, as chances não são as mesmas em todas as regiões do país. O objetivo do Instituto Ronald McDonald é que possamos alcançar 85% de chances de cura, indicador dos países com alto Índice de Desenvolvimento Humano (IDH).

Thais Fersoza & Michel Teló-Foto: Divulgação

Instituto Ronald McDonald

Organização sem fins lucrativos, o Instituto Ronald McDonald (IRM) há mais de 21 anos atua para aproximar famílias da cura do câncer infantojuvenil e aumentar as chances de cura da doença. Para atingir esse objetivo, o Instituto Ronald McDonald trabalha promovendo a estruturação de hospitais especializados, a hospedagem para famílias que residem longe dos hospitais, a capacita profissionais de saúde para realizarem o diagnóstico precoce, incentiva a adesão a protocolos clínicos e promove disseminação de conhecimento sobre a causa. A ONG faz parte do sistema beneficente global Ronald McDonald House Charities (RMHC), presente em mais de 60 países, coordenando os programas globais: Casa Ronald McDonald, voltado para a hospedagem, transporte e alimentação dos pacientes; e o Programa Espaço da Família Ronald McDonald, que torna menos desgastante o dia a dia das famílias durante o tratamento. No Brasil, há ainda outros dois programas locais: Atenção Integral e Diagnóstico Precoce, com ações específicas de combate ao câncer infantojuvenil. O Instituto conta com o apoio de diversas empresas e pessoas físicas para desenvolver e manter seus programas. Saiba mais sobre os programas e as instituições beneficiadas em http://www.institutoronald.org.br .