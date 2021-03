Jacareí intensifica operações de combate à criminalidade

A Secretaria de Segurança e Defesa do Cidadão de Jacareí, por meio da Guarda Civil Municipal, com apoio da Força Tática da Polícia Militar, tem intensificado as ações para inibir a criminalidade no município.

Plano São Paulo

No último fim de semana, em que a região entrou novamente na Fase Vermelha do ‘Plano São Paulo‘, as operações ocorreram na região leste da cidade e contaram também com a cooperação da Guarda Civil de São José dos Campos. Ao todo, foram abordados mais de 22 estabelecimentos, 33 veículos e 179 pessoas.

Secretaria de Segurança e Defesa do Cidadão de Jacareí

O secretário de Segurança e Defesa do Cidadão de Jacareí, Rafael Júlio, destaca que “as ações da Guarda Civil de Jacareí, em conjunto com a Força Tática da PM, além de atuar na dispersão de aglomerações e ‘fluxos’, que infringem a Lei do Sossego e as diretrizes de combate à pandemia, também são ferramentas importantes no combate e prevenção a crimes como furtos, roubos e tráfico de drogas”.

As operações seguirão ocorrendo em todas as regiões da cidade.