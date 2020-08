Jaeder Menossi Interestellar Experience estreia em Setembro no “Heavy Metal Rock – Online Festival”

O primeiro disco de estúdio, autointitulado, está sendo gravado e será lançado no início de 2021 pelo icônico selo Heavy Metal Rock

Jaeder Menossi Interestellar Experience é o novo projeto do guitarrista e compositor, Jaeder Menossi, cujo trabalho ficou conhecido através da banda Javali (Pop Javali), da qual é membro fundador.

Jaeder também já realizou participações muito especiais como na banda Busic – ao lado dos irmãos Ivan e Andria Busic do Dr. Sin -, fez jams junto a músicos consagrados como Paul Gilbert (Mr. Big), se apresentou em importantes feiras de música ao redor do mundo como a Namm Show na Califórnia/Estados Unidos – onde também tocou em algumas gigs como artista solo -, e fez uma bem sucedida turnê europeia com o Javali em 2015 que contou com dez shows em cinco países: Inglaterra, Alemanha, Holanda, Suíça e Itália.



Jaeder Menossi

Com 30 anos de carreira e prestes a completar 50 anos de idade, Jaeder Menossi encontrou nesse projeto solo a possibilidade de revisitar toda sua trajetória artística, enquanto o Javali faz uma pausa.

“Passei uma temporada nos Estados Unidos, e quando voltei, em Março desse ano, a pandemia havia sido decretada, e o Marcelo Frizzo anunciado seu desligamento do Javali. Como eu já vinha compondo material para um trabalho solo, com experiências musicais que não caberiam no Javali, juntei essas ideias à músicas que seriam lançadas num futuro disco do Javali, e outras composições não aproveitadas em discos anteriores, e fiz um blend para o que será esse primeiro disco do Jaeder Menossi Interestellar Experience”, explicou o músico que ainda esclarece que o Javali permanece ativo.



Jaeder Menossi Interestellar Experience

Autointitulado, o primeiro disco do Jaeder Menossi Interestellar Experience será um álbum conceitual, onde Jaeder Menossi propõe uma viagem até Netuno, em busca de um resgate de si mesmo, a partir de um acerto de contas definitivo com o passado.

“Há ainda uma projeção, em outras dimensões, dessas respostas em perspectiva, muitas vezes sob condições totalmente adversas, sobre um futuro renovado, pleno de libertação de limites mentais e padrões de sentimentos pré-estabelecidos”, acrescentou o guitarrista.



Além de Jaeder Menossi, o projeto conta com o também músico do Javali, Loks Rasmussen, na bateria, Rodrigo Barros no baixo e teclados e Edson “Jere” Junior nos vocais. O disco de estreia está previsto para ser lançado no início de 2021 em CD e nas plataformas digitais, pelo icônico selo Heavy Metal Rock. Antes, porém, no próximo dia 04 de Setembro, o Jaeder Menossi Interestellar Experience estreia com um vídeo da música “Space Pirates” no “Heavy Metal Rock – Online Festival”, festival promovido para celebrar o aniversário de 37 anos da loja e selo.

Jaeder Menossi-Foto: Rafael Benitez

Heavy Metal Rock

O festival será transmitido às 19h30 no formato “Streaming-Live” exclusivamente pelo canal oficial da Heavy Metal Rock no Youtube – www.youtube.com/heavymetalrock83 – e além do Jaeder Menossi Interestellar Experience, também contará com Tuatha de Dannan, Vodu, Taurus, Warshipper, Kiko Shred, Desdominus, Mordeth, Necromancer e Scum Noise.

