Jacareí fecha parceria com a Caoa Chery para criar primeiro ‘polo de inovação automotiva’ do Vale

Previsto para ter início em janeiro, Centro de Desenvolvimento Tecnológico será voltado para a inovação e formação de empreendedores no setor

A Prefeitura de Jacareí assinou na última sexta-feira (20), com a Caoa Chery e com o Parque Tecnológico de São José dos Campos, um termo de parceria para o desenvolvimento do Centro de Desenvolvimento Tecnológico (CDT) Automotivo de Jacareí, voltado para o desenvolvimento de novas tecnologias e formação de empreendedores na cadeia produtiva do setor.

O CDT será o primeiro centro dedicado à inovação voltado ao segmento automotivo da Região do Vale do Paraíba. Segundo o acordo firmado entre as partes, o objetivo do Centro é promover um ambiente de inovação, fomentando o desenvolvimento de tecnologias a serem utilizadas pela Caoa Chery e demais empresas do setor automotivo, gerando desenvolvimento econômico para a cidade.

As atividades do CDT terão início em janeiro de 2021, com a realização de cursos, workshops, entre outros, de acordo com as demandas e perspectivas para o setor automotivo.

Assinatura – Na cerimônia de assinatura, estiveram presentes: o prefeito em exercício de Jacareí, Edgard Sasaki; os secretários de Desenvolvimento Econômico, Carlos Amagai, e de Governo, Celso Florêncio de Souza; o diretor-presidente do grupo Caoa Chery, Márcio Renato Alfonso; e o diretor-geral do Parque Tecnológico de São José dos Campos, Marco Antônio Raupp.

Segundo o secretário Carlos Amagai, as atividades do CDT serão, inicialmente, desenvolvidas no Centro de Inovação e Empreendedorismo de Jacareí, no bairro Jardim São José. “Queremos criar na cidade um ambiente voltado à inovação, com incentivo a novas ideias e fomento de novos negócios“, ressaltou.

“É muito importante que a inovação entre na pauta das políticas públicas de desenvolvimento econômico municipal. Assim, mantemo-nos competitivos na geração de emprego e renda para as pessoas”, complementou o prefeito em exercício, Edgard Sasaki.

Dentre os próximos passos, está a atração de mais setores da sociedade civil para o CDT Automotivo, sobretudo de ensino e pesquisa.