Ivete Sangalo e Dilsinho gravam música com artistas latinos para ajudar na resposta à COVID-19

A empresa Sony Music Latin em parceria com a ONG Global Citizen lançaram uma nova versão da música “Color Esperanza” para arrecadar recursos para ajudar a Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) na resposta à COVID-19. A música, lançada há quase 20 anos, passa uma mensagem de união, paz, mudança e esperança e já foi usada por várias causas e movimentos sociais.

Os brasileiros Ivete Sangalo e Dilsinho fazem parte do grupo de 30 artistas convidados, que incluem Ruben Blades, Prince Royce, Carlos Rivera e Carlos Vives.

Ivete Sangalo. Foto: UNIC Rio

A empresa Sony Music Latin em parceria com a ONG Global Citizen lançaram uma nova versão da música “Color Esperanza” para arrecadar recursos para ajudar a Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) na resposta à COVID-19. A música, lançada há quase 20 anos, passa uma mensagem de união, paz, mudança e esperança e já foi usada por várias causas e movimentos sociais.

Ivete Sangalo & Dilsinho

Os brasileiros Ivete Sangalo e Dilsinho fazem parte do grupo de 30 artistas convidados, que incluem Ruben Blades, Prince Royce, Carlos Rivera e Carlos Vives.

Sony Music

Em nota, o presidente latino-americano da Sony Music, Alex Gallardo, disse que há quase 20 anos que esta canção brilha como um farol de esperança para os fãs de música em todos os lugares. “A nova versão deste clássico inclui algumas das maiores estrelas da música latina. A música sempre traz esperança quando mais precisamos dela”.

ONG Global Citizen

Para o co-fundador da ONG Global Citizen, Hugh Evans, a iniciativa é uma forma de homenagear os profissionais de saúde em todo o mundo e apoiar a resposta da OPAS ao coronavírus. O mundo deve continuar trabalhando como uma comunidade global para enfrentar a crise e investir nas soluções necessárias para impedir outra pandemia”.

Já a diretora da OPAS, Carissa Etienne, agradeceu as duas organizações e disse que elas estão ajudando a trazer esperança para as Américas. “Os recursos arrecadados permitirão que a OPAS continue apoiando os Estados-membros na resposta à COVID-19, sobretudo as populações mais vulneráveis”.

“Color Esperanza”

A gravação da música “Color Esperanza” está disponível em todas as plataformas digitais.

Para ajudar a divulgar a campanha, os fãs podem usar as hashtags #streamforhope, #streamforesperanza ou #coloresperanza2020.

Música

“Color Esperanza” foi escrita pelo compositor argentino Coti Sorokin e pelo produtor Cachorro López com a colaboração de Diego Torres.

A música, lançada há quase 20 anos, passa uma mensagem de união, paz, mudança e esperança e já foi usada por várias causas e movimentos sociais.

Além do áudio, foi lançado também um vídeo com todos os artistas.

ONU