Janelle Monáe, Dita Von Teese, Monica Belucci e mais celebridades comparecem ao coquetel de abertura da exposição de Christian Louboutin em Paris

Paris, 25 de fevereiro de 2020 – Na noite passada, Christian Louboutin celebrou a abertura da L’Exhibition[niste] no museu do Palais de la Porte Dorée com um coquetel e jantar.

Um convite para descobrir e experimentar o rico universo do designer, L’Exhibition[niste] é ao mesmo tempo a maior exposição dedicada ao seu trabalho multi-referencial e a primeira a ter lugar na sua cidade natal de Paris, numa instituição que tem desempenhado um papel importante na inspiração da sua vocação.

Nascido nas proximidades, no 12º arrondissement, o designer começou a visitar o Palais de la Porte Dorée durante a sua adolescência. Foi numa dessas visitas que reparou num sinal que proibia os visitantes de usar sapatos de salto alto, dando posteriormente a inspiração para um dos seus desenhos mais emblemáticos: o pump Pigalle.

Depois de patrocinar um projeto de valorização e destaque da herança Art Deco do Palais de la Porte Dorée, Christian Louboutin foi convidado a criar um projeto especial no espaço, resultando finalmente na L’Exhibition[niste], uma exposição imersiva que ficará em cartaz por cinco meses.

Os convidados foram chamados para um preview durante todo o coquetel, que contou com uma apresentação de L’Orchestre Lamoureux. Liderada pelo maestro Nicolas Krauze, a orquestra tocou uma seleção de partituras de filmes falando do amor de Christian Louboutin pelo cinema.

Após um jantar intimista, os convidados desfrutaram de uma segunda apresentação de L’Orchestre Lamoureux, acompanhada pelo cantor belga-egípcio Tamino.

PALAIS DE LA PORTE DORÉE, Paris

QUANDO : 24 de Fevereiro 2020

