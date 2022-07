Jacareí recebe ‘Basketball Camp’, com presença de ex-atletas e profissionais do basquete

Evento voltado ao ‘mundo do basquete’ é aberto ao público e será realizado entre 4 e 9 de julho

A Prefeitura de Jacareí, por meio da Secretaria de Esportes e Recreação, realizará, entre os dias 4 e 9 de julho, o primeiro ‘Basketball Camp’ – um evento aberto ao público, voltado para os apaixonados por basquete. Ex-atletas e profissionais do esporte estarão presentes, ministrando palestras e, também, realizando treinos para os atletas de todas as categorias do time de basquete de Jacareí.

‘Basketball Camp’

A abertura do ‘Basketball Camp’ acontecerá no auditório da Secretaria de Educação (Rua Lamartine Delamare, 69, Centro), na segunda-feira (4), às 19h, com palestra de Dedé Stefanelli, que é ex-atleta profissional da Seleção Brasileira de Basquetebol e atual supervisor técnico do São José Basketball.

As demais palestras também serão realizadas no mesmo local, enquanto os treinos serão feitos no EducaMais Centro (Rua Alfredo Schurig, 20, Centro).

Cesta de 3!

O objetivo do ‘Basketball Camp’ é proporcionar aos profissionais de educação física das secretarias de Esportes e Recreação e de Educação, das demais esferas esportivas jacareienses e, também, aos atletas das categorias de base do Jacareí Basquetebol, um momento de interação e vivência esportiva, visando o aprimoramento técnico individual e coletivo.

Prefeitura de Jacareí

A programação inclui treinos diários, de uma hora e meia de duração, além de um ciclo de palestras com ex-atletas e profissionais do esporte. “Será uma experiência muito rica para nossos atletas e profissionais da educação física, uma verdadeira imersão no mundo do basquete. Vale ressaltar que os treinos serão feitos pelos nossos atletas, de todas as categorias, mas todos estão convidados a acompanhar nas arquibancadas”, explica Dori Leal, secretário de Esportes e Recreação de Jacareí.

Tabelinha

Segunda-feira (4)

19h – Abertura do Evento no Auditório da Educação

19h30 – Bate-papo com o ex-atleta Dedé Stefanelli

Terça-feira (5)

EducaMais Centro

8h30 às 10h – (sub 12/14) Danilo Castro, técnica individual

10h15 às 11h45 – (sub 15/16) Danilo Castro, técnica individual

14h às 15h30 – (sub 12/14) Danilo Castro, técnica individual

15h45 às 17h15 – (sub 15/16) Danilo Castro, técnica individual

Auditório da Educação

18h30 – Palestra com a nutricionista esportiva Mariana F.de Camargo

Quarta-feira (6)

EducaMais Centro

8h30 às 10h – (sub 12/14) Regis Marrelli, fundamentos de defesa

10h15 às 11h45 – (sub 15/16) Regis Marrelli, fundamentos de defesa

14h às 15h30 – (sub 12/14) Regis Marrelli, fundamentos de defesa

15h45 às 17h15 – (sub 15/16) Regis Marrelli, fundamentos de defesa

Quinta-feira (7)

EducaMais Centro

8h30 às 10h – (sub 12/14) Danilo Castro, técnica individual

10h15 às 11h45 – (sub 15/16) Danilo Castro, técnica individual

14h às 15h30 – (sub 12/14) Danilo Castro, técnica individual

15h45 às 17h15 – (sub 15/16) Danilo Castro, técnica individual

Auditório da Educação

18h30 – Bate-papo com o ex-atleta Paulo Nery

19h30 – Palestra com a psicóloga esportiva Wanda Gregate

Sexta-feira (8)

EducaMais Centro

8h30 às 10h – (sub 12/14) Regis Marrelli, fundamentos de defesa

10h15 às 11h45 – (sub 15/16) Regis Marrelli, fundamentos de defesa

14h às 15h30 – (sub 12/14) Regis Marrelli, fundamentos de defesa

15h45 às 17h15 – (sub 15/16) Regis Marrelli, fundamentos de defesa

Sábado (9)

Auditório da Educação

8h às 9h30 – Bate-papo com Eduardo Agra

EducaMais Centro:

10h às 11h – (sub 12/14) Danilo e Paulo Jaú

11h15 às 12h15 – (sub 15/16) Danilo e Paulo Jaú

14h às 15h30 – (sub 12/14) Danilo e Paulo Jaú

15h45 às 17h15 – (sub 15/16) Danilo e Paulo Jaú

18h – Encerramento

Time de Peso

Dedé Stefanelli – ex-atleta profissional da Seleção Brasileira de Basquetebol e atual supervisor técnico do São José Basketball;

Régis Marrelli – técnico de alto rendimento com passagem pela Seleção Brasileira de Basquetebol;

Danilo Castro – ex-atleta profissional, atualmente instrutor de basquete na Competition e comentarista de basquete na Band TV e Bandsports;

Paulo Jaú – técnico de basquete, com passagem por equipes do NBB (Novo Basquete Brasil);

Paulo Nery – ex-atleta profissional, atualmente preparador físico da equipe adulta do São José Basketball;

Eduardo Agra – ex-atleta profissional, com passagem pela Seleção Brasileira de Basquetebol. Atualmente, é comentarista da ESPN;

Mariana F. de Camargo – Nutricionista Esportiva;

Wanda Gregate – Psicóloga Esportiva.