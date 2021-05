Jacareí registra queda em índices de criminalidade

Os índices de criminalidade em Jacareí tiveram uma queda significativa no primeiro trimestre deste ano, conforme estatísticas da Secretaria de Segurança Pública do Estado. O destaque é para a queda de mais de 50% em roubos de veículos, quando os números são comparados com o primeiro trimestre dos últimos quatro anos.

Jacareí

Em 2018, foram 82 ocorrências de veículos roubados em Jacareí. Em 2019, caiu para 72 e, em 2020, para 40 roubos. Neste ano, no mesmo trimestre (janeiro a março) houve o registro de 29 veículos roubados.

Outros Dados

Os dados da SSP também apontam queda de outros índices neste trimestre. Tentativas de homicídio, por exemplo, foram cinco este ano, contra 15 no mesmo período de janeiro a março de 2020. Já latrocínio, que é o roubo seguido de morte, houve um caso em 2020 e, neste ano, nenhuma ocorrência.

COI

Para o secretário de Segurança e Defesa do Cidadão de Jacareí, Rafael Júlio, a redução na criminalidade é resultado da atuação conjunta entre as forças de segurança do município e do Estado, com a contribuição do COI (Centro de Operações Integradas) na articulação das instituições.

“Além disso, as câmeras de identificação de placas, que estão instaladas em diversos pontos da cidade, auxiliam na identificação imediata de veículos que têm Boletim de Ocorrência, o que possibilita a ação da Guarda Civil e da Polícia Militar, para recuperação”, enfatiza.